דיווח: אורקל מתכננת לפטר עד 30 אלף עובדים

ענקית התוכנה אורקל מתכננת גל פיטורים חדש שיכלול על פי ההערכה 30-20 אלף עובדים ועשויה למכור כמה פעילויות כדי לפנות תקציבים להשקעה בחוות שרתים, כך עולה מדוח של בנק ההשקעות TD Cowen. סיבוב קיצוצים זה, הנחשב לגדול בכל הזמנים, מגיע לאחר שהחברה, שמעסיקה כיום 162 אלף איש, פיטרה בסוף השנה החולפת 10,000 עובדים נוספים כחלק מתוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך לה הוצאות שנתיות של 1.6 מיליארד דולר. המהלך החדש שצפוי בקרוב אמור לשחרר לאורקל מזומן בסך 8-10 מיליארד דולר, שיוסטו, כאמור, למרכזי חוות השרתים שלהם התחייבה החברה כחלק מפרויקט ההשקעות המשותף עם OpenAI וסופטבנק המכונה סטארגייט.

על פי הדוח של בנק ההשקעות, שצוטט על ידי כלי תקשורת בהודו, עולה כי משקיעי מניות וחוב הטילו ספק ביכולתה של אורקל לעמוד לאורך זמן בהתחייבויות המימון שלה וכי מספר בנקים נסוגו מההלוואות שניתנו במקור להרחבת הבנייה וכי יתכן שהדבר הוא שהוביל לסבב הפיטורים המתוכנן. ביום שישי האחרון חשף הוול סטריט ג'ורנל כי גם אנבידיה מתכוונת לסגת מההתחייבות להשקיע 100 מיליארד דולר בחוות שרתים של OpenAI בהיקף של 10 גיגהוואט. מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הזים את הדיווח כשאמר שמדובר ב"שטויות".

פירמת ההשקעות מעריכה את ההוצאה ההונית (קפקס) הנדרשת להקמת חוות השרתים ב-156 מיליארד דולר ומלבד פיטורים וקיצוצי משרות, בחברה שוקלים גם למכור את חברת תוכנת הבריאות סרנר (Cerner) שנרכשה על ידה רק לפני ארבע שנים ב- 28.3 מיליארד דולר. עוד עולה כך לפי הדיווח, כי אורקל ביקשה מלקוחותיה לספק את החומרה שלהם באופן עצמאי. מניית אורקל נחתכה בקרוב למחצית מאז השיא אליו הגיעה בחודש ספטמבר האחרון בשל ההתחייבויות הכלכליות שלקחה על עצמה החברה עבור חוות השרתים של OpenAI - חברה שמדווחת על צמיחה גדולה בהכנסות עם צפי ל-20 מיליארד דולר הכנסות בשנה זו, לעומת שריפת מזומנים של 17 מיליארד דולר.