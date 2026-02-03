החל מסוף שנות ה־90 נחקק אחת לשלוש שנים, במסגרת חוק ההסדרים, חוק ה־CAP. מטרתו להסדיר את ההתחשבנות הכלכלית בין בתי החולים לקופות החולים, בהיקף של כ־23 מיליארד שקל. החוק קובע תקרת הכנסות לבתי החולים, שמעבר לה הם מחויבים לספק שירותים לקופות החולים בהנחה. מנגד, הוא מטיל על קופות החולים חובת רכש בכל בית חולים, במטרה להבטיח את יציבותם הפיננסית ולתחום את מרחב התחרות במערכת.

ההסדר נועד גם לשמור על "גידול מבוקר" בהיקף הרכש מבתי החולים, מתוך הנחה כלכלית שלפיה ככל שהיצע שירותי הבריאות גדל - כך גדל גם הביקוש. הסדר דומה קיים גם בתוך קופת חולים כללית מול בתי החולים שבבעלותה, והחוק אף מאפשר לקופות החולים ולבתי החולים להסכים על הסדרים חלופיים לאלו הקבועים בו.

החוק האחרון התקבל בשנת 2021 והוארך עד לסוף השנה שעברה. בחקיקה קודמת, בשנת 2018, הושם דגש על הקמת מוקדי חירום בקופות החולים, במטרה לצמצם את הפניות לחדרי המיון. בחוק מ־2021 שונו באופן מהותי כללי ההתחשבנות במחלקות הפנימיות, בניסיון לווסת את העומסים בהן.

ואולם, בתוך החוק הסתתר גם סעיף נוסף, שנועד למנוע מבתי חולים לפעול מחוץ לקמפוס שלהם ללא אישור מנכ"ל משרד הבריאות. הסעיף נולד בעקבות יוזמות של בתי חולים להקים מרכזים רפואיים בקהילה. התמריץ הכלכלי של בתי החולים, כך סברו במשרדי האוצר והבריאות, הוא להפנות מטופלים לאשפוז - שכן הם מתוגמלים לפי ימי אשפוז - תמריץ שאינו קיים אצל קופות החולים. לכן ביקשו להגביל משמעותית את היכולת הזו.

"זה בגלל נתיבות"

כאן עולה השאלה: מדוע ביקשה ועדת הכנסת השנה לפצל את הסעיף הזה? אפילו הייעוץ המשפטי של הכנסת, שהמליץ לפצל כשני שלישים מסעיפי התקציב, קבע במקרה זה רק כי "מוצע לפצל" - ולא כי יש חובה לעשות כן - וזאת בשל "זיקה אפשרית לתקציב". ליו"ר הוועדה, ח"כ אופיר כץ, היה הסבר קצר ומפתיע: "זה בגלל נתיבות", אמר.

לאחרונה הקים בית החולים הדסה מרכזים רפואיים בבית שמש ובנתיבות. במשרדי הממשלה הבהירו להדסה כי אין בכוונתם לסגור את המרכזים שכבר נפתחו, אך ההבהרות לא הספיקו. יחיאל זוהר, ראש עיריית נתיבות, הפעיל לחץ על חברי הכנסת מהליכוד, ובראשם יו"ר הוועדה.

הלחץ, כך נראה, היה משמעותי עד כדי כך שבמקום לפצל את החוק פעם אחת ולהעביר את הדיון כולו לוועדת הבריאות, התקבלה החלטה על פיצול כפול: החוק בכללותו יועבר לוועדת הבריאות - ואילו הסעיף הנוגע לנתיבות יישאר בוועדת הכנסת.

חוק ההסדרים מתפורר

מאז שעות הבוקר ועדת הכנסת פיצלה חוקים רבים, כך למשל חוק דיוור דיגיטלי, חוק להזמנת דרכון מהבית, חקיקה בתחום התכנון והבניה, הגבלת שכר טרחה בתביעות סיעוד כדי למנוע עושק קשישים וחוקים נוספים. למעשה, חוק ההסדרים ששאפה להעביר הממשלה מתפורר אל מול עמדת הייעוץ המשפטי בכנסת וחוקים רבים צפויים להיות מוסרים מחוק ההסדרים כבר בשלב מקדמי זה. בממשלה מעריכים שהמאבק שצפוי לנהל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יתמקד ברפורמה בחלב בעיקר שם צפויה לו התנגדות גם בתוך הקואליציה.