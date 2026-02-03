משרד האוצר מתריע מפני "משבר תעופה חמור" בישראל, אם תתקבל עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר מחוק ההסדרים לתקציב 2026 את התוכנית להקמת שדה תעופה משלים בשיתוף המגזר הפרטי.

אתמול (ב') פרסמה יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, עמדה המציעה לפצל מחוק ההסדרים את מרבית הרפורמות שביקשו להעביר באוצר - ביניהן תוכניות גדולות ומתוקשרות כמו הרפורמה במשק החלב שדוחף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והרפורמה להקמת בנקים קטנים שיציעו פיקדונות לציבור.

מעניין שלמרות הזעם באגף התקציבים באוצר על "חירור" החוק שלהם, בחרו שם להגיב רשמית ובאופן פומבי על הפגיעה בתוכנית אחת בלבד - קידום שדה התעופה הבינלאומי המשלים לנתב"ג.

במכתב שנשלח מאגף התקציבים במשרד האוצר אל ממלאת-מקום מנכלי"ת משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ, הזהירו כי הסרת התוכנית להקמת שדה תעופה משלים מהתקציב תביא את מדינת ישראל בתוך מספר שנים למצב שבו יוגבלו מספר הטיסות, וכתוצאה מכך מחירי הכרטיסים יזנקו, והקשרים העסקיים בין ישראל לבין מדינות העולם ייפגעו.

"לא ברורה הדחיפות"

בחוות-הדעת שהעבירה עו"ד אפיק, היא הורתה לפצל את התוכנית מחוק ההסדרים בנימוקים הבאים: "אין זיקה לתקציב, ולא ברורה הדחיפות. מדובר באסדרה חדשה, מקיפה ומורכבת, שעיקרה שינוי יסודי במתכונת הפעלתם של שדות תעופה בישראל. היום הגוף היחיד שמפעיל שדות תעופה הוא רשות שדות התעופה, וזו הפעם הראשונה שמוצע להסדיר הפעלה של שדה תעופה על-ידי בעל זיכיון מהמגזר הפרטי באופן שיחול גם על שדות התעופה הקיימים".

באגף התקציבים תיארו כיצד לפני יותר מ-12 שנים החליטה הממשלה על הקמת שדה תעופה משלים, ובמהלך השנתיים האחרונות אף אישררה את הצורך בקידום שני שדות תעופה כאלה בצפון ובדרום. בשנה החולפת ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לקדם את הקמת שדות התעופה.

עוד מציינים באוצר כי עיכוב בהקמת שדות תעופה משלימים בצפון ובדרום יפגע בתושבי הפריפריה ובפיתוח האזורים הללו. בפנייה למשרד ראש הממשלה נכתב כי "שדות תעופה משלימים בדרום ובצפון יהוו מנוע צמיחה אדיר לפריפריה. שדות תעופה בינלאומיים בהיקפים אלה מייצרים סביבם צמיחה כלכלית משמעותית, אלפי משרות חדשות בשכר גבוה, גידול בתנועת תיירים, עלייה בערכי הנכסים ושיפור בשירותים לתושב כגון חינוך, רווחה, תרבות ועוד. עיכוב בהקמת השדות כאמו יהווה פגיעה בדרום ובצפון ויקשה על פיתוח וקידום כלכלי של אזורים אלה".

במשרד האוצר מפצירים במשרד ראש הממשלה לפעול לקידום הצעת החוק המדוברת במסגרת חוקי ההסדרים והתכנית הכלכלית לשנת 2026. ההכרעה בשאלה אילו מפרקי חוק ההסדרים ייכנסו לתקציב ואילו יישארו בחוץ צפויה להתקבל היום (ג') או מחר בוועדת הכנסת בראשות יו"ר הקואליציה, אופיר כץ (הליכוד).