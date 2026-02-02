ארגון יצרני החלב מכריז על עצירת אספקת החלב למחלבות, כמחאה על המהלך של משרד האוצר לפתוח לתחרות את שוק החלב: "ניסיון אחרון לעורר את קובעי המדיניות ולהזהיר מפני הפקרת ההתיישבות והחקלאות הישראלית". שר האוצר סמוטריץ': "אזרחי ישראל לא יהיו בני ערובה של מונופולים וקבוצות לחץ".

על פי ארגון יצרני החלב, "ביממה האחרונה הוצף ארגון יצרני החלב בפניות רבות מרפתנים, בקריאה לנקוט בצעדי מחאה קיצוניים, לרבות עצירת אספקת החלב למחלבות, זאת נוכח הזלזול המתמשך של משרד האוצר ולנוכח הסכנה המיידית לסגירת מאות רפתות ברחבי הארץ". לדבריהם, "הארגון היציג המאגד את הרפתנים החליט להיענות לבקשות וקורא לכלל הרפתנים להצטרף לעצירת אספקת החלב, בניסיון אחרון לעורר את קובעי המדיניות ולהזהיר מפני הפקרת ההתיישבות והחקלאות הישראלית. מדובר בצעד שלא נעשה מאז קום המדינה, גם לא בתקופות מלחמה או מגפה".

המודל המפוקח של משק החלב בישראל

משק החלב הישראלי מתנהל במודל ריכוזי ומפוקח: משרד החקלאות, בשיתוף מועצת החלב, קובעים מכסות ייצור שנתיות ליצרנים. הגבלה זו, האוסרת ייצור מעבר למכסה, מביאה לצמצום ההיצע ובפועל מעלה את מחיר החלב הגולמי. החלב נמכר למחלבות ב"מחיר מטרה" מפוקח, שנועד להבטיח את רווחיותן ולהגן עליהן כלכלית. בעוד באיחוד האירופי מחיר החלב הגולמי הממוצע עומד על כחצי אירו (1.8 שקל) לליטר, בישראל הוא עומד על פי מועצת החלב על כ-2.4 שקל לליטר. כלומר, שליש יותר מבאירופה. מנגד, מוצרי החלב ה"בסיסיים" נתונים לפיקוח מחירים קמעונאי, עם מחיר מקסימום שנועד למנוע התייקרות יתר לצרכן.

האפקט שנוצר הוא שההפרש הקטן בין המחירים המפוקחים ליצרן ולצרכן, גורמים להיווצרות מחסורים תקופתיים עם כל תנודה משמעותית בביקוש או בהיצע המקומי - כדוגמת חגי תשרי. במוצרים שאינם מפוקחים, העלויות הגבוהות מגולגלות לצרכנים באופן מובהק עוד יותר. על־פי נתוני האוצר, קיים פער של 48% במחיר מוצרי החלב בישראל בהשוואה לממוצע ה־ OECD.

השינוי המבני שמתכנן משרד האוצר

כעת, שר האוצר סמוטריץ' ואנשי משרדו מקדמים תוכנית לשינוי מבני עמוק בענף החלב, בהשראת המודל שאומץ באיחוד האירופי ב־2015. במסגרת התוכנית, המדינה תפדה את מכסות הייצור של הרפתנים הפחות יעילים בשוק, ותאפשר להם לצאת מהענף תמורת פיצוי הולם - מהלך שצפוי להקל על רבים מהם, מבוגרים, לפרוש לפנסיה. פיצויים אלו יעמדו על מיליארד שקל, כלומר מיליוני שקלים רבים לכל רפתן רק על מכירת מכסות החלב לשליש מהיקף הייצור. מי שיישאר בשוק יקבל "מחיר הגנה" נמוך יותר ממחיר המטרה היום, אך גבוה יותר ממחיר השוק. רפתות חדשות שיוקמו, או הרחבה של הייצור של הרפתות הקיימות, ימכור את החלב במחיר זול יותר - מה שבעיני האוצר יקל על המחסורים ויוריד את המחיר לצרכן. יועמ"שית הכנסת אמנם מתנגדת להכללת רפורמת החלב בחוק ההסדרים, אך הדבר נמצא כעת במשא ומתן בין הכנסת לממשלה על היקף חוק ההסדרים ומה בסופו של דבר ייכלל בו.

ארגוני הרפתנים, כמו גם חברי כנסת רבים מהקואליציה והאופוזיציה, מתנגדים לרפורמה. הם יזמו כנסים בכנסת נגד הרפורמה, והרפתנים אף הפגינו לפני מספר שבועות ושפכו חלב על הכביש כמחאה. כעת, צפויה שביתת רפתנים שעלולה לשבש את אספקת החלב בכל הארץ - כבר החל ממחר.

"סמוטריץ' רוצה להעביר לארדואן את השליטה על ביטחון המזון שלנו"

יוני דמרי, מנהל אגף המשק בתנועת המושבים ורפתן ממושב גילת, אומר ש"רוצים להראות לח"כים ולממשלה מה זה כשהשאלטר על מוצרי המזון נמצא בידיים של מישהו אחר. כשרוצים להעביר את זה לארדואן, ככה זה ירגיש. תאר איך זה ירגיש כשזה יהיה אצל ארדואן. ממשלת ישראל בראשות בצלאל סמוטריץ' רוצה להעביר לו את השליטה על ביטחון המזון שלנו. טורקיה כרגע מנסה להחרים אותנו ולא ממש מצליחה, לא רוצה לדמיין מה יקרה כשהוא כן יצליח. היועמ"שית לכנסת אומרת שאין לזה מקום בחוק ההסדרים ועדיין ברור לכולנו שסמוטריץ' כשר אוצר וכיו"ר מפלגת קואליציה בממשלה צרה סוחט פוליטית את ביבי. ביטול מכסות החלב יביא למצב שבמקום שהשליטה תהיה בידיים של מדינת ישראל, זה יהיה בידיים של המחלבות. הורדת מחיר המטרה יוביל לכך שהמחלבות יקבלו את חומר הגלם במחיר זול יותר כשאת המחיר ישלמו הרפתנים. במשך מאה שנות קיומה של הרפת הישראלית לא היה יום שלא שיווקנו חלב. מישהו הביא אותנו לנקודת קצה. מתנצלים בפני הציבור על אי הנוחות, אבל רוצים שרה"מ יבין מה המשמעות".

גורמים באוצר אומרים ש"האיום שהשמיעו נציגי ענף החלב להפסיק את ייצור החלב בישראל מהווה תמרור אזהרה חמור לציבור. איום זה מוכיח עד כמה מסוכן המצב הקיים, שבו ביטחון המזון של אזרחי ישראל מופקד בפועל בידי מונופולים ושוק מתוכנן, מצב שמותיר את אזרחי המדינה כבני ערובה של ממש". לדבריהם "התנהלות זו אינה אלא הוכחה נוספת לכך שהרפורמה שמקדם משרד האוצר במשק החלב, שמטרתה פתיחת השוק לתחרות חופשית, ייעול הענף והפחתת יוקר המחיה, היא הכרחית וחיונית למשק הישראלי ולביטחון המזון של אזרחי המדינה".

שר האוצר סמוטריץ', שמוביל את הרפורמה בחלב, הגיב לאיומים ואמר ש"אזרחי ישראל לא יהיו בני ערובה של מונופולים וקבוצות לחץ שמאיימים כל פעם מסיבה אחרת שלא יהיה לנו חלב על המדפים. הרעיון התורן ההזוי הזה, שאני מבטיח שלא שילמתי עליו, מסביר מצוין למה חייבים רפורמה". לדבריו "כל עוד משק החלב מתנהל כמו משק קומוניסטי, איומים כאלה נשמעים 'רציניים'. בתחרות אמיתית הם יהיו בדיחה. עד שהרפורמה תעבור - הבדיחה היא על חשבון העו"ש של אזרחי ישראל. והיא לא מצחיקה". לדבריו "אני אוהב ומעריך את החקלאות והחקלאים, וכפי שאמרתי תמיד - רפורמת החלב שומרת על הייצור המקומי ומחזקת את ביטחון המזון".