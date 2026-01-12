פיצוי של מיליוני שקלים: האוצר מציע לרפתנים לפדות מכסות חלב

רפתנים שיהיו מעוניינים למכור את מכסות החלב שלהם, ולא רק את הפרות וציוד הרפת, יקבלו מיליוני שקלים כפיצוי, כך על פי הודעת משרד האוצר שפורסמה הערב (ב'). על פי ההודעה, האוצר מציע לרפתנים לפדות מכסות חלב בהיקף של יותר ממיליארד שקלים, כדי לאפשר לרפתנים להסתגל לשינויים המבניים בענף בעקבות הרפורמה במשק החלב.

הרפורמה, שהוכרזה על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקראת תקציב 2026, נמצאת בליבה של מחלוקת ציבורית. בין היתר, טוענים בעלי הרפתות והחקלאים לפגיעה בפרנסתם, עקב סגירת הרפתות הצפויה ברפורמה, והעברת חלקים נכבדים בשרשרת הערך לידי המחלבות והיבואנים.

לפני כשבוע מחו החקלאים במגוון מוקדים בארץ, ושיבשו את התנועה במספר צמתים במחאה על הצעדים שמקדם משרד האוצר, שלטענתם פוגעים פגיעה אנושה בביטחון המזון של מדינת ישראל. מנכ"ל התאחדות יצרני החלב, דגן יראל, טען בשיחה עם גלובס כי המשמעות היא "נזק לאומי שקשה לדמיין, נטישת אדמות, דילול ההתיישבות במקומות אסטרטגיים ופגיעה במרחב החקלאי כולו".

קולות חריפים מהקואליציה

בין היתר, התקיימה היום (ב') בכנסת ישיבה מיוחדת אותה כינס חבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד, במהלכה נשמעו קולות חריפים מהקואליציה נגד הרפורמה של סמוטריץ'. בין הדוברים המרכזיים נגדה נמנו שר הכלכלה ניר ברקת, שר החקלאות אבי דיכטר וחברי הכנסת חנוך מיליביצקי ואלי דלל. בישיבה השתתפו גם מספר ראשי רשויות, ראשי מועצה ובכירים בהתיישבות.

"אם חברי הכנסת לא יבינו שצריך להוציא את זה מחוק ההסדרים, אנחנו נלחם בשוחות וננצח בשוחות", אמר בישיבה שר החקלאות וביטחון המזון אבי דיכטר, "אני לא הסכמתי עם האסטרטגיה של האוצר שאמר שהחלקאים קוטרים - אבל שורדים. אני לא רוצה רפתנים שורדים, אני רוצה רפתנים מתפרנסים".

"יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות כדי להוריד את יוקר המחיה", אמר חה"כ דלל בישיבה המיוחדת. "אם אומרים שהרפורמה בחלב תוריד שבעה אחוז (מהמחיר לצרכן - נ"ש), אז בוא נעשה דבר פשוט - שיביאו מע"מ דיפרנציאלי, ויורידו במקום 18 ל-10% את המע"מ, ובזה גמרנו".

באוצר מנגד טוענים מתחילת הדרך כי הרפורמה נחוצה והגיונית, ותתרום גם להורדה במחיר לצרכן וגם בהתייעלות משק החלב בישראל ולהגברת התחרות בו. הפיצויים שיעניקו לרפתנים שיחליטו למכור את מכסותיהם יהיו בהתאם לגודל הרפת והיקף המכסה, ויינתן סיוע להסבת הרפת לשימושים חלופיים כמו תיירות חקלאית, תעשייה ומסחר.

לצד תוכנית הפדיון, יישמר "מחיר הגנה" לרפתות היעילות שיבחרו להמשיך לפעול. הכוונה היא שיוקם מנגנון קבוע המספק ודאות ארוכת טווח לכמות החלב המיוצר בהן, ולמחיר שבו יימכר. מחיר ההגנה יהיה תחרותי, על פי הודעת האוצר, וישקף את עלויות הייצור של רפתות יעילות, במטרה להבטיח יציבות כלכלית והמשך פעילות בענף.