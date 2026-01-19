ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום סמוטריץ' חתם: מכסות יבוא הגבינות הקשות יורחבו בכ-70%
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
גבינות

סמוטריץ' חתם: מכסות יבוא הגבינות הקשות יורחבו בכ-70%

עפ"י הודעת האוצר, מוצרי החלב בישראל יקרים בכ-50% מהממוצע במדינות ה-OECD, כאשר מחירי הגבינות הקשות מגיעים אף לפי שניים מהממוצע • הגדלת מכסות היבוא הפטורות ממכס נועדה להגביר את התחרות ולהוריד את מחירי הגבינות • סמוטריץ': "עד היום הגבילו את הכמות של היבוא והכריחו את כולנו לשלם יקר. עכשיו זה נגמר"

נבו שפיר 16:11
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חותם על צו שמרחיב את מכסות יבוא הגבינות הקשות / צילום: דוברות שר האוצר
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חותם על צו שמרחיב את מכסות יבוא הגבינות הקשות / צילום: דוברות שר האוצר

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום (ב') על צו שמרחיב את מכסות יבוא הגבינות הקשות בכ-70%. לדבריו, גבינה צהובה פטורה ממכס עולה 32 שקל לקילו למשפחה הישראלית, בעוד שגבינה זהה אצל הספקים - אותם כינה "המונופולים" - עולה פי שלושה ויותר.

פיצוי של מיליוני שקלים: האוצר מציע לרפתנים לפדות מכסות חלב
● פורסמה חלוקת המכסות ליבוא גבינה צהובה. מה יהיה המחיר לצרכן?

"אתם יודעים למה הם גובים פי שלושה? כי הם יכולים", אמר סמוטריץ' בהצהרתו, שהתרחשה כחלק מישיבת סיעת הציונות הדתית. "כי עד היום הגבילו את הכמות של היבוא והכריחו את כולנו לשלם יקר. עכשיו זה נגמר. יכול להיות כאן זול", הוא הוסיף.

על-פי הודעת משרד האוצר, מוצרי החלב בישראל יקרים בכ-50% מהממוצע במדינות ה-OECD, כאשר מחירי הגבינות הקשות מגיעים אף לפי שניים מהממוצע. הגדלת מכסות היבוא הפטורות ממכס נועדה לגשר על הפער הזה, בניסיון להגביר את התחרות ולהוריד את מחירי הגבינות.

על-פי הצו עליו חתם השר, המכסה הפטורה ממכס תגדל מ-11,500 טון בשנה ל-19,500 טון בשנה - תוספת של 8,000 טון, המהווה גידול של כ-70% בהיקף היבוא הפטור. הגדלת המכסות יכנסו לתוקף באופן מיידי ותהיה תקפה למשך שנתיים, כאשר לשר האוצר שמורה הסמכות להאריך את הצו בהתאם להתפתחויות בשוק.

קרא לברקת לשתף פעולה

במהלך ההצהרה פנה שר האוצר למקבילו, שר הכלכלה ניר ברקת, וקרא לו לשלב ידיים כדי לעבוד יחד על כניסתו של הצו לתוקף. "אני קורא לשר ברקת לפתוח מחר למכרז את המכסות שאישרתי בצו", אמר סמוטריץ'. עוד אמר כי השניים עבדו יחד על ההחלטה.

כזכור, ועדת המכסות במשרד הכלכלה הודיעה לפני כחודש על חלוקת מכסות ליבוא גבינה צהובה בפטור ממכס בהיקף של כ-5,900 טון, במסגרת הליך תחרותי שבו התחייבו היבואנים על מחיר מרבי לצרכן.

הצהרה זו יוצאת במקביל לרפורמה במשק החלב, שגוררת שיח ציבורי ענף. מספר חברי כנסת מהקואליציה אף ארגנו ישיבת חירום שבה דנו באפשרות להביא את הרפורמה לכדי ביטול, בטענה כי היא מזניחה את הייצור המקומי, את החקלאים ואת בעלי הרפתות. מנגד, באוצר טוענים כי הרפורמה תייצר תחרות ותוריד משמעותית את מחירי החלב ומוצרי החלב למשקי הבית בישראל.