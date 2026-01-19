סמוטריץ' חתם: מכסות יבוא הגבינות הקשות יורחבו בכ-70%

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום (ב') על צו שמרחיב את מכסות יבוא הגבינות הקשות בכ-70%. לדבריו, גבינה צהובה פטורה ממכס עולה 32 שקל לקילו למשפחה הישראלית, בעוד שגבינה זהה אצל הספקים - אותם כינה "המונופולים" - עולה פי שלושה ויותר.

● פיצוי של מיליוני שקלים: האוצר מציע לרפתנים לפדות מכסות חלב

● פורסמה חלוקת המכסות ליבוא גבינה צהובה. מה יהיה המחיר לצרכן?

"אתם יודעים למה הם גובים פי שלושה? כי הם יכולים", אמר סמוטריץ' בהצהרתו, שהתרחשה כחלק מישיבת סיעת הציונות הדתית. "כי עד היום הגבילו את הכמות של היבוא והכריחו את כולנו לשלם יקר. עכשיו זה נגמר. יכול להיות כאן זול", הוא הוסיף.

על-פי הודעת משרד האוצר, מוצרי החלב בישראל יקרים בכ-50% מהממוצע במדינות ה-OECD, כאשר מחירי הגבינות הקשות מגיעים אף לפי שניים מהממוצע. הגדלת מכסות היבוא הפטורות ממכס נועדה לגשר על הפער הזה, בניסיון להגביר את התחרות ולהוריד את מחירי הגבינות.

על-פי הצו עליו חתם השר, המכסה הפטורה ממכס תגדל מ-11,500 טון בשנה ל-19,500 טון בשנה - תוספת של 8,000 טון, המהווה גידול של כ-70% בהיקף היבוא הפטור. הגדלת המכסות יכנסו לתוקף באופן מיידי ותהיה תקפה למשך שנתיים, כאשר לשר האוצר שמורה הסמכות להאריך את הצו בהתאם להתפתחויות בשוק.

קרא לברקת לשתף פעולה

במהלך ההצהרה פנה שר האוצר למקבילו, שר הכלכלה ניר ברקת, וקרא לו לשלב ידיים כדי לעבוד יחד על כניסתו של הצו לתוקף. "אני קורא לשר ברקת לפתוח מחר למכרז את המכסות שאישרתי בצו", אמר סמוטריץ'. עוד אמר כי השניים עבדו יחד על ההחלטה.

כזכור, ועדת המכסות במשרד הכלכלה הודיעה לפני כחודש על חלוקת מכסות ליבוא גבינה צהובה בפטור ממכס בהיקף של כ-5,900 טון, במסגרת הליך תחרותי שבו התחייבו היבואנים על מחיר מרבי לצרכן.

הצהרה זו יוצאת במקביל לרפורמה במשק החלב, שגוררת שיח ציבורי ענף. מספר חברי כנסת מהקואליציה אף ארגנו ישיבת חירום שבה דנו באפשרות להביא את הרפורמה לכדי ביטול, בטענה כי היא מזניחה את הייצור המקומי, את החקלאים ואת בעלי הרפתות. מנגד, באוצר טוענים כי הרפורמה תייצר תחרות ותוריד משמעותית את מחירי החלב ומוצרי החלב למשקי הבית בישראל.