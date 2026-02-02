הייעוץ המשפטי לכנסת פרסם היום (ב') את עמדתו לגבי הצעת חוק ההסדרים לתקציב 2026, והתמונה שעולה ממנה מעוררת תסכול במשרד האוצר: היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, ממליצה לפצל מחוק ההסדרים כשני שלישים מסעיפי החוק - כלומר להוציא אותם מהמסלול המהיר של חקיקת התקציב ולקדם אותם בחקיקה רגילה. ניסיון העבר מלמד כי רפורמות מבניות במשק אשר מפוצלות מההסדרים, נתקעות שנים ארוכות בחקיקה ונגנזות.

בראש רשימת הפיצולים של הייעוץ המשפטי עומדת רפורמת משק החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הייעוץ המשפטי סבור כי מדובר ב"רפורמה מקיפה המשנה סדרי עולם במשק החלב, המתנהל כמשק מתוכנן מאז קום המדינה", וכי לא נעשתה לגביה עבודת מטה מספקת. העמדה מציינת כי לא ברור אם משרד החקלאות היה שותף כלל לגיבוש הרפורמה, וכי היא מעוררת קשיים משפטיים מהותיים בשל פגיעה קשה בזכויות הקניין של הרפתנים.

ולא רק החלב: גם רפורמת הדגל הפיננסית של האוצר, להקמת בנקים קטנים חדשים, עומדת בסכנה. מדובר ברפורמה שנועדה לפתוח את שוק הבנקאות לתחרות באמצעות יצירת מסלול רישוי מדורג שיאפשר לחברות כרטיסי האשראי ולגופים חוץ-בנקאיים נוספים לקבל רישיון של "בנק קטן", לגייס פיקדונות מהציבור ולהעמיד באמצעותם אשראי.

לפי חישובי האוצר, הגברת התחרות עשויה לחסוך לעסקים קטנים ובינוניים כמיליארד שקל בשנה בעלויות מימון. הייעוץ המשפטי מכנה את הרפורמה "מקיפה ומשמעותית, בעלת השלכות על השחקנים השונים בענף ועל ציבור הלקוחות", ומציין כי תזכיר חוק שכלל את עקרונות הרפורמה פורסם בעבר, אך לא קודם לכדי הצעת חוק ממשלתית רגילה - ולמעשה שולב בחוק ההסדרים תוך עקיפה של הליך החקיקה המלא. עוד ציין הייעוץ המשפטי כי הרפורמה קשורה בחקיקה נוספת שטרם פורסם לה אפילו תזכיר, כך שלא ברור כיצד הכנסת יכולה לקבל את התמונה המלאה.

גם חידוש מס הרכוש על קרקעות, שהוא אחד הסעיפים הרגישים ביותר, זוכה לביקורת של הייעוץ המשפטי, שמציין כי "תידרש לגביו עבודה משמעותית שלא נכון לעשותה בהליך של חקיקת הסדרים".

בנוסף, הייעוץ המשפטי ממליץ לפצל גם את חוק משק הדלק שנועד להסדיר הקמת תשתיות דלק חדשות במיליארדי שקלים על רקע התוכנית לפינוי בתי הזיקוק מחיפה, את התוכנית להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בשיתוף המגזר הפרטי, את הקמת מאגר האשראי לעסקים, את חוק קידום התחרות בשוק הערבויות, את חוק הפיקוח על מוצרי עישון, תיקונים בזכויות מבוטחים בסיעוד ושורה ארוכה של רפורמות בתכנון ובנייה.

מה יישאר בפנים?

בין הרפורמות שהייעוץ המשפטי סבור שניתן להשאיר: ריווח מדרגות מס ההכנסה, מס על רווחי בנקים, תמריצי מחקר ופיתוח ועידוד עלייה.

באוצר מודאגים מהיקף הפיצולים המומלצים ומלינים על כך שלא מאפשרים להם לקדם רפורמות מבניות - לא בהסדרים ולא מחוצה להם. ההכרעה הסופית נתונה בידי ועדת הכנסת בראשות יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, שצפויה להכריע ביומיים הקרובים אילו רפורמות יפוצלו ואילו ינותבו לוועדות הכנסת השונות להכנה להצבעה סופית במליאה.