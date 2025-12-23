ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות סמוטריץ' מקדם מס רווחי יתר של 15% על הבנקים - גבוה מההמלצות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנקים בישראל

שר האוצר רוצה להטיל מס רווחי יתר של 15% על הבנקים - גבוה מהמלצת הוועדה

למרות ההמלצות הפושרות של הצוות המקצועי של משרד האוצר, רשות המסים ובנק ישראל בנוגע להטלת מס רווחי יתר על הבנקים - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט לקדם הטלת מס בשיעור גבוה יותר מהצפוי

חזי שטרנליכט 10:27
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

למרות ההמלצות הפושרות של הצוות המקצועי של משרד האוצר, רשות המסים ובנק ישראל בנוגע להטלת מס רווחי יתר על הבנקים, שפורסמו ביום שישי - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט לקדם הטלת מס בשיעור גבוה יותר מהצפוי.

המס החדש על הבנקים מתקרב לחקיקה, אבל גם באוצר לא בטוחים ביתרונות

סמוטריץ' רוצה להטיל מס רווחי יתר של 15% על הבנקים - גבוה יותר מהמדרגות שהציע הצוות המקצועי שהגיעו עד 10%, כפי שפורסם בדוח הוועדה שהתכנסה לבחון את הנושא בסוף השבוע.