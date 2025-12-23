למרות ההמלצות הפושרות של הצוות המקצועי של משרד האוצר, רשות המסים ובנק ישראל בנוגע להטלת מס רווחי יתר על הבנקים, שפורסמו ביום שישי - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט לקדם הטלת מס בשיעור גבוה יותר מהצפוי.
● המס החדש על הבנקים מתקרב לחקיקה, אבל גם באוצר לא בטוחים ביתרונות
סמוטריץ' רוצה להטיל מס רווחי יתר של 15% על הבנקים - גבוה יותר מהמדרגות שהציע הצוות המקצועי שהגיעו עד 10%, כפי שפורסם בדוח הוועדה שהתכנסה לבחון את הנושא בסוף השבוע.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.