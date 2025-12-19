מעט לפני כניסת השבת, הצוות הבין משרדי לבחינת הטלת מס מיוחד על הבנקים פרסם בצהריים (יום ו') את הדו"ח הסופי שלו. לצד המתווה, בולטת במיוחד ההתנגדות של בנק ישראל ושל אגף תקציבים בתוך משרד האוצר.

הצוות קובע כי קיימות הצדקות להטלת מס על רווחי היתר של הבנקים, אך משאיר את ההחלטה לדרג המדיני - "ככל שהדרג המדיני יחליט להטיל מס כזה, המודל הנכון הוא מס רווח דיפרנציאלי על רווחים חריגים".

● הבנקים רשמו רווח נקי של כ-9 מיליארד שקל ברבעון: 60% ממנו חולק כדיבידנד

לאחר שהצוות הבין משרדי קיבל את הערות הציבור במסגרת פרסום טיוטת הדו"ח, קיים שימוע עם נציגי איגוד הבנקים ובחן מקצועית את הטענות שהוצגו על ידם בכתב ובע"פ, מפרסם היום (שישי) הצוות הבין משרדי את הדו"ח הסופי לבחינת הטלת מס מיוחד על פעילות הבנקים.

הצוות מצא כי "העלייה החדה בסביבת הריבית הובילה את הבנקים לתוצאות פיננסיות יוצאות דופן בשנים האחרונות. השינוי בסביבת הריבית, קיבל משנה תוקף בין היתר לאור המאפיינים המבניים הייחודיים של המערכת הבנקאית בישראל, הכוללים סביבה תחרותית מוגבלת וריכוזית, סיכון עסקי נמוך, חסמי כניסה גבוהים וסביבה רגולטורית מיטיבה".

הצוות בחן מספר חלופות למיסוי, והחליט שככל שיוחלט להטיל מס מיוחד על הבנקים, מומלץ לאמץ חלופת מס רווח דיפרנציאלי על רווחים העולים על 50% בהשוואה לממוצע הרווחיות בשנים בהן סביבת הריבית נמוכה 2018-2022 (בהצמדה לתוצר) בהוראת שעה למס' שנים.

"חלופה זו", נכתב, "מבטאת את ההצדקות שמצא הצוות למיסוי בצורה הטובה ביותר ובמקביל מתמודדת עם האתגרים והמורכבות של מיסוי מהסוג הזה, כך שמצמצמת ככל הניתן את ההשפעות האפשריות ומשיאה את התועלות".

מסקנות שנויות במחלוקת

בנק ישראל הביע את התנגדותו הנחרצת. ד"ר יוסי סעדון שהשתתף בצוות טען ש"לאור הכיוון שהתגבש בדוח הסופי, אשר לדעתי לא שיקף את הלך הרוח במהלך דיוני הצוות ולא את עמדות המשתתפים, אני רואה לנכון להציג דעת מיעוט".

"התנגדות להטלת מס סקטוריאלי על המערכת הבנקאית, ובוודאי מס קבוע. מיסוי סקטוריאלי אינו הולם את עקרונות היסוד של מערכת המס ועלול לייצר עיוותים במשק, לפגוע בוודאות בסביבה העסקית, ולהרתיע שחקנים נוספים מלהיכנס למערכת הבנקאית - בניגוד מוחלט למטרה המוצהרת של הגברת התחרות".

סעדון הוסיף שככל שיוחלט בכל זאת על מיסוי על פי המודל המוצע בדוח - אין להחילו לפני ינואר 2027 , והוא חייב להיות מוגדר מראש באופן ברור וחד-משמעי כמיסוי זמני לשנת 2027 בלבד".

מאיגוד הבנקים נמסר שפרסום מסקנות הצוות לבחינת מס מיוחד על פעילות הבנקים היום, שומטת את הקרקע מתחת לרגליו של שר האוצר. "הצוות לא הצליח לתמוך בהודעות של שר האוצר, כי יטיל מס מיוחד על הבנקים בישראל. הצוות, שמונה על ידי שר האוצר, אינו ממליץ להטיל מס נוסף על הבנקים, אלא מסביר שיש השלכות והצדקות לכאן ולכאן. ומשכך מעביר את ההחלטה לדרג המדיני".

"לא רק שהצוות אינו מגיע להמלצה חד משמעית שיש מקום להטיל מס על הבנקים, אלא ששני הגופים הכלכליים, המקצועיים והמשמעותיים החברים בו - אגף התקציבים ובנק ישראל - מתנגדים להטלת מס נוסף על הבנקים האופן חד משמעי. אם תקדם היוזמה להטלת מס נוסף על הבנקים, זאות תיהיה החלטה שתפגע בציבור לא רק כפי שהצביע איגוד הבנקים אלא גם לפי דעתו של הצוות המקצועי".