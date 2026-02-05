מדינות ערב לחצו - ארה"ב הסכימה להיפגש עם איראן בעומאן

עדכונים שוטפים

5:58 - התביעה באוסטרליה הגישה כתב אישום נגד בן 19 שאיים ברשת לרצוח את הנשיא יצחק הרצוג, שיגיע לבקר במדינה ביום ראשון. העונש המרבי על העברות עשוי להגיע לעד 10 שנות מאסר

3:00 - בעקבות בקשות בהולות ממדינות ערב: ארה"ב מסכימה להיפגש עם איראן בעומאן

התוכניות לקיים מפגש בין ארה"ב לאיראן בעומאן ביום שישי כדי לדון על הסכם גרעין חזרו למסלול, לאחר שכמה מנהיגים ערבים ומוסלמים הפעילו אמש (רביעי) לחץ בהול על ממשל טראמפ שלא לממש את האיומים לפרוש מהשיחות, כך אמרו שני בכירים אמריקנים. בתוך כך, השרים עודכנו הלילה כי הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס היום ב-16:00. לקריאת הכתבה.

3:54 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס התייחס למתיחות עם איראן, בריאיון לעיתונאית מייגן קלי: "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני - זה המטרה העיקרית של הנשיא. אם הוא ירגיש שהאפשרות הצבאית היא האופציה היחידה - אז הוא בסופו של דבר ייבחר בה"

פורסם לראשונה ב-N12.