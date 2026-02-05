בורסת דרום קוריאה צונחת במעל 3%, הביטקוין בשפל של כשנה וחצי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:50

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה שלילית, בעקבות הירידות שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה בוול סטריט. מדד הקוספי צונח בכ-3.5%, הניקיי היפני יורד בכ-0.8%, בורסת הונג קונג נחלשת בשיעור דומה ובורסת שנגחאי מאבדת כ-0.7%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות. הנאסד"ק יציב, ה-S&P 500 יורד בכ-0.1% והדאו ג'ונס מאבד כ-0.2%.

מחירי המתכות היקרות יורדים הבוקר וממשיכים להיסחר בתנודתיות, לאחר שבימים האחרונים חוו התאוששות מהצניחה ההיסטורית שלהם בסוף השבוע האחרון. הזהב יורד במעל 1% ונסחר סביב 4,900 דולר לאונקיה, בעוד הכסף צונח במעל 8% ונסחר סביב 77 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צונח הבוקר במעל 7% ומתקרב לרף ה-70 אלף דולר - רמה שלא נרשמה מאז חודש אוקטובר 2024.

מחירי הנפט ממשיכים בירידות שלהם מאתמול ונופלים כעת בכ-2%, בעקבות הדיווחים על כך שארה"ב ואיראן צפויות להיפגש לשיחות בעומאן ביום שישי הקרוב. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-68 דולר.

וול סטריט

וול סטריט סיכמה אתמול יום נוסף של ירידות במניות התוכנה והטכנולוגיה, בעקבות הפיתוחים החדשים שהשיקה חברת ה-AI אנתרופיק, לצד הצניחה של ענקית השבבים AMD . מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-1.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

הירידות הבולטות בתחום התוכנה נרשמו במניות כמו מג'יק , ורוניס , לומן טכנולוג'יס ואפלובין . שמות מרכזיים נוספים בתחום התוכנה כמו אורקל , קראוד סטרייק , סרוויס נאו וסיילספורס נסחרו גם הם בטריטוריה שלילית.

מניית חברת השבבים AMD צללה בכ-17% ורשמה את היום הגרוע ביותר שלה מאז 2017, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים. הסיבה לירידה נעוצה בתחזיותיה לרבעון הראשון של 2026, שאכזבו את חלק מהאנליסטים והמשקיעים. המשקיעים, שציפו לצמיחה רציפה וחסרת מעצורים כדי לצמצם את הפער מול אנבידיה, הגיבו בחשש לצפי לירידה קלה בהכנסות הרבעוניות, דבר שמעלה סימני שאלה לגבי יכולתה של AMD לשמור על המומנטום בשוק ה-AI התחרותי בזמן שחטיבות מסורתיות יותר שלה, כמו הגיימינג, חוות האטה.

על אף הצניחה במניה, המנכ"לית ליסה סו אמרה בראיון ל-CNBC כי הביקושים לשבבים המתקדמים שלה האיצה בשלושת החודשים האחרונים, וכי נרשמו ביקושים גוברים גם בעסקי הדאטה־סנטרים והמעבדים (CPU). "מה שאני יכולה להגיד כמי שרואה את הדברים מבפנים, זה שה-AI מאיץ בקצב שאני לא הייתי מסוגלת לדמיין", אמרה סו.

ירידות בולטות נוספות בתחומי השבבים וה-AI נרשמו במניות אנבידיה , פלנטיר , מיקרון , ברודקום ו-TSMC . גם מניית אלפאבית (גוגל) יורדת, לקראת הדוחות שתפרסם מאוחר יותר היום לאחר נעילת המסחר. מנגד, מניית סופר מיקרו קומפיוטר מזנקת במעל 10%, לאחר שתוצאותיה של יצרנית השרתים עקפה את צפי האנליסטים והעלתה את תחזיתה לרבעון הבא.

פיטר בוקוואר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, אמר ל-CNBC כי "בשורה התחתונה, המסחר בבינה מלאכותית הג'נרטיבית היא כבר לא כרטיס לכיוון אחד. עברנו ממצב של 'לקנות הכל' למצב של 'לא כולם יכולים לנצח'. אני מאמין שאנחנו מפסידים את סגנון המסחר הזה מבחינת היכולת שלו לשאת את השוק כלפי מעלה, אבל למרבה המזל, בינתיים המשקיעים מוצאים דברים אחרים לקנות וזה כולל אזורים אחרים של ה-S&P 500, מניות קטנות ובינוניות וללא ספק גם מניות בין־לאומיות".

מניית ענקית הפארמה אלי לילי זינקה, לאחר שתחזית הרווחים שלה לשנת 2026 המלאה הייתה חזקה מציפיות האנליסטים. מנגד, נובו נורדיסק נפלה, לאחר שהחברה הזהירה במפתיע כי מכירותיה ב־2026 צפויות לרדת בחדות גדולה מהצפוי, על רקע לחץ מחירים חזק בשוק האמריקאי על תרופות הדגל שלה לסוכרת ולהרזיה.