איש העסקים דיוויד פדרמן הלך לעולמו בגיל 81

איש העסקים דיוויד פדרמן, מבעלי השליטה בבזן נפטר היום (א') בגיל 81. בעברו, היה פדרמן מבעלי השליטה בחברת הממתקים עלית וחברת התוכן והתקשורת רשת. אך יותר מכל, היה מזוהה פדרמן עם קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב, שהיה אחד מבעליה.

בתחילת המאה, פנה פדרמן, שבשנות ה-90 שלט בקונצרן הקפה והממתקים עלית, יחד עם שותפים (אלכס פסל ויעקב גוטנשטיין), לרכישת השליטה בפטרוכימיים, חברת האם של בזן (בתי הזיקוק בחיפה) עסקה אותה הם מימנו באמצעות הנפקות אג"ח לציבור. אלא שבתחילת העשור הקודם, לאחר שבזן נקלעה לקשיים תזרימיים וחדלה לשלם דיבידנדים, נותק צינור החמצן הפיננסי של הפטרוכימיים, והחברה נדרשה להסדר חוב ראשון (ללא תספורת או הזרמת הון בעלים) שהושלם בשנת 2015.

כעבור חמש שנים, נקלעה החברה לסחרור נוסף, בעקבות משבר הקורונה שפרץ ב-2020 וריסק את מחיר הנפט - התרסקות שפגעה קשות בעסקיה של בזן, העמידה את הפטרוכימיים שוב בפני שוקת שבורה: עקב אי־יכולתה לשרת את תשלומי חוב האג"ח או למחזר אותם (לאור קריסת מניית בזן ואי־יכולתה לחלק דיבידנדים), הפכה החברה לחדלת פירעון ועברה דה־פקטו לידי נושיה.

לצד פעילותו העסקית, היה מזוהה פדרמן יותר מכל עם קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב, שהיה אחד מבעליה. בנו דני, שימש בעבר כמנכ"ל הקבוצה, ובימים אלו מהווה חלק מהשדרה הניהולית שלה.

אלא שבשנת 2022, בעקבות ניסיונות של חברת חג'ג' נדל"ן לרכישת מניות החברה לישראל בבית הזיקוק בחיפה, מימשה הפטרוכימיים את זכות הסירוב הראשונה שבידיה, כדי להגדיל את שליטתה בבז"ן. זאת, באמצעות השקעה של 100 מיליון שקל בחברה, לצד גיוס של סדרת חוב חדשה. מהלך שהתברר כמוצלח, שכן כיום שוות מניות השליטה בבז"ן כ-770 מיליון שקל.

האהבה למכבי והמחיר

אלא שלצד פעילותו העסקית, היה מזוהה פדרמן יותר מכל עם קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. פדרמן היה אחד מבעליה של הקבוצה ונחשב ל"איש החזק בה", לצד שמעון מזרחי, שניהל אותה במשך שנים ארוכות וכיום משמש כיו"ר. דני פדרמן, בנו של דיוויד, שימש בעבר כמנכ"ל הקבוצה, ובימים אלו מהווה חלק מהשדרה הניהולית שלה.

בראיון שהעניק בתחילת העשור הקודם ל-G, סיפר דני פדרמן על המחיר ששילם אביו על פעילותו העסקית והספורטיבית. "בכדורסל הוא נפגע אמוציונלית וכלכלית, ובצד העסקי היו הרבה מקומות, בגלל שוק ההון, גיוסים שהוקפאו, השווי של בז"ן ירד. אבל אל תחפשו היגיון בלהיות בעלים של קבוצה, כי מי שאוהד קבוצה ויכול להיות שותף בה - זה חלום. החוכמה היא לדעת גם עכשיו, כשאתה למעלה, שזה זמני", סיפר בנו של פדרמן, ששימש באותה העת כמנכ"ל מועדון הכדורסל מת"א.

בחודשים האחרונים, עמדו בני משפחת פדרמן במרכזו של עימות מול אוהדי הקבוצה. האחרונים, דרשו חלק מארגוני האוהדים מהמשפחה, ובעיקר מדור ההמשך שלה, למכור את ההחזקות שלהם בקבוצה. זאת, בגלל מה שהם רואים כחוסר־נכונות להשקיע במועדון, חרף הקשיים שהוא מתמודד עמם.