הישראלים בטוחים שמלחמה עם איראן בדרך - לפחות לפי הנתון הזה

מתחילת 2026 הצטרפו 8,088 איש לביטוח תכולת הבית בזמן מלחמה של רשות המיסים, מתוכם 1,708 בשבוע האחרון בלבד.

ביטוח זה מרחיב את הכיסוי החינמי (המוגבל לעשרות אלפי שקלים) שהמדינה מציעה, ומאפשר לבטח רכוש יקר בשווי של עד כמיליון שקל מפני נזקי מלחמה - סיכון שחברות הביטוח הפרטיות כלל אינן מכסות. במהלך 2025, שנת המערכה מול איראן, הצטרפו למסלול המורחב 77,012 איש.

החל משנת 2024, רשות המסים מתפקדת כמעין חברת ביטוח המציעה כיסוי משלים לנזקי מלחמה. בעוד ש"קרן מס רכוש" מבטחת אוטומטית את מבנה הבית ותכולתו עד תקרה בסיסית, הביטוח המורחב של רשות המסים מאפשר לבטח תכולה יקרים יותר, בשווי של עד מיליון שקל. "ביטוח הפרימיום" הממשלתי צבר פופולריות בעקבות המערכה מול איראן ביוני 2025, וכעת הוא זוכה לגל הצטרפות נוסף על רקע החשש מעימות ישיר נוסף מול איראן.

כאמור, הכיסוי האוטומטי של מס רכוש מעניק הגנה בסיסית ללא עלות: כך למשל, זוג ללא ילדים זכאי לפיצוי של כ־24.5 אלף שקל על רהיטים, כ־30 אלף שקל על מכשירי חשמל וכ־4,700 שקל על ביגוד (סכומים הגדלים עם כל ילד נוסף). כך, במקרה של פגיעה בבית, המדינה מפצה לא רק על הנזק למבנה אלא גם על תכולה. כל זאת בלי לשלם פרמיה כלל, אלא כחלק מהפיצויים של המדינה לאזרחיה שנפגעו בזמן מלחמה.

לבעלי רכוש יקר יותר מוצע מסלול "פרימיום": מאחר שחברות הביטוח הפרטיות אינן מכסות נזקי מלחמה, רשות המיסים מאפשרת לבטח תכולה עד שווי של 1,037,100 שקל. תמורת פרמיה שנתית של 0.3% מהשווי הנוסף, המבוטחים (שיצטרכו להצהיר מראש על שווי הרכוש) זכאים לפיצוי על אובדן חפציהם.