בנציבות שירות המדינה עוצרים את השכר הכפול של עובדי המדינה המשרתים במילואים ומגבילים אותו. אם עד כה עובדים אלה יכלו ליהנות משכר ממקום העבודה בזמן שהם עובדים במהלך תקופת המילואים בנוסף לתשלום מהמדינה בגין השירות - כעת הוא יוגבל.

● צה"ל השקיע מיליונים בשבעה בלוני תצפית, אז למה הוא מפעיל רק אחד?

● הרחק מהיעד: הגירעון הממשלתי בינואר טיפס ל-4.9%

לפי הכללים החדשים, מכסת שעות העבודה שתותר לעובדים במקביל לשירות המילואים היא 40 שעות בחודש; כלומר, שבוע עבודה אחד. במידת הצורך, אחראי במשרד רשאי להוסיף 10 שעות בלבד. לוחמים יוכלו לבצע עוד 20 שעות של עבודה במילואים. "נוכח התפתחות המלחמה והמעבר ההדרגתי לשגרת חירום, נדרשות התאמות בשגרות העבודה ובכללי ההעסקה במקרים שבהם נדרשים העובדים לשירות מילואים בצו מילואים במקביל לעבודתם השגרתית", נכתב בכללים החדשים. בסקטור הפרטי לא חל שינוי.

צמצום היקף הגיוס

בנציבות הדגישו כי "משרת המילואים נושא באחריות להגנת ביטחון המדינה, ומצופה ממנו להקדיש את מלוא תשומת ליבו ומרצו למשימה הלאומית של הגנת המולדת, בעת מילוי תפקידו הצבאי. לצד זאת, עובד בשירות המדינה הינו נאמן של הציבור וכחלק מכך בהיותו עובד, מצופה ממנו להקדיש את מלוא תשומת ליבו למילוי התפקיד שאליו התמנה, זאת על מנת לשמור על רציפות תפקודית ועל יציבות וצורכי המשק".

כבר בדצמבר 2024 קיבלה הממשלה החלטה שהטילה על הנציבות לקבוע כללים כדי לייעל את השירות של עובדי המדינה. אך רק לאחרונה נקבעו כללים אלו, שייכנסו לתוקף בתחילת מרץ. בתוך כך, אישרה הממשלה לאחרונה החלטה שתחייב את צה"ל לצמצם את היקפי גיוס המילואים, גם כאשר צו 8 נותר בתוקף.

לפי ההחלטה, הצבא יגביל את סדרי הכוחות ל־40 אלף מילואימניקים בכל רגע נתון. כמו כן, לוחמים ישרתו עד 55 ימים בשנה, לצד אפשרות לתוספת של 10% באישור הרמטכ"ל ועוד 10% באישור שר הביטחון במקרים חריגים. אנשי מילואים שאינם לוחמים אינם כפופים למגבלה זו, אולם המכסה הכוללת של 40 אלף מגויסים בכל זמן נתון תגביל בפועל גם את גיוסם.

החלטת ממשלה זו היא הראשונה שמגבילה את היקף גיוס המילואים. היא מעגנת את ההסכמות בין משרד האוצר ומשרד הביטחון ערב ההצבעה על התקציב בממשלה, שלפיו סדר הכוחות יהיה כ־40 אלף חיילי מילואים במקום 60 אלף שדרשו במערכת הביטחון.

ההנחיות החדשות למשרתי מילואים העובדים בשירות הציבורי תוקף ההנחיות

מרץ-דצמבר 2026 עבודה מהמשרד

עד 40 שעות בחודש שעות עבודה נוספות

20-8 שעות בחודש איסורים

אין לדווח על עבודה מרחוק או על שעות נוספות מהבית בזמן מילואים

חבילת תגמולים עדכנית

המכסה החדשה של 55 ימי מילואים בשנה ללוחמים גבוהה יותר מזו שהייתה קבועה לפני המלחמה ועמדה על 25 ימים; ואולם ההחלטה התקבלה בשעה של הפסקת אש בעזה ורגיעה יחסית מול הגזרות האחרות. בממשלה ברור שבמצב של התלקחות ועצימות מלחמתית יגוייסו משרתים נוספים. כמו כן, במצב שכזה התקציב שהוסכם למערכת הביטחון בשנת 2026 - 112 מיליארד שקל - ייפרץ ויגדל.

עוד אושרה בחודש שעבר חבילת תגמולים עדכנית למשרתי המילואים בהיקף של 6.2 מיליארד שקל והופחתו בה תמריצים לצבירת ימי מילואים מעבר לרף הנדרש. בשונה מהשנים הקודמות, גם שירות מילואים בצו שגרה ייספר לצורך קבלת הזכאויות השונות ולא רק שירות בצו 8.

אחד העקרונות המנחים הוא חלוקה למדרגים, כך שמי שנמצא בסיכון גבוה יותר יקבל הטבות נרחבות יותר. משרתי מילואים שיצברו מספר גבוה של ימי שירות זכאים למספר מענקים מיוחדים, שגובהם ייקבע בהתאם למדרג רמת הסיכון. כך יחולקו מענקי משפחה, מענקי קייטנות, מענקי כלכלת בית, מענק מיוחד למפקדים וכן שוברי חופשה וכרטיס ההטבות "פייטר".