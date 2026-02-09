ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הגירעון טיפס מעט ורחוק מהיעד: כ-4.9% מהתוצר
גירעון (עודף) תקציבי

הגירעון טיפס מעט ורחוק מהיעד: כ-4.9% מהתוצר

הגירעון ב-12 החודשים האחרונים גדל בכ-0.2 נקודות אחוז והסתכם בכ-104.5 מיליארד שקל - כך הודיע אגף החשב הכללי באוצר • במסגרת תקציב המדינה, יעד הגירעון הוא 3.9% • בחודש ינואר 2026 הגירעון הסתכם בעודף גבוה של כ-16.9 מיליארד שקל

אסף זגריזק 13:24
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.9% מהתוצר והסתכם בכ-104.5 מיליארד שקל - כך הודיע היום (ב') אגף החשב הכללי במשרד האוצר. בחודש ינואר 2026 הגירעון הסתכם בעודף גבוה של כ-16.9 מיליארד שקל. עם זאת, חודש ינואר אשתקד הסתכם בעודף גבוה אף יותר של כ-22.8 מיליארד שקל, לאור שינויי חקיקה שהובילו לגידול חריג של כ-45.4% בהכנסות המדינה. כתוצאה מכך הגירעון ב-12 החודשים האחרונים גדל בכ-0.2 נקודות אחוז.

חוק ההסדרים נותר ללא בשורה אמיתית: אילו רפורמות נשארו בפנים, והמאבקים שטרם הוכרעו
קרן המטבע הבינלאומית נגד תוכניות הממשלה למיסוי הבנקים וסבסוד המשכנתאות: "סיכון מוסרי"
מתחת לצפי אך עדיין גבוה: יחס החוב לתוצר עמד על 68.6% ב-2025

התקציב בחודש ינואר הוא תקציב המשכי על בסיס התקציב המקורי של שנת 2025, שמחושב לפי 1/12 מהתקציב, ולכן הוא מוגבל בהוצאות הממשלה, זאת במיוחד כשיש פער של עשרות מיליארדי שקלים בין התקציב בשנה שעברה ובין הצעת התקציב הנוכחי.

על-פי חוק, על הממשלה לאשר את התקציב עד לסוף חודש מרץ, כשמחר (ג') אמורה הכנסת להתחיל לדון בסעיפי חוק התקציב וחוק ההסדרים ולהכינם לקריאה שנייה ושלישית. במסגרת תקציב המדינה, יעד הגירעון הוא 3.9% - מסגרת שאומנם לא תגדיל את יחס החוב-תוצר של ישראל שצמח בתקופת המלחמה, אך גם לא תקטין אותו.

עלייה ביחס החוב-תוצר

בסוף החודש שעבר הודיע אגף החשב הכללי כי יחס החוב לתוצר של הממשלה בשנת 2025 עמד על 68.6%. מדובר בעלייה של 0.9% משנת 2024, המיוחסת להוצאות הכבדות של המלחמה. ישראל נכנסה אל המלחמה עם יחס חוב-תוצר של כ-60%, לאחר שבתקופת הקורונה הוא עמד על 71.1%.

הגירעון בשנת 2025 עמד על 4.7% מהתוצר, כשאוגוסט האחרון חזו באוצר כי הוא יעמוד על 5.2%. השינוי הגיע בעקבות הגידול בהכנסות המדינה ממסים.

בתחזית בנק ישראל שפורסמה בחודש שעבר חזו בחטיבת המחקר כי הצמיחה השנה תעמוד על 5.2% ביחס לקו מגמה של כ-3.5% בשנים האחרונות, וזאת כתוצאה מהירידה בעצימות המלחמתית. ב-2027 הצמיחה צפויה לעמוד על כ-4.3%. בשנה זו, בבנק צופים כי הגירעון יירד ל-3.6%, אך יחס החוב-תוצר יישאר גם אז על 68.5%.