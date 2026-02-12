לחשיפת התשובות גללו למטה

1. באיזה ענף באולימפיאדת החורף מתחרה השנה לראשונה נבחרת ישראלית?

2. מי כתב את מילות השיר "איך זה שכוכב", שהלחין ושר מתי כספי (שהלך לעולמו השבוע)?

3. מה פירוש ראשי התיבות MAGA, התנועה הפוליטית המזוהה עם טראמפ?

4. איך נקראת הרשת החברתית שהוקמה לבוטים של בינה מלאכותית?

5. איזו מדינה הודיעה לאחרונה על יוזמה להנפקת דרכונים לגמלים שבשטחה?

6. מהו כינויו של רבי אליהו בן שלמה זלמן קרמר?

7. מה משותף ללברון ג'יימס, ג'ורג' קלוני וג'סטין טימברלייק?

8. פטרוכימיים, עלית, מכבי תל אביב, אסם. מה יוצא דופן?

9. לפי יואל הופמן, מה כדאי לעשות בפברואר?

10. במה נודע הכימאי דמיטרי מנדלייב?

11. מה שמו העברי של מכשיר המדידה קליבר?

12. באיזו מדינה צריכת חלב לנפש היא הגבוהה ביותר?

13. איך נקרא אלבומו החדש של יובל בנאי?

14. מאיזו סיבה הוסר משירות ספוטיפיי שירה של הזמרת אודיה, "פאפי" (ועלה מחדש עם עטיפה חדשה)?

15. מי מחברי הכנסת היה השגריר האחרון של ישראל במאוריטניה (לפני ניתוק הקשרים ב-2009)?