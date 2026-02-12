ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

באיזה ענף באולימפיאדת החורף מתחרה השנה לראשונה נבחרת ישראלית?

איזו מדינה הודיעה לאחרונה על יוזמה להנפקת דרכונים לגמלים שבשטחה, מה משותף ללברון ג'יימס, ג'ורג' קלוני וג'סטין טימברלייק, ואיך נקרא אלבומו החדש של יובל בנאי? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:36
המשלחת הישראלית באולימפיאדת החורף / צילום: Hassan Ammar, AP
לחשיפת התשובות גללו למטה

1. באיזה ענף באולימפיאדת החורף מתחרה השנה לראשונה נבחרת ישראלית?
2. מי כתב את מילות השיר "איך זה שכוכב", שהלחין ושר מתי כספי (שהלך לעולמו השבוע)?
3. מה פירוש ראשי התיבות MAGA, התנועה הפוליטית המזוהה עם טראמפ?
4. איך נקראת הרשת החברתית שהוקמה לבוטים של בינה מלאכותית?
5. איזו מדינה הודיעה לאחרונה על יוזמה להנפקת דרכונים לגמלים שבשטחה?
6. מהו כינויו של רבי אליהו בן שלמה זלמן קרמר?
7. מה משותף ללברון ג'יימס, ג'ורג' קלוני וג'סטין טימברלייק?
8. פטרוכימיים, עלית, מכבי תל אביב, אסם. מה יוצא דופן?
9. לפי יואל הופמן, מה כדאי לעשות בפברואר?
10. במה נודע הכימאי דמיטרי מנדלייב?
11. מה שמו העברי של מכשיר המדידה קליבר?
12. באיזו מדינה צריכת חלב לנפש היא הגבוהה ביותר?
13. איך נקרא אלבומו החדש של יובל בנאי?
14. מאיזו סיבה הוסר משירות ספוטיפיי שירה של הזמרת אודיה, "פאפי" (ועלה מחדש עם עטיפה חדשה)?
15. מי מחברי הכנסת היה השגריר האחרון של ישראל במאוריטניה (לפני ניתוק הקשרים ב-2009)?

תשובה 1

 בובסליי (מרוץ מזחלות)

תשובה 2

נתן זך

תשובה 3

Moltbook

תשובה 4

Make America Great Again

תשובה 6

הגאון מווילנה

תשובה 7

שלושתם מחזיקים במותגי טקילה יוקרתיים

תשובה 8

אסם, דייויד פדרמן שהלך לעולמו השבוע לא היה בעל מניות בה

תשובה 9

לקנות פילים

תשובה 10

מפתח הטבלה המחזורית של היסודות

תשובה 11

מד-זחיח

תשובה 12

פינלנד

תשובה 13

"אודיסאוס של הרכבת התחתית"

תשובה 14

בעקבות דמיון חריג לעטיפה אלבומו "Debí Tirar Más Fotos" של המוזיקאי באד באני

תשובה 15

בועז ביסמוט