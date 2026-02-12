המשקיעים ציפו ליותר? מניית נובה נופלת בוול סטריט אחרי הדוחות

אחרי זינוק של כמעט 45% במניית נובה בנאסד"ק מתחילת השנה, המניה יורדת במסחר בוול סטריט לאחר שהחברה פרסמה דוחות. נובה היא יצרנית ציוד לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים. הזינוק במניה הגיע בעקבות הצפי לגידול בהשקעות של כל התעשייה על רקע המעבר המואץ ל-AI, לצד גידול בביקוש ומחסור בתחום שבבי הזיכרון.

הירידה במחיר המניה היא למרות שהחברה פרסמה דוחות טובים בהם עקפה את התחזיות, והציגה תחזית גבוהה משל האנליסטים לרבעון הראשון של 2026. ייתכן שהמשקיעים התרגלו שנובה מציגה רבעונים של Beat & Raise - עקיפת תחזיות והצגת תחזיות גבוהות מהצפי בשוק - וציפו ממנה למספרים יותר גבוהים מאלו שסיפקה בפועל.

ברבעון הרביעי של 2025 נובה הציגה צמיחה של 14.3% בהכנסות לכ-222 מיליון דולר, מעל תחזיות האנליסטים ומעל אמצע טווח התחזית שהחברה עצמה מסרה. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) צמח ב-28.5% ל-64.8 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 72.2 מיליון דולר, גידול של 15.9%. הרווח הנקי למניה (Non-GAAP) עקף בשני סנטים את תחזיות האנליסטים והסתכם ב-2.14 דולר.

בסיכום שנת 2025, הכנסות החברה צמחו בכ-31% לכ-881 מיליון דולר, הרווח הנקי GAAP גדל ב-41% ל-259 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 283 מיליון דולר, שהם 8.62 דולר למניה.

תחזית החברה לרבעון הראשון של 2026 היא להכנסות של 222-232 מיליון דולר, כך שאמצע טווח התחזית גבוה מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי Non-GAAP יסתכם ב-2.13-2.25 דולר, וגם כאן אמצע הטווח גבוה מהתחזית בשוק.

"2025 הייתה שנה יוצאת מן הכלל עבור נובה, עם שיאים בהכנסות וברווחיות, תוך תמיכה באתגרים של לקוחותינו בשיטות הייצור המתקדמות וגם בשיטות מבוססות יותר", אמר גבי ויסמן, נשיא ומנכ"ל נובה. "המומנטום הרחב, הרחבת היצע המוצרים והאימוץ של הפתרונות המתקדמים שלנו על ידי מספר לקוחות אסטרטגיים, מדגישים את כוחן של האסטרטגיה והטכנולוגיה שלנו. עם כניסתנו לשנת 2026, אנו מאמינים כי נובה נמצאת במקום הנכון למנף את הגאות בהשקעות בשוק המוליכים למחצה".

העלייה במניית נובה בשנים האחרונות הביאה לכך שהחברה היא כיום אחת מחמש החברות הישראליות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בוול סטריט, עם שווי שוק של 14.1 מיליארד דולר.