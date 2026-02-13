לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב: ירידות בחוזים על וול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:40

החוזים העתידיים על בורסות ארה"ב נסחרים בירידות. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.3%, והחוזים על הנאסד"ק ו-S&P500 מאבדים מערכם כ-0.2%.

בשוק דרוכים כעת לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן של ארה"ב, היום ב-15:30 (שעון ישראל), וזאת בעקבות דוח תעסוקה חזק שהפחית ציפיות להורדות ריבית מצד הפד. במקביל, נתונים עדכניים הראו ירידה קלה בתביעות האבטלה אך נפילה חדה במכירות בתים - החדה ביותר מזה ארבע שנים - למרות ירידת הריביות.

התחזיות מצביעות על כך שאינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) צפויה לעלות בקצב השנתי האיטי ביותר מאז תחילת 2021, בעוד שהפד ממשיך במדיניות זהירה, עם ריבית יציבה, לנוכח שוק עבודה שמתייצב ואינפלציה שעדיין גבוהה.

אמש צנחו המדדים בוול טסטריט על פני מספר אפיקי השקעה, כאשר החששות בנוגע לרווחיות חברות הטכנולוגיה לצד חולשה במחירי הסחורות הובילו להפסדים ניכרים. דאו ג'ונס ירד בכ־1%, S&P 500 יורד ב-1.2% ונאסד״ק בכ־1.9%.

בראש הצונחות בלטה סיסקו (Cisco) שאיבדה 13% מערכה לאחר שפרסמה תחזית שמרנית למרווחי הרווח שלה, המצביעה על כך שהתייקרות שבבי הזיכרון מתחילה לגבות מחיר מהחברה.

כל מניות הענק רשמו ירידות, ומדד ה-ETF העוקב אחר חברות התוכנה נחלש ב-2.7%, בין היתר בשל חששות בסקטור הנדל"ן מהשפעת הבינה המלאכותית על הביקוש למשרדים. בתוך כך, חברת אנתרופיק (Anthropic) השלימה עסקת ענק לגיוס 30 מיליארד דולר לפי שווי של 380 מיליארד דולר, במהלך שמדגיש את התעצמות התחרות מול OpenAI.

"עברנו ממצב של 'AI-פוריה' (AI-phoria) למצב של 'AI-פוביה' (AI-phobia)", כתבו האסטרטגים של ירדני ריסרץ'. "עבור מי שחווה את תחילת עידן האינטרנט, התחושה היא של 'דז'ה-וו' מחודש; הן הבינה המלאכותית והן האינטרנט הן תמורות טכנולוגיות עמוקות מספיק כדי לשנות את התנהגותם של כולם".

מדד ה-S&P 500 חווה כעת טלטלה משמעותית ונסחר סביב רמת ה-6,850 נקודות, ירידה של כ-1.3% ביום מסחר בודד. הנסיגה הזו מרחיקה את המדד מרף ה-7,000 הנכסף, שבו נגע לראשונה בהיסטוריה רק לפני כשבועיים (ב-28 בינואר).

בגזרת הדולר-שקל - לאחר שנסחר אתמול בשיא של כ-30 שנה, השקל מאבד היום גובה ונסחר בכמעט 3.09 שקלים לדולר. זאת, הן לאור הירידות בוול סטריט ובהתאם למגמה בעולם הבוקר לקראת פרסום מדד המחירים בארה"ב.

באשר לזהב - מחירי הזהב נסוגו אתמול בגל מכירות פתאומי ששטף את השווקים הפיננסיים, כאשר חלק מהסוחרים ממהרים למכור מתכות יקרות כדי לכסות הפסדים שספגו בשוקי המניות. הצניחה לא פסחה גם על הכסף והנחושת, שרשמו ירידות חדות; הזהב איבד עד 4.1% מערכו בעוד שהכסף צלל בשיעור חד של 11%.

הבוקר, הזהב התאושש בכ-1%, והוא מתקרב שוב לרף הפסיכולוגי של 5,000 דולר לאונקיה. גם הכסף רשם הבוקר התאוששות קלה עם עלייה של כ-1.7%.

בגזרת הביטקוין - אתמול גם הוא לא נותר חסין ונסוג לאזור ה-65,500 דולר, זאת על רקע מהלך דרמטי של בנק סטנדרד צ'רטרד, שחתך את תחזית מחיר המטבע לסוף שנת 2026 ל-100,000 דולר בלבד, תוך אזהרה כי הוא עלול להמשיך לצנוח עד לרמה של 50,000 דולר לפני שיתייצב. סטנדרד צ'רטרד, שהיה אחד הבנקים השוריים (אופטימיים) ביותר בשוק, "מקרר" כעת את הציפיות, מה שיוצר לחץ מכירות נוסף בשוק הקריפטו. היום התאושש מעט הביטוקין וערכו עומד כעת סביר 67 אלף דולר.

באירופה מתנהל המסחר היום במגמה מעורבת. הקאק יורד בכ-0.3%, הדאקס עולה בכ-0.1% והפוטסי נסחר ביציבות.

מוקדם יותר, המסחר באסיה ננעל בירידות. ההנג סנג ירד בכ-1.7%, הניקיי ושנגחאי בכ-1.2% והקוספי בכ-0.3%.