ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ שמים את הצפון במרכז: איך אפשר לשקם את הכלכלה?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כנס שמים את הצפון במרכז

שמים את הצפון במרכז: איך אפשר לשקם את הכלכלה?

הכנס, שמתקיים זו השנה השלישית בשיתוף בנק לאומי ושטראוס, עוסק בנושא כלכלת הצפון: תעשייה, עסקים מקומיים, בנייה ותשתיות • בכירים ברגולציה ובשוק לצד נציגי הקהילות המקומיות דנים בפתרונות האפשריים

שירות גלובס 06:00
כנס שמים את הצפון במרכז
כנס שמים את הצפון במרכז

הכנס, שנערך זו השנה השלישית, מקדם שיח של פתרונות בנוגע לכלכלת הצפון, תעשייה, עסקים מקומיים, בניה ותשתיות. בכנס, שמתקיים במלון גליליון בגליל העליון, מתארחים רגולטורים ואנשי עסקים, נציגי הקהילות, התעשייה המקומית ומומחי כלכלה וביטחון.

תוכנית הכנס

הנחיה: נטעלי שם טוב, עיתונאית ותושבת הצפון

09:00 התכנסות וקפה

10:00 מושב פתיחה
דני מירן, תושב ייסוד המעלה ואביו של עומרי מירן
אלונה בר און, מו"ל גלובס
ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית, בנק לאומי
שי באב"ד, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות

11:30 מושב נדל"ן ותחבורה
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים אאורה
יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
פלג דוידוביץ, מנכ"ל פרופדו
ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל

12:45 מושב מבט לעתיד
עלי איוב, סגן נשיא להנדסת תוכנה, NVIDIA
אלי כהן, מנכ"ל תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל

פאנל דור העתיד של הצפון
לירן לנגליב, מנכ״ל Conexa
עפרי אליהו רימוני, מייסדת ארגון הביתה חוזרים לגליל

13:45 מושב חברה וקהילה

פאנל עושים עסקים בצפון
יערה זיו גביש, ראש מערך בנקאות מסחרית, בנק לאומי
מיכל פינק, ראש מע' אסטרטגיה וחדשנות, משרד הכלכלה
שריף ניג'ם, ראש המועצה המקומית גוש חלב
מירב בן שימול, מנכ״לית אשכול רשויות גליל מערבי

פאנל המנהיגות המקומית
אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה
משה דוידוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר

14:30 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:00 סיור לבחירה: ביטחוני או כלכלי

17:30 חזרה, התרעננות וסיום

***גילוי מלא. הכנס מתקיים הודות לשיתוף פעולה עם בנק לאומי ושטראוס. בחסות: אאורה, תל-חי אונ' קרית שמונה, פרופדו ובהשתתפות חברת נתיבי ישראל.