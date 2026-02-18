שמים את הצפון במרכז: איך אפשר לשקם את הכלכלה?

הכנס, שנערך זו השנה השלישית, מקדם שיח של פתרונות בנוגע לכלכלת הצפון, תעשייה, עסקים מקומיים, בניה ותשתיות. בכנס, שמתקיים במלון גליליון בגליל העליון, מתארחים רגולטורים ואנשי עסקים, נציגי הקהילות, התעשייה המקומית ומומחי כלכלה וביטחון.
תוכנית הכנס
הנחיה: נטעלי שם טוב, עיתונאית ותושבת הצפון
09:00 התכנסות וקפה
10:00 מושב פתיחה
דני מירן, תושב ייסוד המעלה ואביו של עומרי מירן
אלונה בר און, מו"ל גלובס
ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית, בנק לאומי
שי באב"ד, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות
11:30 מושב נדל"ן ותחבורה
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים אאורה
יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
פלג דוידוביץ, מנכ"ל פרופדו
ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל
12:45 מושב מבט לעתיד
עלי איוב, סגן נשיא להנדסת תוכנה, NVIDIA
אלי כהן, מנכ"ל תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל
פאנל דור העתיד של הצפון
לירן לנגליב, מנכ״ל Conexa
עפרי אליהו רימוני, מייסדת ארגון הביתה חוזרים לגליל
13:45 מושב חברה וקהילה
פאנל עושים עסקים בצפון
יערה זיו גביש, ראש מערך בנקאות מסחרית, בנק לאומי
מיכל פינק, ראש מע' אסטרטגיה וחדשנות, משרד הכלכלה
שריף ניג'ם, ראש המועצה המקומית גוש חלב
מירב בן שימול, מנכ״לית אשכול רשויות גליל מערבי
פאנל המנהיגות המקומית
אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה
משה דוידוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר
14:30 ארוחת צהריים ומינגלינג
15:00 סיור לבחירה: ביטחוני או כלכלי
17:30 חזרה, התרעננות וסיום
***גילוי מלא. הכנס מתקיים הודות לשיתוף פעולה עם בנק לאומי ושטראוס. בחסות: אאורה, תל-חי אונ' קרית שמונה, פרופדו ובהשתתפות חברת נתיבי ישראל.
