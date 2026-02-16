שינוי היסטורי: "כנען" במקום "פלסטין" בגלריות המוזיאון הבריטי

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● ההכרה בסומלילנד: האינטרסים הישראליים נחשפים

● התרגיל הספרדי: ביטול רכישת טילי נ"ט של רפאל, וקנייתם מחברה־בת אירופית

1המתכון להפיכה שלטונית באיראן מתחיל מאיחוד כל גורמי האופוזיציה

על רקע גלי המחאה באיראן, הדיכוי האלים ורצח אלפי מתנגדי משטר בחודשים האחרונים, כמו גם האפשרות של ניסיון התערבות צבאי אמריקאי - מומחים לאיראן מנתחים במאמר בפוריין אפיירס מה יבטיח את החלפת המשטר באופן יעיל.

לדברי המומחים, למרות שמשטר האייתולות נראה מוחלש, אחד הגורמים המכריעים המונעים את קריסתו הוא הפילוג הקיים בין כל גורמי האופוזיציה - צעירים וסטודנטים, ארגוני עובדים, בעלי דוכנים ועסקים קטנים, מי שתומכים במונרכיה הישנה של איראן ועוד. בשנה האחרונה התחזק מעמדו של רזה פהלווי, בנו של השאה האחרון של איראן, אבל העובדה כי המערב וישראל תומכות בו רק מחזקות את הנרטיב של המשטר האיסלמי לגבי התערבות חיצונית בעניינים פנים-איראניים ו"מחלישה" את הסיכוי לתמיכה המונית.

כדי לחולל שינוי משמעותי, "על קבוצות האופוזיציה להתאחד סביב עקרונות דמוקרטיים משותפים", נכתב. לפי המומחים, הרפובליקה האיסלאמית של איראן "הגיעה למבוי סתום" והברירה היחידה של המשטר כרגע היא להתבסס על הפחדה מסיבית יותר כדי לשמור על השלטון. "השאלה היא לא אם יהיה משבר (שלטוני) חדש באיראן, אלא מתי, והאופוזיציה צריכה להיות שם כשהוא קורה", נכתב.

מאת סנאם ואקיל ואלכס וטנקה. מתוך הפוריין אפיירס. לקריאת הכתבה המלאה.

2המוזיאון הבריטי מסיר את המונח "פלסטין" מתצוגות היסטוריות

המוזיאון הבריטי החליט להסיר את המילה "פלסטין" מתצוגות על המזרח הקדום ומודה כי המונח ששימש במפות ובכיתובים, איבד את "הניטרליות" שלו, כך פורסם בטלגרף הבריטי. השינויים של המוזיאון בוצעו לאחר שהועלו חששות בידי ארגון UK Lawyers for Israel, אגודת עורכי דין בהתנדבות.

בין התצוגות במוזיאון "מפות ולוחות מידע על מצרים העתיקה ועל הפיניקים יורדי הים תיארו את החוף המזרחי של הים התיכון כ'פלסטין', וחלק מהעמים תוארו כבעלי 'מוצא פלסטיני'". בעקבות כך, "המוזיאון קיבל תלונות כי השתמש במונח באופן 'רטרואקטיבי' לתיאור אזורים ותרבויות שהתקיימו לפני שטבעו אותו". האוצרים הודו כעת כי המונח אינו "בעל משמעות גיאוגרפית היסטורית".

ארגון UK Lawyers for Israel כתב למוזיאון "החלת שם אחד - פלסטין - באופן רטרואקטיבי על האזור כולו לאורך אלפי שנים מוחקת שינויים היסטוריים ויוצרת רושם כוזב של רציפות. הדבר גם מוחק את ממלכות ישראל ויהודה, שהופיעו סביב 1000 לפנה"ס, וממסגר בטעות את מוצא בני ישראל והעם היהודי כאילו נבע מפלסטין. המינוח שנבחר מרמז על קיומו של אזור קדום ורציף בשם פלסטין".

"שינויים נוספים הובטחו כחלק מתוכנית האב של המוזיאון להצגה מחדש ולשחזור, והם ייושמו בשנים הקרובות", נכתב

מדוברות המוזיאון נמסר "בגלריות המזרח התיכון, במפות המציגות אזורים תרבותיים קדומים, המונח 'כנען' רלוונטי לדרום הלבנט במחצית השנייה של האלף השני לפנה"ס. אנו משתמשים במינוח האו"ם במפות המציגות גבולות מודרניים, למשל עזה, יהודה ושומרון, ישראל וירדן ומתייחסים ל'פלסטיני' כמזהה תרבותי או אתנוגרפי במקרים המתאימים".

מתוך הטלגרף הבריטי מאת קרייג סימפסון. לקריאת הכתבה המלאה.

3השופטים קבעו: הגדרת Palestine Action כארגון טרור "חסרת פרופורציה"

לאחר שבית משפט בריטי פסל את הגדרת Palestine Action כארגון טרור בסוף השבוע האחרון, משרד הפנים הבריטי הודיע כי הוא מתכוון לערער על ההחלטה, בעוד המשטרה הכריזה כי לא תעצור יותר את פעילי הארגון המביעים בו תמיכה; כך דיווח אמש האינדפנדנט הבריטי, מהצד השמאלי של המפה הפוליטית.

שרת החוץ הנוכחית איווט קופר, שכיהנה כשרת פנים והורתה על המהלך בשנה שעברה, הצדיקה בדברים לתקשורת את החלטתה ואמרה, לפי הדיווח, כי "קיבלה עדויות מוצקות וייעוץ משפטי לגבי סכנה לשלום הציבור" מצד הארגון. פעילי הארגון הרסו באלימות משרדים של חברת בת של אלביט, השביתו מנועי מטוסים מטען אחרי שחדרו לבסיס חיל האוויר הבריטי ותועדו משחיתים חזיתות של מבנים, משרדים ומונומנטים לאומיים בשם "פעולות תגמול" על המלחמה בעזה ועל "תמיכה בריטית בישראל", לטענתם. לפי הדיווח, הם ביצעו לפחות כ-385 פעולות בחמש השנים האחרונות.

הטלגרף דיווח בסוף השבוע כי למרות שהארגון עדיין מוגדר רשמית כארגון טרור עד לבירור הערעור המתוכנן, המשטרה החליטה עצמאית כי לא תעצור יותר פעילים המביעים תמיכה בו, ורק "תאסוף עדויות נגדם" למקרה שבית משפט יהפוך את הפסיקה. כל הבעת תמיכה בארגון אסורה בבריטניה, ויותר מ-1,500 בני אדם כבר נעצרו בשל הבעת תמיכה בו, בניסיון של תומכי הארגון "לשתק" את המערכת המשפטית.

הטלגרף דיווח כי אחת משלושת השופטים שפסקו נגד המדינה במקרה היא "מבכירות השופטות היהודיות בממלכה". בפסק הדין שפירסמו השופטים נכתב כי ההחלטה להגדיר את Palestine Action כארגון טרור היא "חסרת פרופורציה". "בבסיסו, הארגון מקדם את מטרתו הפוליטית דרך מעשים פליליים ועידוד מעשים פליליים. מספר קטן מאוד מפעולותיו הגיעו לכדי פעולות טרור".

מאת דייוויד לינץ' וסאם הול. מתוך האינדפנדנט. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת ויל בולטון. מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.

4חודשיים אחרי הפיגוע בסידני: המחבל ששרד התייצב לדיון משפטי

נאוויד אכרם, אחד משני המחבלים שרצחו 15 בני אדם בפיגוע ירי במסיבת חנוכה בחוף בונדיי שבסידני, התאושש מפציעותיו הקשות והופיע לראשונה בפני בית משפט; כך דיווח הבוקר הסידני מורנינג הראלד באוסטרליה. בן 24, ממוצא הודי, אכרם נפצע על ידי יריות השוטרים במקום, אחרי דקות ארוכות של רצח חפים מפשע, רובם יהודים. הוא תועד חסר הכרה, הובהל לבית החולים ושם הוגדרה פציעתו "קשה". כעת, כחודשיים לאחר מכן, הוא הופיע בשידור וידיאו מבית הכלא שאליו הועבר אחרי שהתאושש.

העיתון דיווח כי היה מדובר בדיון קצר, אכרם הופיע כשהוא לבוש בחליפת אסיר ירוקה וכי ענה שהוא מבין את הפרטים המנהליים שבהם עסק הדיון המשפטי. לפי מסמכים משפטיים, הוא ואביו - שחוסל על ידי השוטרים באירוע - צילמו לפני האירוע וידיאו שבו הם נשבעים אמונים לדאעש, מגנים את "הפשעים הציונים" ושכרו בית שבו השתמשו כבסיס למסע הרצח. הם אספו כשישה רובים ואקדחים וייצרו פצצות.

מאת פרי דופין. מתוך הסידני מורנינג הראלד. לקריאת הכתבה המלאה.