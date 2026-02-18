האם לאיראן יש טילים שמאיימים על ארה"ב?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה:
הטענה: לאיראן יש טילים בעלי טווח שיכול להגיע עד ארה"ב ואירופה
מה נכון:
- לחלק מהטילים האיראנים יש טווח שמאפשר להם להגיע עד מדינות במזרח אירופה ובדרומה
מה לא נכון:
- אין לאיראן אף טיל שיכול להגיע לארה"ב
הציון: לא מדויק
כל העולם ממתין בציפייה דרוכה להתפתחויות במגעים בין ארה"ב לאיראן. הקו הישראלי הוא שהסוגיה האיראנית היא לא בעיה מקומית או אזורית בלבד - אלא מדובר באיום גלובלי שמסוגל לסכן גם את מדינות המערב. כשהקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, התראיין לכאן ב', הוא נתן המחשה: "יש להם יכולות שיגור טילים בין־יבשתיים שמכוונים גם לארה"ב ולאירופה", הוא אמר. האם זה נכון?
● הבטן הרכה של איראן לקראת סבב נוסף של שיחות עם ארה"ב: מכירת הנפט
● 8.8 טריליון דולר בסכנה? פרויקט הדגל של מוחמד בן סלמאן נקלע לקשיי מימון
ראשית למרחקים הגאוגרפיים. איראן מרוחקת כ־8,500 ק"מ מארה"ב ו־3,000 ק"מ ממרכז אירופה. מדינות שנמצאות בדרום או מזרח אירופה הן כמובן קרובות יותר לאיראן, כשבחלקן המרחק קטן מ־2,500 ק"מ. זה, למשל, המצב ביוון (מרחק של 1,700 ק"מ), בולגריה ומולדובה (1,500 ק"מ לכל אחת) ואוקראינה (1,000 ק"מ).
האם אלה מרחקים שהטילים האיראנים יכולים להגיע אליהם? את התשובה קיבלנו בעזרת טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר בארגון MDAA (Missile Defense Advocacy Alliance) - ואריה אבירם, מהדנס מערכת ומנהל פרויקטים באחד ממפעלי התעשיות הביטחוניות.
הטיל בעל הטווח הארוך ביותר הוא הטיל הבליסטי ח'וראמשהר, שיכול להגיע לטווח של 2,500 ק"מ. לפי ענבר, עם הקטנה ניכרת של משקל הגוף החודר והרש"ק (ראש קרב) זה יכול להגיע ל־3,000 ק"מ. אך לאיראן יש "רק" עשרות טילים כאלה, ואמינותם לא ידועה. טיל בעל טווח דומה הוא טיל השיוט סומאר שטווחו מוערך בכ־2,000־2,500 ק"מ. טיל זה נחשף לראשונה ב־2015 והוא מבוסס על טיל רוסי, כשסביר להניח שמנועו הוא העתק של מנוע צרפתי או רוסי.
טילים נוספים שכדאי להזכיר הם הטילים הבליטסיים עימאד (טווח של כ־1900 ק"מ) וסג'יל (טווח פוטנציאלי של כ־2000 ק"מ) וטילי השיוט פאווה (כ־1,650 ק"מ) והובייזה (כ־1,650 ק"מ).
אם כן, ניתן לראות שהטילים בעלי הטווח הארוך ביותר שאיראן מצוידת בהם רחוקים מאוד מלהגיע לארה"ב - והם יכולים להגיע רק עד מזרח ודרום אירופה.
"אין לאיראן אף טיל בליסטי בעל היכולת להגיע לארה"ב, הקביעה של אקוניס אינה נסמכת על שום מקור מידע מוכר", אומר ענבר. ולגבי אירופה הוא מציין כי אומנם מבחינה טכנית "איראן מסוגלת לשגר טילים על מדינות באירופה", אך לדבריו "זה לא איום סביר, מסיבות מדיניות".
ועדיין, ההערכת יכולות הטילאות האיראנית היא עניין מורכב יותר מהשוואה פשוטה של טווחים. ענבר מסביר: "הדבר שמאפשר שיפורים עתידיים הוא תוכנית משגרי לוויינים המונעים בהודף (דלק) מוצק, המופעלת בנפרד מפעילות סוכנות החלל האיראנית. זאת תוכנית של משמרות המהפכה. יש להם מנועים מתקדמים בקוטר גדול, ולמעשה אלה אבני בניין לתוכנית טילית לטווח של כ־5,000 ק"מ. יש לאיראנים את כל אבני הבניין לפתח טילים לטווח ארוך מאוד".
מטעם הקונסול הכללי בניו יורק אופיר אקוניס לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי אקוניס לא מדויקים.
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: אופיר אקוניס
תפקיד: הקונסול הכללי בניו יורק
תוכנית: "בנימיני וגואטה", כאן ב'
ציטוט: "אנחנו ידענו כבר אז (ב-'עם כלביא') שיש להם עדיין יכולות של שיגור טילים בין-יבשתיים שמכוונים דרך אגב גם לארה"ב וגם לאירופה"
תאריך: 11.2.26
ציון: לא מדויק
האם תהיה מלחמה עם איראן? זאת שאלה שעולה לא אחת בישראל ובארה"ב. אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, טען בכאן ב' לגבי היכולות האיראניות: "אנחנו ידענו כבר אז (ב-'עם כלביא') שיש להם עדיין יכולות של שיגור טילים בין-יבשתיים שמכוונים דרך אגב גם לארה"ב וגם לאירופה". האם לאיראן יש את יכולות שיגור להגיע לארה"ב ולאירופה?
קודם, מהו המרחק בין איראן לארה"ב ולאירופה? הטווח הכי קצר ביניהם זה מעל 8.5 אלף ק"מ. למרכז אירופה, המרחק הוא כ-3000 ק"מ. אך מדינות בגבול המזרחי או הדרומי של אירופה הם מרחק פחות מ-2500 ק"מ (טורקה יש גבול משותף, יוון כ-1700, בולגריה ומולדובה כ-1500 ק"מ, אוקרינה כ-1000, וכו'). וישראל אף כ-1000 ק"מ.
טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר ב-Missile Defense Advocacy Alliance, מסביר על הטילים הבליסטיים אשר יש להם את הטווח הכי ארוך. החורמשאהר אמור להגיע לטווח של 2500 ק"מ וכי עם הקטנה ניכרת של משקל הגוף החודר והרש"ק (ראש קרב) זה יכול להגיע ל-3000 ק"מ. אך אמינותו של הטיל לא ידועה ויש רק עשרות של טילים כאלו. בנוסף יש את טיל העימאד שמגיע לטווח של כ-1900 ק"מ והסג'יל שאמורה להגיעה לטווח של כ-2000 ק"מ - שלדבריו טרם הגיעה לטווח זה.
אריה אבירם, מהדנס מערכת ומנהל פרויקטים באחד ממפעלי התעשיות הביטחוניות, כתב בנובמבר האחרון במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) על סוגי טילי השיוט השונים שבידי איראן, על תהליך פיתוח יכולות השיגור האיראני, על טווחי הטילים השונים, וכו'.
לדבריו, בשל חולשת חיל האוויר האיראני, החלו האיראנים בסוף שנות ה-80' ותחילת שנות ה-90' של המאה הקודמת לאמץ טילי שיוט מהסינים. עם השנים התרחבה התוכנית, איראן אימצה מעוד מדינות - הכוללת מאוקראינה בדרכים לא חוקיות בתחילת המאה, משגרים רוסים, וכו'- ופיתוח טילים משל עצמה.
טיל השיוט בעל הטווח הארוך ביותר שמוזכר הוא טיל SOUMAR. טיל זה מבוסס על טיל רוסי, וסביר להניח שמנועו הוא העתק של מנוע צרפתי או רוסי. מדובר בטיל המשוגר קרקעית שטווחו מוערך בכ-2000-2500 ק"מ. הוא נחשף לראשונה ב-2015. טילי שיוט איראנים נוספים שעליהם כותב אבירם: HOVEIZEH (שדרוג של ה-SOUMAR שטווחו כ-1350 ק"מ), ABU MAHDI (גרסה ימית של ה-SOUMAR, שטווחה כאלף ק"מ), PAVEH (נחשף ב-2023 ומגיע לטווח של כ-1650 ק"מ), YA ALI (טיל שיוט לשיגור אווירי הנחשף ב-2014, טווחו כ-700 ק"מ), MOBIN (נחשף ב-2019, מגיע לטווח של כ-450 ק"מ), NASIR ו- NASR-1 (שני טילים ימיים המגיעים לטווח של כ-35 ק"מ), ולבסוף GHADER (טיל ימי לטווח של כ-300 ק"מ).
ואף יש טילים בליסטים עם טווחים יותר קצרים כמו דגמי Shahab קודמים (עם טווחים הנעים בין 300-1200 תלוי בדגם), Zolfagher שמגיע לכ-800 ק"מ, דגמי ה-Fateh השונים (עד 500 ק"מ), וכו'. יתר על זאת, ענבר מסביר שיש את טיל השהד חאג' קאסם אשר עדיין לא השתמשו בו נגדנו ושמגיע לטווח של כ-1400, אך הוא חשוב כי הוא חד שלבי מהיר, מדויק, הודף מוצק.
אבירם מציין כי איראן מחמשת גם את החות'ים בחלק מטיליה, ובהם דגמים ממשפחת ה-SOUMAR, וכן יש להם טילים מקומיים המוכרים כ-QUDS מדגמים שונים, שטווחים נע בין כ-700 ל-1500 ק"מ, בהתאם לדגם.
"איראן היא מעצמה טילית" מסביר ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ומומחה לטכנולוגיות לייזרים, אלקטרואופטיקה וסנסורים. "יש לאיראן ארסנל גדול של טילים בליסטיים לטווח קצר ובינוני. בנוסף, הטילים יכולים לשאת מטענים של בין כמה מאות לעד אלף חמש מאות ק"ג חומרי נפץ. אין עדות פומבית לקיומם של טילים בליסטיים בין-יבשתיים איראנים שיכולים להגיע ולפגוע בארה"ב. אך אין לשלול פיתוח עתידי של טילים בליסטיים בין-יבשתיים בהתבסס על היכולות הטכנולוגיות ושיתופי הפעולה העמוקים עם סין וצפון קוריאה".
גם ענבר דוחה את הקביעה כי לאיראן יש כיום טילים היכולים להגיע לארה"ב: "אין לאיראן אף טיל בליסטי בעל היכולת להגיע לארה"ב. אין. אבל יש להם את כל אבני הבניין לפתח טילים לטווח מאוד ארוך. טילים שיכולים בוודאות להגיע לאירופה, אבל לא לארה"ב. הקביעה של אקוניס אינה נסמכת על שום מקור מידע מוכר".
ענבר ממשיך להסביר איך אפשר להעריך את היכולות השיגור האיראניות: "הדבר שמאפשר הגעה עתידית, אם לא יהיו תקלות, זה תוכנית משגרי הלוויינים המונעים בהודף (דלק) מוצק, המופעלת בנפרד מפעילות סוכנות החלל האיראנית. זאת תוכנית של משמרות המהפכה. יש להם מנועים מתקדמים בקוטר גדול, ולמעשה אלה אבני בניין לתוכנית טילית לטווח של כ- 5000 ק"מ. לא ידוע על ניסויים בטיסה לטווחים כאלה שבוצעו על ידי איראן, ולמרות שעקרונית ניתן להסב משגר לוויינים מהסוג החדש לטק"ק - הרי שמשקל הראש הקרבי שלו יהיה אפסי - גם אם תאורטית יוכל להגיע לטווח בין-יבשתי. את ניסויי הטיסה של טילים אלה לא ניתן להסתיר - בוודאי לא מפני ארה"ב. איראן מסוגלת לשגר טילים על מדינות באירופה, אך זה אינו איום סביר, מסיבות מגוונות, הכולל סיבות מדיניות".
מטעם הקונסול אקוניס לא נמסר תגובה.
לסיכום, לאיראן יש יכולות שיגור לא קטנות, אשר יכולות להגיע לטווח של עד כ-2500 ק"מ - ובכך יכולה לשגר על לישראל ואף לחלקים מאירופה. עם זאת, אין עדות ציבורית לכך שבידיה טילים בליסטיים בין-יבשתיים המסוגלים להגיע עד ל ארה"ב. לכן, דבריו של אקוניס לא מדויקים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.