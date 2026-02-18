אובדן של 120 אלף משרות בשנה: התעשייה הגרמנית במשבר עמוק

מגמת הדה-תיעוש של גרמניה צוברת תאוצה - בצל המלחמה באוקראינה, מחירי אנרגיה גבוהים, דעיכת השווקים באסיה וחוסר יציבות גלובלי. כך עולה מדוח מקיף על התעשייה הגרמנית - החל מכלי רכב, דרך מוצרים כימיים ועד מפעלים ועוד - שפורסם השבוע על ידי חברת EY.

לפי הדיווח, התעשייה הגרמנית השילה 124 אלף משרות בשנה שעברה, בקצב מהיר פי שניים מזה שנרשם בשנה שלפניה. התעשייה איבדה כ-2.4% מכוח האדם שלה, בשל קיצוצים מסיביים, והמגמה צפויה להימשך גם בשנה הבאה. יותר משליש מהמשרות קוצצו מתעשיית הרכב הגרמנית. "התעשייה הגרמנית נמצאת במשבר עמוק", הייתה מסקנת הדוח של EY.

ייקור משמעותי במחירי העבודה

מחירי האנרגיה בגרמניה זינקו פי שלושה לפחות עבור לקוחות עסקיים, בשל הפסקת הזרמת הגז הרוסי בצינור "נורד-סטרים", והעתיד אינו ידוע, למרות ניסיונות של הממשלה להבטיח סובסידיות בתחום. במקביל, גל האינפלציה הוביל לעליות שכר שייקרו משמעותית את מחירי העבודה. השוק הסיני ושווקים אחרים באסיה כבר אינם מהווים את הבוננזה התעשייתית שהיו בעבר, והם גם החלו להתחרות בהצלחה בתעשייה הגרמנית ברחבי העולם. מכסים ואי-יציבות גיאו-פוליטית פוגעים גם הם בוודאות הדרושה בתחום התעשייתי. חברות רבות צימצמו פעילות בגרמניה, העתיקו מפעלים לארה"ב או לאסיה או פשטו רגל.

ההשפעות על הכלכלה הגרמנית הן משמעותיות. גרמניה אומנם נחלצה רשמית מהגדרה של מיתון בשנה שעברה, אך הצמיחה היתה קרובה לאפס (0.2%). השנה התחזית היא לצמיחה של 1%. לפי הערכות, רק ב-2027, כאשר ההיקף המלא של ההשקעות הממשלתיות בתשתיות, בצבא ובביטחון יתחילו לחלחל לעסקים הגרמניים, תירשם צמיחה משמעותית יותר. שיעור האבטלה הכללי במשק עלה בשלוש השנים האחרונות, מ-5% ל-6.4% נכון לדצמבר האחרון.

אנליסטים מאשימים בין היתר את מדיניות האפס חוב של המדינה בעבר בדשדוש הנוכחי. הממשלה הנוכחית, שעלתה לשלטון לפני יותר משנה, ביטלה את בלמי החוב לגבי הוצאה צבאית, וכן הקצתה 500 מיליארד אירו לתחום התשתיות. ביחד, היא מעריכה כי תוציא לפחות טריליון אירו במהלך כהונתה, במה שמהווה תוכנית תמריצים מקיפה לכלכלה הגרמנית. עד למלחמה עם אוקראינה, נחשבה גרמניה לאחת מהמעצמות המתועשות האחרונות באירופה ולתקופה מסוימת אף עברה את סין בהיקף היצוא הגלובלי. כיום היא ניצבת במקום השלישי, אך כאמור, היצוא התעשייתי שלה הולך ודועך.