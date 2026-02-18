עדכונים שוטפים

1:59 - בכיר איראני לאל-ג'זירה: "יישום האיומים האחרונים של חמינאי נגד ארה"ב מוכן ברמה המבצעית ונמצא בהישג יד. מתקיימים אימונים על תרחישים מרובים להתמודדות עם כל מתקפה אמריקאית נגד איראן"

00:03 - הזעקה שניסתה להגיע לחדרי הדיונים: הגולים האיראנים בז'נווה מול "השטיח האדום" של המשטר

בזמן שנציגי הרפובליקה האיסלאמית נועדו עם דיפלומטים אמריקאים בבית השגריר העומאני, התקבצו בחוץ עשרות גולים איראנים שהגיעו מכל רחבי אירופה. עם סיום 40 ימי האבל על הרוגי המחאות באיראן, הם זועקים נגד המשא ומתן עם טהראן: "הם הורגים ילדים בבתי החולים, תפסיקו לדבר איתם".

במשך שלוש שעות נערכה בבית השגריר העומאני הפסגה עם הנציגים האמריקאים והאיראנים, בראשות שר החוץ עבאס עראקצ'י. בחוץ, קבוצת הגולים לא חדלה מלזעוק את העדויות המצמררות המגיעות מהבית. המציאות שהם מתארים היא של משטר אכזרי, של כוחות הביטחון שיורים באנשים ובפצועים בתוך בתי החולים, מתוך כוונה מחרידה להרוג אותם לפני שיגיעו למאסר רשמי - הכול כדי למנוע את עליית הנתונים של ההוצאות להורג. לכתבה המלאה

23:54 - נושאת המטוסים ג'רלד פורד בדרכה למזרח התיכון

דיווח ברויטרס: נושאת המטוסים ג'רלד פורד נמצאת כעת באוקיינוס האטלנטי בדרכה למזרח התיכון.

22:20 - ג'יי-די ואנס: "האיראנים עדיין לא מוכנים להכיר בחלק מהקווים האדומים של טראמפ"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס התייחס בפוקס ניוז למו"מ עם האיראנים: "במובן מסוים השיחות עם איראן היום היו טובות. האיראנים לא מוכנים עדיין להכיר בחלק מהקווים האדומים של טראמפ. הנשיא רוצה למצוא פתרון - או דיפלומטי או בדרכים אחרות".

ואנס במענה לשאלה אם תוכנית הטילים והפרוקסי של איראן גם על השולחן כמו שישראל רוצה: הכול על השולחן. הם המדינה הגדולה ביותר שממנת טרור. אבל הקו האדום של טראמפ הוא שיהיה להם נשק גרעיני. כמובן שהאיראנים אומרים שהם לא רוצים נשק גרעיני, אך אנחנו יודעים שזה לא נכון. המטרה שלנו זה לדאוג שזה לא יקרה, ולנשיא יש הרבה כלים לוודא את זה"

21:10 - הערכה בישראל: בעוד כשבוע תושלם צבירת הכוח הצבאי של ארה"ב במזרח התיכון

ההערכה בישראל, כך לפי דברי האמריקנים, היא שבעוד כשבוע תושלם צבירת הכוח הצבאי של ארה"ב במזרח התיכון. בימים האחרונים הגיעו מטוסי קרב ומטוסי תובלה שהנחיתו באזור את אחרונות סוללות ההגנה האווירית, כולל במקומות שעדיין לא נפרסו בהן מעולם. גם נושאת המטוסים פורד צפויה להגיע תוך פחות משבוע.

סדר הדברים הוא כאמור השלמת היערכות הכוחות, תוכנית מבצעית סדורה לפעולה - ועיתוי, שהוא תלוי מודיעין. ארה"ב משמרת בכוונה מדיניות של עמימות כדי לשמור על אפקט ההפתעה במידה ותחליט לפעול. האיראנים, מצדם, ממשיכים להיות דרוכים ומבצעים תרגילים צבאיים באזור.

22:05 - הצמצום באבטחת הבכירים - בעקבות עימות בין צה"ל לשב"כ

המתח בין השב"כ לצה"ל מבעבע מאחורי הקלעים, כשכבר עכשיו סמלי שלטון מאובטחים פחות. הם עצמם מרגישים זאת - וגם דיווחו על כך.

מחלוקת בין שירות הביטחון הכללי לצה"ל ומחסור בכוח אדם הביאה באחרונה למצב אבסורדי: דווקא בתקופה שבה מתגברים האיומים נגד בכירים ישראלים, רמת האבטחה של סמלי השלטון בישראל ירדה. אמש (ג') דווח ב-N12 על הירידה ברמת האבטחה, שמתרחשת למרות העלייה באיומים על רקע המתיחות עם איראן, ולמרות שכמעט מדי שבוע מדווח על מעצר גורמים כאלו ואחרים שפועלים עבור איראן. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12