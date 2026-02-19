עדכונים שוטפים

6:33 - בניו יורק טיימס וב-CBS דווח כי צבא ארה"ב ערוך לצאת למתקפה באיראן מסוף השבוע, אולם טראמפ טרם קיבל החלטה כזאת

בכיר אמריקאי מסר כי בניגוד לדיווחים הללו - הצבא האמריקאי לא יהיה מוכן באופן מלא לתקיפה בסוף השבוע, כיוון שנושאת המטוסים פורד לא תגיע עד אז למיקום הנחוץ במזרח הים התיכון

6:02 - טראמפ תודרך על מגוון תרחישי תקיפה באיראן. המטרה: נזק מקסימלי למשטר

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: טראמפ תודרך על שורה של דרכי פעולה צבאיות באיראן - כולן נועדו לגרום לנזק מקסימלי למשטר ולשלוחיו האזוריים במזרח התיכון. האפשרויות כוללות הצעה למבצע שיביא לחיסול של מנהיגים פוליטיים וצבאיים רבים במטרה להפיל את המשטר, או אופציה למבצע צבאי מוגבל שיתמקד במטרות של תוכנית הגרעין ותוכנית הטילים הבליסטיים. הכוח הצבאי שארה"ב מרכזת כעת הוא הגדול ביותר שלה במזרח התיכון מאז הפלישה לעיראק ב-2003

4:36 - הפלסטינים מדווחים על ירי טנקים ממזרח למחנה אל-בוריג' שבמרכז רצועת עזה

2:20 - בשעה זו: צה"ל תוקף תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון

00:30 - דיווח ברשת CBS: טראמפ עודכן שצבא ארה"ב יהיה מוכן לפעולה במהלך סוף השבוע

00:19 - על רקע איומי המלחמה: טראמפ כינס דיון עם יועציו בנושא איראן

הנשיא טראמפ קיים אמש (רביעי) פגישה עם יועציו הבכירים בנוגע למשבר עם איראן וקיבל תדרוך על שיחות הגרעין שנערכו בתחילת השבוע בז'נווה, כך מסרו שני בכירים אמריקאים.

לפי בכיר אמריקאי, האיראנים אמורים לחזור לממשל טראמפ עד סוף החודש עם חבילת צעדים שנותנת מענה לדאגות האמריקאיות לגבי תוכנית הגרעין. "השטן הוא בפרטים", אמר הבכיר. נושאת המטוסים פורד ממשיכה להתקרב לאזור, שר החוץ רוביו יגיע בשבוע הבא לישראל וייפגש עם רה"מ נתניהו כדי לדון על איראן. לכתבה המלאה

23:39 - שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו צפוי לבקר בישראל בסוף השבוע הבא כדי לדון באיראן

23:33 - ארה"ב מחכה לעדכון מאיראן בנוגע למו"מ: "הכדור במגרש שלהם"



הנשיא טראמפ נפגש היום עם יועציו סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר ועודכן בפרטי המו"מ עם איראן בז'נווה, כך אמר בכיר אמריקאי. הבכיר האמריקאי הוסיף כי איראן צפויה לחזור לארה"ב בימים הקרובים עם חבילה של צעדים שאמורים לתת מענה לדאגות שהועלו בשיחות בז'נבה.

"קשה מאוד לקרוא את הכוונות של האיראנים. שר החוץ עראקצ'י אמר בז'נווה הרבה דברים חיוביים, אבל השטן נמצא בפרטים הקטנים. העברנו את הכדור למגרש של איראן", אמר הבכיר האמריקאי.

