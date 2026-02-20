עדכונים שוטפים

07:57 - דיווח ב-CNN: תקיפה של ארה"ב באיראן אינה צפויה בקרוב

על פי דיווח ב-CNN, הצבא האמריקני יהיה מוכן כבר בסוף השבוע לתקיפה באיראן, אבל גורמים שמעורים בפרטים אומרים שתקיפה אינה צפויה בקרוב. עוד דווח כי ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של טראמפ, נמצא בין אלו שמאמינים כי ניתן לסיים את המתיחות בהסכם. על רקע המתיחות, גם צוין כי צבא ארה"ב עדיין לא קיבל "בנק מטרות".

07:41 - איראן במכתב למזכ"ל האו"ם: אם נותקף - נגיב נגד בסיסים אמריקניים באזור

איראן במכתב למזכ"ל האו"ם ולחברות מועצת הביטחון: "אם נותקף, כל הבסיסים, המתקנים והנכסים של הכוח העוין באזור יהוו מטרות לגיטימיות במסגרת התגובה ההגנתית של איראן. ארצות הברית תישא באחריות מלאה וישירה להשלכות בלתי צפויות ובלתי נשלטות".

06:32 - דיווח: טראמפ שוקל תקיפה ראשונית ומוגבלת כדי לדחוף לעסקה

וול סטריט ג'ורנל: הנשיא טראמפ שוקל לצאת במתקפה ראשונית ומוגבלת באיראן, על מנת לדחוף את טהראן לעסקת גרעין, אך לא כזאת שתוביל לעימות נרחב.