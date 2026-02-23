עדכונים שוטפים

08:32 - סמוטריץ' ברשת ב': "בקרוב ינתן אולטימטום לחמאס שלפיו כל הנשק והמפקדות צריכים לצאת מרצועת עזה. צה"ל כבר עובד על תוכניות אם הם יעמוד בו. בסוף נכבוש את רצועת עזה ונקים בה התיישבות יהודית"

08:07 - החות'ים בצנעא לא שוללים אפשרות של הסלמה בצל החשש של ישראל ממעורבותם בכל עימות עתידי עם איראן - כך דווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה. עוד צוין כי הם ניצלו את הרגיעה שנכנסה לתוקף באוקטובר האחרון כדי להתכונן לסבב של עימות עתידי

עוד נטען כי מקורות צבאיים בצנעא צופים שבמקרה שיפרוץ עימות, יוכנסו לתימן טילים בליסטיים ארוכי טווח - כמו גם דגמים חדשים של כטב"מים

07:30 - בישראל הופתעו שארה"ב טרם תקפה, ההערכה: "איראן תגיב"

במערכת הביטחון הופתעו מהחלטת הממשל האמריקאי להמשיך בניהול המשא ומתן במקביל להיערכות הצבאית המסיבית. ההערכה הייתה כאן שבעת הזו ארצות הברית כבר תתכנס לתקיפה. הערכת המצב היא שכל פעולה אמריקאית, ללא קשר לסדר הגודל שלה, תוביל לתגובה איראנית שתכוון גם נגד מטרות בישראל.



06:41 - דיווח | במהלך חודש רמדאן: מתנחלים הציתו הלילה כניסה למסגד בכפר דרומית לשכם. על הקיר נכתב: "נקמה, תג מחיר"

06:02 - גורם ביטחוני רשמי לניו יורק טיימס: נושאת המטוסים ג'רלד פורד נמצאת מדרום לאיטליה ובקרוב תגיע סמוך לחופי ישראל

00:20 - דיווח: טראמפ עשוי להורות על תקיפה מוגבלת כבר "בימים הקרובים"

דיווח בניו יורק טיימס: הנשיא טראמפ אמר ליועציו כי הוא עשוי להורות בימים הקרובים על תקיפה ראשונית באיראן כדי להוכיח להנהגה באיראן שהיא חייבת להסכים לוותר על היכולת לפתח נשק גרעיני.

עוד אמר טראמפ כי אם המשא ומתן עם איראן לא יצליח לעמוד בדרישות של ארה"ב - הוא ישאיר על הפרק את האפשרות לבצע בהמשך השנה מתקפה רחבה כדי להפיל את המנהיג העליון עלי ח'אמנאי.

23:50 - דיווח בניו יורק טיימס: גורמי מודיעין בארה"ב ובמדינות נוספות במערב אומרים כי הם מזהים יותר ויותר סימנים מדאיגים לכך שאיראן עשויה להורות לארגוני הטרור השלוחים שלה במזרח התיכון לבצע פיגועי טרור נגד יעדים אמריקאיים באירופה ובמזרח התיכון, אם הנשיא טראמפ יורה על תקיפות נגד איראן

על פי הדיווח, בשלב זה לא זוהו היערכויות קונקרטיות. עם זאת, הם מציינים עלייה ב"פטפוטים" מודיעיניים, מונח המתאר יירוטים אלקטרוניים של תקשורת בין טרוריסטים, שלדבריהם מצביעים על רמה מסוימת של תכנון ותיאום לקראת מתקפות. החשש הוא כי טהראן תגייס את החות'ים בתימן כדי לחדש התקיפות נגד ספינות בים סוף. באירופה קיים חשש שתאים של חיזבאללה, או אפילו אל-קאעידה ושלוחותיה, יקבלו הוראה לתקוף בסיסים או שגרירויות אמריקאיות

20:15 - שר החוץ האיראני עראקצ'י בפנייה לטראמפ ברשת X: "סקרן לדעת למה אנחנו לא נכנעים? כי אנחנו איראנים"

19:11 - "לחסל את חמינאי עכשיו": המסרים מבית המלוכה הסעודי

בזמן שהמזרח התיכון כולו דרוך לקראת אפשרות של מתקפה אמריקאית באיראן, גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר היום (א') ל-N12 כי הפתרון אינו עוד מהלך צבאי נקודתי, אלא שינוי עמוק ויסודי בטהראן - עד כדי חיסול המנהיג העליון עלי ח'אמנאי ואנשיו. במקביל, בעיתונות האיראנית השמרנית כבר משרטטים את בנק המטרות האפשרי לתגובה, כשהאזור כולו ניצב על סף הסלמה רחבה.

