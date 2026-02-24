הפירות והירקות יקרים? זה עניין של היצע וביקוש

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: הפירות והירקות התייקרו ב-20 השנים האחרונות כי האוכלוסייה גדלה, והתוצרת החקלאית לא

מה נכון:

● ב-20 השנים האחרונות, התייקרו משמעותית יותר מסל הצריכה הכללי

● בתקופה זו האוכלוסייה גדלה במעל 40%

● באותה תקופה כמות הפירות והירקות הצטמצמה ב-13%

הציון: נכון

מרגישים שהפירות והירקות בסופר יקרים מדי? לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' יש הסבר די פשוט: "בעשרים השנים האחרונות האוכלוסייה הישראלית גדלה ב־30 אחוזים והתוצרת החקלאית נשארה אותו דבר - ולכן המחירים מאוד יקרים". במילים אחרות: הביקוש גדל, ההיצע קטן - והמחירים עולים. זה אכן נשמע אינטואיטיבי, אבל האם זה גם נכון?

לפני שנדון במקור לבעיה, האם היא בכלל קיימת? ובכן, כן: בעשרים השנים האחרונות, מדד מחירי הפירות והירקות עלה ב־80%, בעוד שמדד המחירים לצרכן ללא פירות וירקות עלה בתקופה זו רק ב־46% "בלבד". באופן ספציפי, בשני העשורים הללו מחירי הפירות הטריים עלו ב־138% והירקות הטריים עלו ב־100%.

אחרי שהבנו שהבעיה קיימת, אפשר לבחון את ההסבר של סמוטריץ'. בצד הביקוש, נראה שהאוכלוסייה באמת גדלה בעשרות אחוזים - אפילו יותר מהנתון שנקב בו סמוטריץ': משנת 2005 ועד 2024, אוכלוסיית ישראל גדלה מ־6.99 מיליון נפשות ל־10.07 מיליון - גידול של 44%.

ובצד ההיצע? כאן לא רק שכמות הפירות והירקות לא גדלה בתקופה זו, היא אפילו הצטמצמה. אם ב־2005 תפוקת הפירות והירקות הסתכמה ב־2.5 טונות, ב־2024 היא עמדה על 2.1 טונות - ירידה של 13%. בעוד שכמות הירקות דווקא עלתה ב־33%, כמות הפירות נחתכה בחצי: מ־13.4 מיליון טון ב-2005 ל־6.5 מיליון טון ב־2024.

למה זה קרה? היריעה קצרה מלהכיל את כל ההסברים, אבל אפשר לציין כמה גורמים משמעותיים. אחד מהם הוא שהשטחים החקלאיים הצטמצם ב־11% בשני העשורים האחרונים: מכ־3 מיליון דונם דונם ב־2005 ל־2.6 מיליון דונם ב־2024.

בנוסף, על הייצור החקלאי מכבידים גם "מחירי התשומה" - כלומר המשאבים המשמשים לייצור התוצרת החקלאית (כמו: מים, זרעים, דשנים, מכונות לעיבוד וציוד השקיה). משנת 2005 ועד דצמבר האחרון, מדד מחירי התשומה החקלאית עלה ב־70% - הרבה מעבר לעליית המחירים הכללית (57%). בין התשומות שרשמו את העליות החדות ביותר בתקופה זו הן עלות העבודה השכירה (עלייה של 100%), דלק שמנים וחשמל (99%), דשנים וזבלים (94%) ומים (85%). השורה התחתונה: דברי סמוטריץ' נכונים.

בעשרים השנים האחרונות, האוכלוסייה בארץ גדלה ב־44%, אך תפוקת הפירות והירקות ירדה ב־13%.

תחקיר: עדין קליין