טראמפ: הרמטכ"ל קיין לא מתנגד לתקיפה

דיווחים שוטפים

05:49 - בעקבות הערכת מצב עדכנית: ארה"ב מפנה מלבנון חלק מאנשיה

יו"ר המטות המשולבים דן קיין הזהיר את טראמפ מתקיפה באיראן: "תישא עימה סיכונים". טראמפ הכחיש את הדיווח. בכיר אמריקני לרויטרס: וויטקוף וקושנר ייפגשו עם עראקצ'י ביום חמישי בז'נווה

05:47 - שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יתדרך היום בשעה 22:00 לפי שעון ישראל בבית הלבן את הנהגת הסנאט ובית הנבחרים לגבי המשבר עם איראן

00:36 - יו"ר המטות המשולבים הזהיר את טראמפ מתקיפה באיראן: תישא עימה סיכונים משמעותיים

הגנרל הבכיר ביותר בצבא ארה"ב דן קיין, שזוכה להערכה מיוחדת מהנשיא, התריע על הסתבכות במבצע באיראן. מפקד פיקוד המרכז שמצדד בתקיפה - לא שוחח עם הנשיא כלל. גורמים נוספים בממשל הביעו הסתייגות: סגן הנשיא העלה חששות, מזכיר המדינה רוביו הניצי "יושב על הגדר" - וקושנר וויטקוף מפצירים בנשיא להמשיך בדיפלומטיה. טראמפ הכחיש: "קיין בטוח שנוכל לנצח בקלות". לכתבה המלאה

00:33 - בצל פריסת הכוחות האמריקניים: בישראל משלימים היערכות לפתיחת זירות נוספות



התיאום הביטחוני עם וושינגטון מגיע לשיא לקראת "חלון הזדמנויות" מבצעי בימים הקרובים. נושאת המטוסים פורד נמצאת בכרתים וצפויה לצאת אל מול חופי ישראל. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שייפתחו גם זירות מלחמה נוספות. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב־N12