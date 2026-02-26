דיווח: היועצים של טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן

עדכונים שוטפים

4:08 - מומחים ודיפלומטים: תוכנית הגרעין של איראן לא התקדמה באופן ממשי מאז המלחמה עם ישראל ביוני

מומחים ודיפלומטים אומרים לוול סטריט ג'ורנל כי למרות הצהרות בכירי הממשל - תוכנית הגרעין של איראן לא התקדמה באופן ממשי מאז המלחמה עם ישראל ביוני. "על בסיס תצלומי הלוויין וניטור מתקני הגרעין אנחנו לא רואים ראיות שהם מנסים לבנות מחדש את תוכנית פיתוח הנשק הגרעיני שלהם", אמר דייוויד אולברייט, חוקר תוכנית הגרעין של איראן

2:47 - דיווח: יועציו של טראמפ מעדיפים שישראל היא זו שתתקוף ראשונה באיראן

יועצים בכירים של טראמפ יעדיפו שישראל תהיה זו שתתקוף ראשונה באיראן, כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) באתר "פוליטיקו". לפי שני גורמים המעורים בפרטים, תקיפה ישראלית צפויה לגרור מתקפה איראנית - דבר שיסייע בגיוס דעת הקהל האמריקני, סביב השתתפות ארצות הברית במערכה.

סקרים אחרונים בארצות הברית מראים שאמריקנים, ובמיוחד רפובליקנים, תומכים בשינוי משטר באיראן, אך הם אינם מוכנים שארה"ב תסתכן כדי להשיג זאת. משמעות הדבר היא שצוותו של טראמפ שוקל את האופן שבו תתנהל מתקפה אפשרית, ואיך ניתן להצדיק מערכה שכזו בפני דעת הקהל.

"זה ייתן לנו סיבה לפעול", הם הסבירו. למרות הדיווח - הדיפלומטיה נמשכת: היום צפויות להתחדש שיחות המו"מ, הפעם בז'נווה. לכתבה המלאה

1:05 - שר החוץ האמריקאי רוביו: ההתעקשות של איראן שלא לדון בטילים הבליסטיים שלה היא "בעיה גדולה מאוד"

שר החוץ האמריקני רוביו: "איראן בשלב זה לא מעשירה אורניום, אך היא מנסה להגיע לנקודה שבה בסופו של דבר היא תוכל לעשות זאת. היא מחזיקה בנשק קונבנציונלי שמיועד לפגוע בארה"ב, ומנסה להשיג טילים בליסטיים בין-יבשתיים"

עוד אמר: ההתעקשות של איראן שלא לדון בטילים הבליסטיים שלה היא "בעיה גדולה מאוד".

22:30 - שישה מטוסי F-22 נוספים בדרך לישראל, פיקוד העורף מרחיב את התרגול

ארה"ב מתגברת את נוכחות מטוסי ה-F-22 בישראל כחלק מהיערכות לתקיפה אפשרית, בצל המאמצים הדיפלומטיים בז'נווה שנמשכים תחת איום להחמרת הלחץ על איראן. מפקד חיל האוויר קיים פגישות עם הטייסים האמריקנים. במקביל, פיקוד העורף מרחיב את התרגולים ברשויות המקומיות, אך שומר על עמימות בנוגע לתרחישי הייחוס המדויקים. לכתבה המלאה

22:08 - דיווח בערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" שאין לו אישור ממקורות נוספים: מנהיג איראן שוב הועבר למקום מסתור, על רקע המתיחות והחשש לתקיפה אמריקנית, ובכירים במשטר כמו עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הובאו לפגישה איתו בעיניים מכוסות

