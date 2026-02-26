תקציב | ההצעה להרחיב את הפטור ממע"מ מוכיחה שאין לח"כים משנה סדורה המערכת הפוליטית כולה מתכוננת לבחירות, וכל הצעה חייבת להתממש בחודשים הקרובים, אחרת אין לה משמעות. המצב הזה הוביל את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להרחיב את הפטור ממע"מ על יבוא אישי מ-75 דולר ל-150 דולר. זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, שמעוניינים לבטל את הפטור הזה כליל, כפי שנעשה באירופה, בריטניה ואוסטרליה. הפטור ממע"מ הוא "מכס שלילי". אם מכס רגיל מתעדף קנייה מעסק ישראלי על פני עסק בחו"ל, הפטור עושה ההפך, ומסייע לעסקים בחו"ל על חשבון הישראלים. זה אמור לעודד תחרות, אך בפועל הוא רלוונטי רק אם פערי המחירים קטנים יחסית, ואם הם גדולים יותר - במילא שווה לקנות בחו"ל גם עם מע"מ. בנוסף, כבר היום הפטור עולה לנו מעל מיליארד שקל בשנה, והסכום יגדל דרמטית בעקבות הגדלת הפטור. זה כסף שעדיף היה להשקיע בהורדת מיסים רוחבית לכולם, ללא אפליה. בבעיות התחרותות ובעמלות השחרור הככדות מהמכס צריך לטפל באמת, ולא סתם להדביק פלסטר מזיק. מע"מ, ככלל, הוא מס יעיל מאוד. בסופו של דבר, הכנסת דחתה את שר האוצר בהצבעה מהדהדת של 59 נגד מול 25 בעד. אך כנראה שלא מדובר בהחלטה מנומקת ומוצהרת של הח"כים שמס נמוך ושטוח חשוב להם, שכן חלקם תמכו בהצעה פופוליסטית אף יותר - לפטור ממע"מ "מוצרים בסיסיים". יותר סביר שמבחינתם יוקר המחיה משני לרווחיות של עסקים מקומיים, ושהם מעדיפים למנוע תחרות מבחוץ. נראה שלפחות כאן, הדרך לנצח פופוליזם היא באמצעות פופוליזם אחר. עידן ארץ קראו עוד

אוסינט | להנחיה לא להזמין פיצה יש טעם מקולקל כמעט כולם מכירים כבר את "מדד הפיצה", מונח שנטבע בשנות התשעים ולפי הסברה שימש את הסובייטים עוד קודם לכן. מדובר ברעיון מתחום המודיעין הגלוי (אוסינט), לפיו לפני אירועים גאופוליטיים גדולים מוזמנות לפנטגון, למטה ה–CIA ולעתים גם לבית הלבן כמויות חריגות של פיצה (בגלל הזמינות, זה יכול להיות כל אוכל אחר). ב-1990 שליחי פיצה העידו למגזין טיים שהם יכלו לחזות אירוע מהותי בהתאם להזמנה גדולה. כיום אתר בשם Pentagon Pizza Index עוקב אחרי הזמנות חריגות מפיצריות באזור. למרות הסקפטיות בקרב חוקרי מודיעין, רבים התאהבו במדד הזה. לכן לא פלא שחיל האוויר שלנו הוציא הנחיה לחיילים לא להזמין אוכל בשעות או בכמויות חריגות, פן האיראנים יזהו את הדפוס ויבינו שמתקפה אמריקאית קרבה. מבלי להתיימר למומחיות במודיעין, יש מקום לשאול מה הטעם בהנחיה הזו. כשעה לפני פתיחת מבצע עם כלביא, מדד הפיצה האמריקאי הראה תנועה חריגה. כלומר, עושה רושם שבפנטגון לא ממש מביאים בחשבון את המדד בענייני ביטחון שדה. בהתחשב בזה שהאמריקאים הם אלו שיצטרכו להורות על תקיפה, לא סביר שמשטר האייתוללות יעקוב ישירות אחרי תנועת הפיצה שלהם? וכמובן שאלמנט ההפתעה יהיה משני, בהתחשב בעומס הכוחות שפרסו האמריקאים סביב איראן. אם כבר מתעקשים שזה הצעד הנכון, ושיש לנטר את משלוחי האוכל לחיילים המורעבים, כדאי לפחות לפתוח את השקם בבסיס גם בלילה. באופן קבוע, כמובן, שלא תיראה חלילה תנועה חריגה. אוריה בר-מאיר קראו עוד

נדל"ן | החשש מהסלמה מול איראן הגיע לענף הבנייה החשש מהסלמה מול איראן החל לחלחל אל תוך אחד הענפים הרגישים ביותר לשינויים במצב הרוח הלאומי, ענף הנדל"ן. כשהעננה הביטחונית מרחפת מעל הציבור הישראלי הוא נוטה לעצור ולהמתין עם החלטות גדולות עד שהתמונה תתבהר. בגזרה זו הפגיעה מורגשת בעיקר בענף השיפוצים. עונת השיא שלפני פסח, שבשנים רגילות מתאפיינת בעומסי עבודה וטלפונים שלא מפסיקים לצלצל אצל קבלני השיפוץ, עברה היפוך מגמה, והיקף ההזמנות נחתך בכ־25%. ההאטה הזו בביקוש לשיפוצים פוגעת בשרשרת שלמה של ענפי משנה - מספקי חומרי גמר דרך יצרני מטבחים וקרמיקה ועד נותני שירותים נלווים. בסופו של יום, שיפוץ מטבח או אמבטיה, גם כשהם נחוצים, נתפסים כהחלטות שקל לדחות, בוודאי כשמרחף החשש להיתקע באמצע מתקפת טילים עם דירה הפוכה ומטבח חצי אפוי. לצד ענף השיפוצים, גם ענף הבנייה קיבל בשורה שלילית כאשר בנק ישראל החליט להותיר את הריבית על כנה על רקע המתיחות הגיאופוליטית. גם החלטה זו עלולה להקשות על התעוררות הביקושים לדירות. לכך הצטרפו ניסיונות ההיערכות של התאחדות הקבלנים למקרה של מלחמה, כאשר פנו לממשלה בבקשה לאפשר הפעלת מנופים מהקרקע בעת חירום במטרה למנוע פגיעה בעבודות הבנייה. שורת האיתותים הללו חוברת לסימן שאלה מהותי מעל הענף כולו. החשש הביטחוני עלול להוליד האטה נוספת, בענף שכבר ספג לא מעט מכות, עוד לפני אות הפתיחה של המלחמה הבאה. מאיה לוין קראו עוד