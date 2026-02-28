ביג הודיעה לשוכרים במרכזי הקניות: "לא נחייב שכ"ד כשסגור"

בצל חידוש הלחימה מול איראן, וההנחיות העדכניות של פיקוד העורף, קבוצת ביג מעדכנת את שוכרי המרכזים המסחריים כי לא תחייב בחודש מרץ את תשלומי שכר הדירה הבסיסי ודמי הניהול - לפחות בשלב זה. במכתב ששלחה הנהלת החברה לשוכרים נכתב כי הוראות הקבע לא יחויבו, וכי לא ייגבה שכ"ד בסיסי עבור ימים שבהם לא תתאפשר פתיחת החנויות בהתאם להנחיות.

עוד מבקשת ביג מהשוכרים שלא לבטל את הוראות הקבע, ומציינת כי לא תחייב במפתיע בגין מרץ לפני פרסום עדכון מפורט נוסף. מנגד, עסקים חיוניים, בהם מרכולים, פארמים, חנויות חשמל, בנקים וקופות חולים - ימשיכו לפעול ולשלם כרגיל.

בחברה מדגישים כי ההקלות מותנות בשיתוף פעולה מצד השוכרים, לרבות פתיחת החנויות מיד עם הסרת המגבלות ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.