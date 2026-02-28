ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום ביג הודיעה לשוכרים במרכזי הקניות: "לא נחייב שכ"ד כשסגור"
ביג הודיעה לשוכרים במרכזי הקניות: "לא נחייב שכ"ד כשסגור"

על רקע המלחמה מול איראן והגבלות פיקוד העורף, קבוצת ביג הודיעה לשוכרי המרכזים המסחריים כי בשלב זה לא תגבה עבור חודש מרץ את שכר הדירה הבסיסי • עסקים חיוניים במרכזי ביג ימשיכו לפעול כרגיל

19:05
מרכז ביג / צילום: ביג מרכזי קניות

בצל חידוש הלחימה מול איראן, וההנחיות העדכניות של פיקוד העורף, קבוצת ביג מעדכנת את שוכרי המרכזים המסחריים כי לא תחייב בחודש מרץ את תשלומי שכר הדירה הבסיסי ודמי הניהול - לפחות בשלב זה. במכתב ששלחה הנהלת החברה לשוכרים נכתב כי הוראות הקבע לא יחויבו, וכי לא ייגבה שכ"ד בסיסי עבור ימים שבהם לא תתאפשר פתיחת החנויות בהתאם להנחיות.

מצב חירום במשק: מי רשאי להיעדר מהעבודה והאם מקבלים שכר

עוד מבקשת ביג מהשוכרים שלא לבטל את הוראות הקבע, ומציינת כי לא תחייב במפתיע בגין מרץ לפני פרסום עדכון מפורט נוסף. מנגד, עסקים חיוניים, בהם מרכולים, פארמים, חנויות חשמל, בנקים וקופות חולים - ימשיכו לפעול ולשלם כרגיל.

בחברה מדגישים כי ההקלות מותנות בשיתוף פעולה מצד השוכרים, לרבות פתיחת החנויות מיד עם הסרת המגבלות ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.