קטן אך דרמטי: פיקוד העורף הוציא פיצ'ר חדש

כשהמערכה מול איראן התחילה בשעות הבוקר ביום שבת, אזרחי ישראל קיבלו התרעות מהאפליקציה שעליהם לשהות בסמוך למרחב מוגן, ומאז מדיניות ההתרעה הייתה בדומה למבצע "עם כלביא": התרעה מוקדמת לשהות בסמוך למרחב מוגן - והתרעה על כניסה למרחב מוגן. לאחר מכן צריך להמתין במרחב המוגן עד להנחיה נוספת באפליקציה על כך שאפשר לצאת, משמע עד להודעה חדשה, ולא יציאה תוך 10 דקות כמו שהיה עם שאר האיומים במרחב. לפי אתר פיקוד העורף, 13,544 התרעות כאלה נרשמו ביממה האחרונה.

בשל העובדה שלא כל המכשירים הניידים בישראל מחוברים לאינטרנט, כמו במכשירים רבים בחברה החרדית, בפיקוד העורף נאלצו למצוא פתרון טכנולוגי כדי להתריע לכולם כשצפויה מתקפת טילחים. כך הם הגיעו לפתרון של Cell Broadcast, שמאפשר שליחת התרעות חירום ממוקד גאוגרפיה היישר למכשירים ניידים באזור הספציפי הנדרש. בניגוד ל-SMS, זה לא מחייב חיבור לאינטרנט או מנוי משתמש, מה שמבטיח גישה מהירה לאזרחים בתקופות משבר, כמו מזג אוויר קשה, אסונות ובמקרה של ישראל - מערכה מול איראן.

ההתרעות לנייד יוכפלו

סביב המערכה הנוכחית מול איראן, "שאגת הארי", בפיקוד העורף עדכנו כי "מעתה ההנחיה ליציאה מהמרחב המוגן תתקבל גם במערכת CB (מסר אישי). ההודעה תתקבל במכשיר הטלפון ובצליל הודעה רגילה כפי שמוגדר באותו המכשיר. ההנחיה המקדימה תמשיך להתקבל כפי שהתקבלה עד כה, ולכן תמשיך להיות מופצת ללא שינוי", כך נכתב.

המשמעות היא שהכפילו את ההתרעות שמקבלים לנייד, הן בכניסה למרחב המוגן והן ביציאה ממנו. אם עד כה היו שתי התרעות בנייד - דרך האפליקציה ודרך CB - בעת הכניסה למרחב המוגן, כעת הכפילו את ההתרעות גם ביציאה.

להבדיל מהצליל המופק בעזרת אפליקציית פיקוד העורף, שאותו אפשר לשנות בהתאם לאפשרויות נבחרות דרך האפליקציה - את הצליל המלחיץ של התרעות ה-CB אי-אפשר לשנות, שכן זוהי תקינה בינלאומית שיש ברחבי העולם, הן בצורה שזה מוצג במכשיר והן בסאונד שמפיק המכשיר.

בעבר אמרו בפיקוד העורף לגלובס כי סביב מבצע "עם כלביא" השימוש ביכולות האלה נעשו במינון, והשימוש בהתרעות האלה היה מדוד ונעשה אל מול איומי קיצון. אז צוין כי סביב השיגורים מתימן לא הוציאו התרעות כאלה, וכיום גם לא מוציאים את ההתרעות עם הצליל המלחיץ על כל יציאה מהמרחב המוגן אחרי מתקפה איראנית.

המטרה היא מציאת הדרך לכיסוי מלא ומשלים - אם לא שומעים את האזעקה המכנית בעיר, אז שישמעו אותה דרך הטלוויזיה, הנייד או המחשב, דרך פורטל החירום הלאומי או בערוצי הטלגרם של פיקוד העורף. זאת אומרת שגם אם אחת המערכות לא תעבוד כמו שצריך, ניתן יהיה לקבל מענה בעזרת מכשיר מתריע אחר. עבור המכשירים שלא מחוברים לאינטרנט, זו תהיה הדרך היחידה לקבל את ההתרעה שאפשר לצאת מהמרחב המוגן.

לא חפה מבעיות

עם זאת, כמו בשירותים שונים המתבססים על קליטה - גם כאן יש בעיות. אזרחים שונים מתלוננים על היעדר קבלת התרעות למכשיר הנייד שלהם, כך שחלק מהמכשירים כן מקבלים את ההתרעה, ואחרים לא - מה שיוצר ויכוח האם אכן צריך להיות במרחב המוגן, או שאפשר לצאת.

יתרה מכך, בשל העובדה שמערכת ה-CB היא חיצונית לאפליקציה, על פיקוד העורף להוציא התרעה נוספת דרך האפליקציה, מה שאומר יותר צלילים מלחיצים ויותר פאניקה אפשרית בציבור - מה שמסביר למה נציגי פיקוד העורף אומרים באולפנים שצריך סבלנות כדי להתמודד עם המצב.

המטרה היא להגיע למכשירים שלא מחוברים לאינטרנט, כגון טלפונים כשרים, וגם להגביר את הנגישות למידע למי שמצוי במרחבים המוגנים בקליטה נמוכה או חלקית. יתרה מכך, ההנחיה לצאת מהמרחב המוגן מתקבלת בצליל הודעה רגילה, כפי שמוגדר במכשיר, בשונה מההנחיה המקדימה שנשארת ללא שינוי.

צריך להבין שטלפונים עם מערכות הפעלה שונות יתנהגו בצורה אחרת. בשל העובדה שטכנולוגיית ה-Cell Broadcast היא תקינה בכל המכשירים, ישנן כמה דרגות של דחיפות. הדרגה האגרסיבית ביותר היא זו שמכניסה את האזרחים למרחבים מוגנים, והיא תדרוס כל התרעה אחרת וכל יכולת אחרת, עם הסאונד שיכול להכניס לפאניקה.

לעומת זאת, יש דרגות נמוכות יותר של התרעה, ולכן המערכת יכולה ליצור הבדלים בין מכשירים שונים. יהיו כאלה שיקבלו את ההתרעה בלי סאונד, יהיו כאלה שאצלם יישמע בדיוק אותו דבר כמו בהתרעה על הכניסה למרחב מוגן ועוד.

מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה.