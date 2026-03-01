המתקפה באיראן שהחלה בשבת בבוקר אולי תפסה רבים בהפתעה, אבל נתונים חדשים של רשות המסים מלמדים כי רבבות ישראלים לא באמת הופתעו - ואפילו נערכו למלחמה מבעוד מועד. מהנתונים עולה, כי מאז יום שישי בבוקר נרכשו באתר רשות המסים לא פחות מ-5,838 פוליסות ביטוח רשות לתכולת הבית, ובכך הגיע מספר הפוליסות מסוג זה שנרכשו מתחילת 2026 ל-20,695.

● רשות המסים פתחה מחדש את "המסלול המהיר" להגשת תביעות לנזק ישיר עד 30 אלף שקל

● עשרה סנט הפכו למיליון דולר: שישה חשבונות בפולימרקט ידעו בדיוק מתי להמר על מלחמה ביטוח

תכולה לבית הוא מוצר פופולרי בישראל, ורבים מחזיקים בפוליסות שרכשו מחברות הביטוח הפרטיות. אך ביטוח הרשות שהחלה רשות המסים להציע מאז 2024 הוא אטרקטיבי במיוחד משתי סיבות מרכזיות: בראש ובראשונה, הוא כולל כיסוי מפני נזקי מלחמה - אירוע שהפוליסות הפרטיות כלל אינן מכסות, ואשר הופך לקריטי בימים של מתיחות ביטחונית.

בנוסף, קרן מס רכוש של המדינה אמנם מציעה פיצוי בגין נזקים שנגרמו למבנה ולתכולת הבית כתוצאה ממלחמה, אך מדובר בכיסוי המוגבל לסכומים שאינם מכסים בהכרח את כל שווי החפצים הביתיים. לדוגמה, זוג ללא ילדים זכאי לכיסוי בסיסי של עד כ־24.5 אלף שקל על רהיטים, כ־30 אלף שקל על מכשירי חשמל וכ־4,700 שקל על ביגוד (סכומים הגדלים עם כל ילד נוסף). כיסוי זה אינו דורש תשלום פרמיה כלשהי.

פרמיה שנתית בגובה של 0.3%

לעומת זאת, ביטוח הרשות שהחלה רשות המסים להציע לפני כשנתיים מאפשר לבטח ריהוט, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ואפילו ביגוד והנעלה בסכום יקר יותר, המגיע לשווי נוסף - מעבר לכיסוי הבסיסי של מס רכוש - של למעלה ממיליון שקל (הסכום המדויק הוא 1,037,100 שקל).

ואם אין די בכך, הרי שהכיסוי הנוסף מוצע בעלות נמוכה. כך, מי שיירשם לביטוח הרשות יתבקש לשלם פרמיה שנתית בגובה של 0.3% בלבד מהשווי הנוסף של התכולה שאותה הוא מבקש לבטח. נציין, עם זאת, כי הביטוח הנוסף אינו מכסה מזומנים, תכשיטים, חפצי אמנות ועתיקות.

והישראלים אכן מצביעים ברגליים. שנת 2025, אשר במהלכה התרחש הסבב הקודם של המלחמה עם איראן סביב מבצע "עם כלביא", הצטרפו 77 אלף ישראלים לביטוח של רשות המסים. בתחילת 2026, כאשר גברו הסימנים למערכה אפשרית נוספת מול איראן, נרשם גל הצטרפות נוסף לביטוח. למעשה, עד תחילת פברואר האחרון כבר הצטרפו לביטוח יותר מ-8,000 מבוטחים חדשים - למעלה מ-1,700 מתוכם עשו זאת בשבוע הראשון של פברואר לבדו.

כעת מתברר, כאמור, כי חרושת השמועות וההערכות לגבי עימות מתקרב נוסף עם איראן לא הותירה את הישראלים אדישים אלא שלחה רבים לאתר רשות המסים כדי להצטייד מראש ב"רובד הנוסף" של הביטוח.

רכישת הביטוח מחייבת הצהרה מראש מצד המבוטח על שווי הרכוש שעבורו הוא מבקש כיסוי, כולל פירוט בהתאם לסוג החפצים. מדובר בפוליסה התקפה לשנה הקלנדרית שעבורה נרכשה, ועל כן המעוניינים בביטוח נדרשים לחדש את הביטוח מדי שנה.