ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הסיוע המיידי למפונים במלחמה עם איראן: 500 שקל בלבד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מפונים

הסיוע המיידי למפונים במלחמה עם איראן: 500 שקל בלבד

משרדי ראש הממשלה, האוצר והפנים הודיעו כי אושר מתווה פיצוי מיידי למי שבתיהם נפגעו במהלך המבצע כך שאינם ראויים למגורים: 500 שקל לתושב ו-1,500 שקל לרשות המקומית • המתווה דומה לזה שאושר במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון

אסף זגריזק 14:11
בניין שנפגע מטיל איראני בתל אביב / צילום: ap, Ohad Zwigenberg
בניין שנפגע מטיל איראני בתל אביב / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

500 שקל לתושב ו-1,500 שקל לעירייה: כך הממשלה מסייעת למי שביתם נפגע במלחמה. משרדי ראש הממשלה, האוצר והפנים הודיעו היום (א') על אישור הממשלה למתווה פיצוי מיידי למי שבתיהם נפגעו ישירות במהלך המבצע. "הסיוע יינתן עבור כל תושב שביתו ניזוק ואינו ראוי למגורים ויעמוד על סך כולל של 2,000 שקל לנפש", נמסר מהממשלה. מתוך הסכום 1,500 שקל יועברו לרשות המקומית בגין כל מי שהתגורר בנכס, וסכום חד-פעמי של 500 שקל יועבר דרך הרשות המקומיות ישירות לתושבים.

רשות המסים פתחה "מסלול מהיר" להגשת תביעות לנזק עד 30 אלף שקל
המהנדס שטוען: "זו הסיבה שתל אביב הפכה למוקד פגיעות"

לפי ההודעה, "תקציב הסיוע המיידי מתווסף למערכת התמיכה הקיימת, הכוללת את תקצוב הרשויות המקומיות ופעילות קרן הפיצויים של רשות המסים לטיפול ישיר בנפגעי נזקי המלחמה. תושבים שביתם או רכושם נפגע מוזמנים לדווח על הנזק במוקד רשות המסים או להגיש תביעה מקוונת באתר הרשות".

המתווה דומה לזה שאושר במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון. אז נשמעה ביקורת מצד הרשויות המקומיות על כך שהסכומים שהן נדרשות להוציא כדי להעביר מפונים ולדאוג להם גבוהים בהרבה, ונמתחה ביקורת גם על הסכום הנמוך יחסית המועבר לכל אזרח לצורך מימון צרכים מידיים. מנגד, בממשלה ציינו כי מדובר בסכום נוסף לקרן הפיצויים של רשות המסים.

לאחר מבצע "עם כלביא", מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם נתונים לפיהם הוגשו למעלה מ-45 אלף תביעות פיצויים למס רכוש. במהלך המבצע הקודם הוארך פרק השהייה של המפונים במלונות מ-15 ימים עד ל-30 ימים, ולאחר מכן המפונים נדרשו לאתר דיור חלופי.

"בהקשר זה נשאלת השאלה האם פרק זמן זה אכן מספק, במיוחד לאור הפניות הנפשית של התושבים אשר עדיין מתמודדים עם השלכות נפשיות וחומריות של האירועים, וכן נוכח שאלת מצבו המאתגר של שוק השכירות, ומלאי הדירות להשכרה באזורי ביקוש. שאלות אלה מקבלות משנה תוקף כאשר מדובר באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, למשל מי שמתגוררים בדירות מונגשות לאנשים עם מוגבלות", נכתב בסוף יוני אשתקד.