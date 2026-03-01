הסיוע המיידי למפונים במלחמה עם איראן: 500 שקל בלבד

500 שקל לתושב ו-1,500 שקל לעירייה: כך הממשלה מסייעת למי שביתם נפגע במלחמה. משרדי ראש הממשלה, האוצר והפנים הודיעו היום (א') על אישור הממשלה למתווה פיצוי מיידי למי שבתיהם נפגעו ישירות במהלך המבצע. "הסיוע יינתן עבור כל תושב שביתו ניזוק ואינו ראוי למגורים ויעמוד על סך כולל של 2,000 שקל לנפש", נמסר מהממשלה. מתוך הסכום 1,500 שקל יועברו לרשות המקומית בגין כל מי שהתגורר בנכס, וסכום חד-פעמי של 500 שקל יועבר דרך הרשות המקומיות ישירות לתושבים.

לפי ההודעה, "תקציב הסיוע המיידי מתווסף למערכת התמיכה הקיימת, הכוללת את תקצוב הרשויות המקומיות ופעילות קרן הפיצויים של רשות המסים לטיפול ישיר בנפגעי נזקי המלחמה. תושבים שביתם או רכושם נפגע מוזמנים לדווח על הנזק במוקד רשות המסים או להגיש תביעה מקוונת באתר הרשות".

המתווה דומה לזה שאושר במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון. אז נשמעה ביקורת מצד הרשויות המקומיות על כך שהסכומים שהן נדרשות להוציא כדי להעביר מפונים ולדאוג להם גבוהים בהרבה, ונמתחה ביקורת גם על הסכום הנמוך יחסית המועבר לכל אזרח לצורך מימון צרכים מידיים. מנגד, בממשלה ציינו כי מדובר בסכום נוסף לקרן הפיצויים של רשות המסים.

לאחר מבצע "עם כלביא", מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם נתונים לפיהם הוגשו למעלה מ-45 אלף תביעות פיצויים למס רכוש. במהלך המבצע הקודם הוארך פרק השהייה של המפונים במלונות מ-15 ימים עד ל-30 ימים, ולאחר מכן המפונים נדרשו לאתר דיור חלופי.

"בהקשר זה נשאלת השאלה האם פרק זמן זה אכן מספק, במיוחד לאור הפניות הנפשית של התושבים אשר עדיין מתמודדים עם השלכות נפשיות וחומריות של האירועים, וכן נוכח שאלת מצבו המאתגר של שוק השכירות, ומלאי הדירות להשכרה באזורי ביקוש. שאלות אלה מקבלות משנה תוקף כאשר מדובר באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, למשל מי שמתגוררים בדירות מונגשות לאנשים עם מוגבלות", נכתב בסוף יוני אשתקד.