באוקטובר 2024, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל חשף גלובס כיצד אורקל בחרה להקים חוות שרתים באיחוד האמירויות על פני ישראל, ככל הנראה בשל התמשכותה של המלחמה, שנה לאחר טבח ה- 7.10.

בשנים האחרונות הפכו מדינות המפרץ ובפרט סעודיה ואיחוד האמירויות, למקום שבו בוחרות ענקיות הטכנולוגיה למקום את חוות השרתים שלהן מחוץ לארה"ב - השילוב בין חשמל זול המופק מגז מקומי, או חשמל סולארי מוזל לבין הטבות מס מפליגות וכסף גדול הביאו ענקיות כמו אמזון, אורקל ו-OpenAI למדינות המפרץ. צמיחת כלכלת הבינה המלאכותית רק האיצה את המעבר למדבריות ערב: אימון מודלי בינה מלאכותית היא משימה שאיננה מחייבת קירבה של חוות שרתים והיא יכולה להתבצע ממרחק רב.

ישראל, שנחשבה לפגיעה ביותר בשל נפילה חוזרת ונשנית של טילים מאיראן, עזה, לבנון ותימן, בנוסף להתרחקות השלום עם סעודיה, ירדה בסדר העדיפויות. כעת, משלמת אחת מהן, אמזון, את המחיר: החדירות הגדולה של שמי ערב הביאו את אמזון לדווח על פגיעות של כטב"ם איראני בשתי חוות שרתים באיחוד האמירויות, ועל הפסקות חשמל והפרעות בפעילות של חווה אחרת בבחריין.

"הפגיעות הללו גרמו לנזק למבנים ולתשתית החשמל שלהן, הן דרשו פעילות של כיבוי אש שהובילו לנזקי מים", הודיעה אמזון. כתוצאה, שירותי הענן של אמזון - כולל מערכות ניהול דאטה, אחסון ועיבוד בינה מלאכותית חוו תקלות ובעיות זמינות. אנתרופיק - ענקית הבינה המלאכותית שרצה בין השאר על גבי שרתי אמזון - חוותה אתמול גם היא בעיות זמינות ומתן שירות - אך לא ברור האם יש לכך קשר למלחמה במפרץ.

אמזון הזהירה את המשתמשים שלה מהמשך חוסר היציבות במערכותיה במזרח התיכון ואמרה שתהיה למלחמה השפעה גם על שירותי המשלוחים שלה ובפרט בישראל, סעודיה, כווית, בחריין ואיחוד האמירויות. האחרונה ספגה מספר רב של פגיעות מטילים בליסטיים וכטב"מים - כולל פגיעות בנמל התעופה של דובאי, בבתי המלון המפורסמים פיירמונט ובורג' אל ערב בדובאי, בנמל פורט עלי ובבסיסים הצבאיים האמריקאיים בשטחה.

אמזון המליצה ללקוחותיה במזרח התיכון שסובלים מהפרעות לבצע גיבוי מחוץ לענן שלה.