במקביל לגל התקיפות האוויריות שיוחסו לישראל ולארה"ב בטהרן ובערים נוספות, התרחשה באיראן מתקפת סייבר חריגה בהיקפה ובאופייה. במוקד האירוע עמדה אפליקציית תפילות פופולרית בשם BadeSaba Calendar, שדרכה קיבלו מיליוני משתמשים הודעות הקוראות לאנשי כוחות הביטחון להניח את נשקם ולהצטרף להגנה על העם האיראני, תוך הבטחה לחנינה. אף שישראל לא נטלה אחריות רשמית, בפרסומים זרים נקשר המהלך למבצע ישראלי מתואם.

על פי דיווח ב-WIRED, ההודעות החלו להישלח בשעה 09:52 לפי שעון טהרן, זמן קצר לאחר תחילת הפיצוצים בעיר. ההודעה הראשונה נשאה את הכותרת "Help has arrived". כעשר דקות לאחר מכן נשלח מסר שלפיו ״שעת הנקמה הגיעה״ וכי כוחות הדיכוי ישלמו על מעשיהם, תוך הבטחה כי מי שיגן על העם יקבל מחילה. הודעה נוספת קראה באופן ישיר לחיילים להניח את נשקם או להצטרף ל״כוחות השחרור״ כדי להציל את חייהם.

האפליקציה הדתית

BadeSaba Calendar היא אפליקציה יומיומית המספקת זמני תפילות, לוח שנה שיעי, מצפן לכיוון התפילה ותזכורות לאירועים דתיים ולאומיים. לפי נתוני חנות האפליקציות, היא הורדה יותר מחמישה מיליון פעמים ונחשבת לכלי אמין ושגרתי בקרב ציבור רחב. לפי מומחים, החדירה דווקא לפלטפורמה דתית ואישית מעצימה את האפקט התודעתי, שכן המסרים אינם מופיעים באתר חדשות או ברשת חברתית, אלא במסך ההתראות הפרטי של המשתמש. צילומי מסך שפורסמו בתקשורת מציגים את ההודעות כפי שהתקבלו בטלפונים.

עם זאת, בשלב זה לא פורסמה ראיה טכנולוגית פומבית המזהה בוודאות את הגורם שעמד מאחורי החדירה. נרגס קשברזניה מארגון Miaan Group אמרה ל-WIRED כי ייחוס מתקפות סייבר הוא מורכב וכי מוקדם להסיק מסקנות חד משמעיות. מנגד, יועץ אבטחה ראשי בחברת BeyondTrust, צוטט כאומר כי מבצע מסוג זה מחייב חדירה מוקדמת למערכות ותכנון מדוקדק. לדבריו, התזמון המדויק של ההודעות עם תחילת התקיפות מצביע על פעולה מכוונת ומתואמת, ברמה שמאפיינת עימות בין מדינות.

לצד הפריצה לאפליקציה, דווח על שיבושים נרחבים בתשתיות התקשורת באיראן. ארגון ניטור האינטרנט NetBlocks דיווח כי תעבורת הרשת במדינה צנחה לכ-4% אחוזים בלבד מהיקפה הרגיל. נתונים ממערכת הניטור Radar של ArvanCloud הצביעו על פגיעה בקישוריות של מרכזי נתונים מרכזיים ועל שיבושים חמורים בחיבור לאינטרנט הבינלאומי. בנוסף דווח על תקלות בקווי טלפון ובשירותי מסרונים ועל קושי משמעותי בשימוש באמצעי עקיפה. אתרי סוכנויות הידיעות הממלכתיות IRNA ו-ISNA הושבתו זמנית בעקבות מתקפות סייבר נוספות, כאשר אחד מהם חזר לפעילות בהמשך.

נכון לעכשיו אין אישור רשמי מצד ישראל למעורבות.