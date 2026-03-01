ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה מתקפת הסייבר באפליקציית התפילות הפופולרית באיראן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן

בזמן ההפצצות: מתקפת הסייבר באפליקציית התפילות הפופולרית באיראן

במקביל לגל התקיפות, מיליוני איראנים קיבלו דרך אפליקציית תפילות מסרים המבטיחים חנינה לחיילים שיניחו את נשקם • בישראל שומרים על עמימות, אך ההערכה היא כי מדובר במבצע מתוכנן היטב

מיטל וייזברג 14:43
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

במקביל לגל התקיפות האוויריות שיוחסו לישראל ולארה"ב בטהרן ובערים נוספות, התרחשה באיראן מתקפת סייבר חריגה בהיקפה ובאופייה. במוקד האירוע עמדה אפליקציית תפילות פופולרית בשם BadeSaba Calendar, שדרכה קיבלו מיליוני משתמשים הודעות הקוראות לאנשי כוחות הביטחון להניח את נשקם ולהצטרף להגנה על העם האיראני, תוך הבטחה לחנינה. אף שישראל לא נטלה אחריות רשמית, בפרסומים זרים נקשר המהלך למבצע ישראלי מתואם.

הסיוע המיידי למפונים במלחמה עם איראן: 500 שקל בלבד
"סוף עידן היציבות והשקט": מדינות המפרץ סופגות נזקים של מיליארדי דולרים

על פי דיווח ב-WIRED, ההודעות החלו להישלח בשעה 09:52 לפי שעון טהרן, זמן קצר לאחר תחילת הפיצוצים בעיר. ההודעה הראשונה נשאה את הכותרת "Help has arrived". כעשר דקות לאחר מכן נשלח מסר שלפיו ״שעת הנקמה הגיעה״ וכי כוחות הדיכוי ישלמו על מעשיהם, תוך הבטחה כי מי שיגן על העם יקבל מחילה. הודעה נוספת קראה באופן ישיר לחיילים להניח את נשקם או להצטרף ל״כוחות השחרור״ כדי להציל את חייהם.

האפליקציה הדתית

BadeSaba Calendar היא אפליקציה יומיומית המספקת זמני תפילות, לוח שנה שיעי, מצפן לכיוון התפילה ותזכורות לאירועים דתיים ולאומיים. לפי נתוני חנות האפליקציות, היא הורדה יותר מחמישה מיליון פעמים ונחשבת לכלי אמין ושגרתי בקרב ציבור רחב. לפי מומחים, החדירה דווקא לפלטפורמה דתית ואישית מעצימה את האפקט התודעתי, שכן המסרים אינם מופיעים באתר חדשות או ברשת חברתית, אלא במסך ההתראות הפרטי של המשתמש. צילומי מסך שפורסמו בתקשורת מציגים את ההודעות כפי שהתקבלו בטלפונים.

עם זאת, בשלב זה לא פורסמה ראיה טכנולוגית פומבית המזהה בוודאות את הגורם שעמד מאחורי החדירה. נרגס קשברזניה מארגון Miaan Group אמרה ל-WIRED כי ייחוס מתקפות סייבר הוא מורכב וכי מוקדם להסיק מסקנות חד משמעיות. מנגד, יועץ אבטחה ראשי בחברת BeyondTrust, צוטט כאומר כי מבצע מסוג זה מחייב חדירה מוקדמת למערכות ותכנון מדוקדק. לדבריו, התזמון המדויק של ההודעות עם תחילת התקיפות מצביע על פעולה מכוונת ומתואמת, ברמה שמאפיינת עימות בין מדינות.

לצד הפריצה לאפליקציה, דווח על שיבושים נרחבים בתשתיות התקשורת באיראן. ארגון ניטור האינטרנט NetBlocks דיווח כי תעבורת הרשת במדינה צנחה לכ-4% אחוזים בלבד מהיקפה הרגיל. נתונים ממערכת הניטור Radar של ArvanCloud הצביעו על פגיעה בקישוריות של מרכזי נתונים מרכזיים ועל שיבושים חמורים בחיבור לאינטרנט הבינלאומי. בנוסף דווח על תקלות בקווי טלפון ובשירותי מסרונים ועל קושי משמעותי בשימוש באמצעי עקיפה. אתרי סוכנויות הידיעות הממלכתיות IRNA ו-ISNA הושבתו זמנית בעקבות מתקפות סייבר נוספות, כאשר אחד מהם חזר לפעילות בהמשך.

נכון לעכשיו אין אישור רשמי מצד ישראל למעורבות.