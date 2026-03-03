טראמפ סוגר חשבון: מאיים באמברגו על ספרד ותוקף את בריטניה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סקר היום (ג') במהלך פגישה עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ את הגישה האירופית למלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, ואיים באמברגו על ספרד בעקבות צעדיה האחרונים. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז גינה באופן חריף בימים האחרונים את המלחמה האמריקאית-ישראלית נגד איראן, אמר כי מדובר ב"מתקפה חד-צדדית" וכי היא מנוגדת לחוק הבינלאומי. במקביל, הממשלה הספרדית הודיעה כי מטוסים אמריקאים יצטרכו לפנות בסיסים בספרד מחשש שהם ישתתפו במלחמה נגד איראן.

במסיבת העיתונאים עם הקנצלר התייחס טראמפ לפעולות אלה, ואמר כי "ספרד היא נוראית. ביקשתי משר המסחר שלנו להפסיק את כל הסחר איתם", אמר הנשיא. טראמפ פירט כי ספרד היא המדינה היחידה שסירבה להוציא יותר מ-3% על ביטחון, כפי שנדרש מכל חברות נאט"ו האחרות. "הם המדינה היחידה שלא הסכימו לזה", ציין והוסיף כי "הם לא היו ידידותיים כלפינו". בנוגע לסירוב להשתמש בבסיסים אמר "אנחנו לא צריכים את האישור שלהם, אנחנו פשוט יכולים לטוס לשם". הוא הוסיף כי הוא שוקל להטיל אמברגו סחר מלא על ספרד בעקבות התנהלות הממשלה שם. "יש שם אנשים נהדרים, אבל המנהיגים לא", אמר.

"אנחנו לא מרוצים"

בנוגע לבריטניה, טראמפ ביקר בחריפות את ראש הממשלה קיר סטארמר, על רקע ההגבלות שבריטניה הטילה על ארה"ב בנוגע לשימוש בבסיסיה ברחבי העולם לצורך המלחמה. סטארמר הבהיר כמה פעמים לציבור במדינה בימים האחרונים כי בריטניה לא לקחה חלק במלחמה, ואמר כי יתיר למטוסים אמריקאים להשתמש בבסיסים בריטיים רק למטרות הגנתיות כמו חיסול משגרים וטילים. בנוסף, בריטניה אסרה על ארה"ב להשתמש בבסיסי חיל האוויר שלה בקפריסין, בשל חשש של הממשלה המקומית מתגובה איראנית ומעורבות במלחמה.

"המדינה השנייה (שאנחנו לא מרוצים ממנה, בנוסף לספרד) היא בריטניה", אמר טראמפ, "זה מזעזע". לקח לנו שלושה ארבעה ימים להבין איפה אנחנו יכולים לנחות ואיפה לא. זה לא וינסטון צ'רצ'יל שאנחנו מתמודדים אתו... אנחנו לא מרוצים". ראש הממשלה הבריטי הבהיר כי הממשלה פועלת "לפי החוק הבינלאומי". בריטניה שוקלת בלבד בשלב זה לשלוח ספינות מלחמה לאזור, ועד כה הבליגה על התקפות בחסות איראנית על בסיסיה בקפריסין.

בנוגע לגרמניה, בעוד הקנצלר יושב לידו, אמר הנשיא טראמפ כי הוא מרוצה מהגישה של גרמניה. "הם מכבדים אותנו, הם נותנים לנו להשתמש בבסיסים". מרץ הבהיר במהלך מסיבת העיתונאים כי הוא תומך לחלוטין במלחמה האיראנית-ישראלית נגד איראן. מדובר בתמיכה הברורה ביותר של מדינה אירופית מרכזית במלחמה עד כה, לעומת קריאות צרפתיות ובריטיות להפסיק את הלחימה, וקריאות מצד האיחוד האירופי ל"דה-אסקלציה". "אנחנו תומכים בפעולה של ארה"ב וישראל בהסרת המשטר הנורא הזה. אנחנו רוצים לדבר כעת על היום שאחרי", אמר מרץ.