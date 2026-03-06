מי בעל השליטה שהרוויח "על הנייר" 5 מיליארד שקל ביומיים?

המעבר המושלם: מווילה בפרברים לדירת בוטיק יוקרתית בלב ת"א הוספה לנושאים שמעניינים אותי החידון הכלכלי כל תגיות הכתבה רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה? לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שם ניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא. לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון הבנתי, תודה! לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל קוד האתי המופיע בדו"ח האמון לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.