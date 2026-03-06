כרוב משעמם אתכם? כך הוא הפך למלך המטבח של 2026

בינואר 2026 הכריז מגזין ווג כי ״2026 היא שנת הכרוב". בכתבה (Meet the Most Underrated Leafy Green) שהוקדשה לקאמבק של הירק הבסיסי, נכתב: "הירק הצנוע, המוכר לנו מהילדות, זוכה כעת לעדנה מחודשת ומבסס את עצמו כחומר גלם מרכזי במסעדות, במטבחים ביתיים ובשיח סביב מגמות אוכל. אחרי עשורים שבהם הזרקורים הופנו לירקות כמו כרובית וקייל, הכרוב הירוק חוזר לתודעה - לwא רק כירק עונתי וזול, אלא ככוכב של ממש במנות מסורתיות ומודרניות כאחד".

ווג לא לבד. גם על פי "Pinterest Predicts", דו"ח תחזיות הטרנדים של פלטפורמת ההשראה והגילוי הוויזואלי Pinterest, הכרוב הוא אחד מחומרי הגלם הבולטים השנה במטבח. הקביעה של פינטרסט, שמבוססת על ניתוח של חיפושים ופעולות של מיליוני משתמשים בפלטפורמה, מצביעה על עלייה חדה בשאילתות וב-Pins (נעיצות) סביב מתכונים עם כרוב. חיפושים ספציפיים כמו "Cabbage dumplings" (כיסוני כרוב) ו־"Fermented cabbage" (כרוב כבוש) עלו בשיעור משמעותי, מה שמעיד, סבורים בפינטרסט, "על עניין הולך וגובר במתכוני כרוב מסורתיים בצד מתכונים חדשניים ומודרניים". מתכוני הכרוב המחופשים ביותר בפלטפורמה הם קימצ'י (כרוב כבוש מהמטבח הקוריאני, שצובר פופולריות בעולם וגם בישראל), סלטי כרוב ומנות כרוב חמות בטכניקות בישול שונות ובשילובי טעמים מגוונים. בפינטרסט אף העניקו למגמה שם משלה: "Cabbage Crush".

שווארמה כרוב ב''גוז' ודניאל'' / צילום: דניאל לילה

הכרוב כסימן למיתון?

"קדחת הכרוב" לא מתרחשת בחלל ריק, אלא משקפת הלכי רוח ומגמות תזונתיות־קולינריות־תרבותיות רחבות יותר. "הפופולריות הגואה של הכרוב מתרחשת על רקע שיח שמעניק עדיפות מחודשת לחומרי גלם צנועים. אחרי שנים שבהן הבמה ניתנה לירקות יקרים או אקזוטיים, המבט הציבורי מופנה היום לאלה שמשלבים טעם, נגישות ומסורת", קבע מגזין ביזנס אינסיידר, שהקדיש אף הוא כתבה לירק הטרנדי. פשוט, בסיסי, נגיש, חסכוני ומזין הם ערכים שהופכים חשובים במיוחד בשנת 2026. "העדנה של הכרוב מבטאת את הכמיהה של הצרכנים למזונות שמשלבים את כל הערכים האלה יחד".

רוב הובסון, תזונאי מוסמך ומחבר הספר "The Low Appetite Cookbook", אמר למגזין: ״לאחר שנים של יחסי ציבור גרועים (חשבו על מתכוני כרוב מבושל מתקופת מלחמת העולם השנייה ועל דיאטת מרק הכרוב משנות ה־80), הכרוב - ירק זול, דל קלוריות ועשיר בסיבים - צובר הון תרבותי. סימן למיתון? אולי. סביר יותר שזה בגלל האובססיה שלנו לבריאות, לאריכות ימים ולמיקרוביום של המעי. אנשים היום מחפשים דרכים לצרוך יותר סיבים, לתמוך בבריאות מערכת העיכול שלהם ולאכול יותר מזון מהצומח, מבלי לחרוג מהתקציב. בעולם שבו מדברים על 'מקסום סיבים' ומזונות מותססים הם טרנד ברשתות החברתיות, הגיוני שהכרוב זוכה לרגע משלו".

הובסון מנבא שב־2026 הסיבים יעקפו את החלבון ויהפכו לרכיב התזונתי הטרנדי ביותר. "בעידן שבו 84% מהצרכנים בארה"ב מציינים כי אורח חיים בריא הוא הדבר החשוב להם ביותר, מזונות פונקציונליים הם המלכים, והכרוב בהחלט עומד בקריטריונים. התמורה התזונתית שהוא נותן היא הרבה מעבר לגודלו: הוא מקור עשיר לסיבים התומכים במערכת העיכול, לוויטמין C המסייע בהגנה על תאים ולוויטמין K שמשחק תפקיד מרכזי בבריאות העצם ובקרישת הדם. הוא גם דל בקלוריות, מה שהופך אותו לאטרקטיבי עבור מי שנמצא בגירעון קלורי ומעוניין להוסיף נפח, סיבים ומיקרו נוטריינטים לארוחות. בהתחשב במחירו הנמוך, בערכו הבריאותי הרב וביכולתו לספוג כמעט כל טעם, אי אפשר שלא להתאהב בו. נראה שהכרוב פשוט חיכה לרגע שלו".

בישול עם מודעות

כרוב הוא ירק עלים ממשפחת המצליבים הכוללת גם ברוקולי, כרובית, כרוב ניצנים וקייל. הוא מגיע בכמה זנים, כשהנפוצים שבהם הם כרוב ירוק, אדום (או סגול), מלפוף (בלאדי) וסבוי (איטלקי). הכרוב נבדל מירקות עליים אחרים בצפיפות ובעמידות שלו. הוא חסון יותר, נשמר לאורך זמן ומחזיק היטב בבישול, בהתססה ובחיתוך. מבחינה תזונתית, הוא חולק יתרונות רבים עם מצליבים אחרים, אבל לרוב טעמו עדין יותר, ובמטבח הוורסטיליות שלו עצומה.

"אפשר לאכול אותו נא, מותסס, מאודה, צלוי או מוקפץ - והוא תמיד מספק טעם, מרקם וערך תזונתי", אמרה לווג השפית טטיאנה מורה ממסעדת Mita בוושינגטון הבירה, מסעדה מבוססת צמחים בעלת כוכב מישלן. "אני אוהבת אותו כי הוא ירק אצילי שקל לגדל, נשמר היטב וניתן להשתמש בו כמעט במלואו, מה שהופך אותו למושלם עבור בשלנים עם מודעות".

"אני מתייחסת לכרוב ככוכב של הצלחת", ממשיכה מורה, "צולה אותו בפלחים עם תבלינים כדי להבליט את המתיקות הטבעית שלו, מתסיסה אותו לעומק טעמים ולחיזוק פרוביוטי, או מגישה אותו נא בסלטים כאלמנט שמעניק רעננות וחמיצות". מורה ממליצה לבשלן הביתי לחתוך אותו דק ולערבב עם שמן זית, הדרים ועשבי תיבול; להקפיץ אותו עם שום, ג’ינג’ר ותבלינים; לצלות אותו בתנור בחום גבוה לקרמול הקצוות, או להוסיף אותו למנות כמו טאקו, קערות דגנים ומרקים.

נא, מבושל או מותסס, כמנה ראשונה או עיקרית, גם בישראל שפים מביאים את הכרוב לקדמת הבמה. ממרק כרוב ומלפוף ממולא, דרך כרוב צלוי בגריל פחמים וסטייק כרוב ועד קימצ'י - תפריטי המסעדות שופעים מנות כרוב יצירתיות, למשל: שווארמה כרוב עם חומוס, צ'ילי ירוק שרוף, שמן זית ודמי גלאס של כרוב סגול (גוז' ודניאל); כרוב צלוי בטאבון, חמאת שקדים, סחוג זעתר ושמן זית (נורה); סלט כרוב עם פטה אריסה, עמבנה, כוסברה, בצל, פיסטוק מקורמל וסחוג (לונל); כרוב בלאדי ממולא בטלה ואורז בציר עוף וחומוס (נועה ביסטרו); כרוב סבוי ממולא בגרנד סמיט וכרוב, קציפת לאבנה מעושנת, וצנוברים (ג'יארדיניו); שיפוד מלפוף (סזאר); כרוב ממולא (טנא - המעדנייה מבית טעם וצבע) ועוד.

לא מתלונן ולא מתאמץ

"כרוב הוא נאמנות", מסכמת השפית והחקלאית מיכל חביביאן ממשק חביביאן. "בשדה הוא גדל בשקט של מי שיודע את מקומו. בעונה הוא כמעט לא מתאמץ, עטוף שכבות של הגנה טבעית מפני מזיקים. הוא מסתדר כשהגשם מכביד וגם בחורף שחון. לא מתלונן. גם במטבח הוא לא דורש הרבה. הוא יכול להמתין חודש במגירת הירקות וכשנזכרים בו הוא לא נעלב. להפך, הוא חיכה בסבלנות לרגע שלו. מוכן לתת מופע. הוא יכול להיות פשוט או במנה מורכבת, הוא כאן בשביל טבחים בסיסיים ומיומנים באותה מידה.

״עכשיו מגיע הרגע להכיר בתרומה של מי שתמיד כאן בשבילנו. אולי בגלל זה הוא ראוי להיות מצפן, נבחר הירקות של השנה. מנהיג שקט, לא זה שמוביל בקול רם, אלא זה שמוביל כיוון. התמסרות מוחלטת למטרה. ערכים שמחזיקים מבפנים. יש יותר מנחם מזה?".

3 מתכוני כרוב פשוטים לימי מלחמה

1 כרוב בחמאת מיסו | תאיר מורדוך

צרוב, רך מבפנים, מקורמל מבחוץ, עם חמאת מיסו, דבש ומלח מעושן. בלוגרית האוכל תאיר מורדוך: ״את המתכון הרכבתי משתי מנות שונות שאכלתי במסעדות - בישראל (ב'טריגר אנד וויין') ובטוקיו. מזיכרון הטעמים האלה הרכבתי את הרוטב המושלם הזה״.

כרוב בחמאת מיסו / צילום: נועם מורדוך

החומרים ל-2-4 מנות:

כרוב ירוק שלם אחד

לחמאת מיסו:

160 גרם חמאה ללא מלח

1 כפית משחת מיסו

2 כפות סויה בהירה

2 כפות דבש

8 כפות שמנת מתוקה

עירית קצוצה

6 כפות פרמזן מגורדת

מלח ים (רצוי מעושן, Maldon)

מעט פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל־200 מעלות.

חוצים את הכרוב לרבעים.

מחממים על אש גבוהה מחבת רחבה (שיכולה להיכנס לתנור) עם מעט שמן זית, מניחים את הכרוב במחבת כשהצד החתוך כלפי מטה וצורבים 4-5 דקות עד השחמה יפה.

מעבירים לתנור החם ואופים 25-30 דקות, עד שהכרוב רך.

במחבת רחבה נוספת, מערבבים את כל חומרי חמאת המיסו למרקם אחיד.

מניחים את הכרוב הצלוי במחבת עם הרוטב ומצפים מכל הצדדים.

מעבירים לצלחת הגשה ומפזרים מעל פרמזן מגורדת, עירית קצוצה ומעט מלח מעושן.

* אם נשאר רוטב - שמרו אותו במקרר. הוא יהיה מעולה גם עם בשר/פרגית/חזה עוף צלויים.

2 כרוב איטלקי שיכור |מיכל חביביאן

"יש כל כך הרבה דרכים לחתוך ירקות, אבל יש משהו כל כך מפתה בירק שמבשלים אותו בשלמותו כמו שהתכוון הבורא, מהשדה לצלחת״, אומרת חביביאן.

כרוב איטלקי שיכור (ראו מתכון) / צילום: שני בריל

החומרים ל־4 מנות:

1 כרוב גדול (רצוי איטלקי/סבוי, אפשר גם אדום)

½ כוס שמן זית

מלח ופלפל

½ כוס יין לבן

שיני שום מופרדות מראש אחד, שלמות בקליפתן

5 ענפי טימין

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל־200 מעלות.

בעזרת סכין חדה מסירים את הגזע של הכרוב, כך שהכרוב יהפוך למעין כלי קיבול. מורחים אותו היטב בשמן זית, מלח ופלפל ושופכים פנימה יין לבן ושיני שום.

מניחים מעל טימין ועוטפים בנייר אפייה ובשכבה נוספת של נייר כסף.

אופים בתנור כשעתיים עד לריכוך. כשהכרוב עטוף לא ניתן לראות מה צבעו ולכן האינדיקציה לכך שהוא מוכן היא הריכוך שלו, וכשפותחים את העטיפה נזכרים כמה פשוטים הדברים שאפשר ליהנות מהם בחיים.

3צ'יפס כרוב | מיכל חביביאן

מיכל חביביאן: ״מתכון מסוג 'שגר ושכח' שמכינים ברגע וחוזרים אליו שוב שוב. ממכר - לא רק ילדים״.

צ'יפס כרוב / צילום: שני בריל

החומרים לתבנית תנור אחת:

2 חצאי כרוב בצבעים שונים

2 כפות שמן זית

כפית מלח

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל־150 מעלות.

חותכים את הכרוב לרצועות דקות.

בקערה גדולה מערבבים את הכרוב החתוך עם שמן ומלח.

משטחים בתבנית על נייר אפייה, אחרי 40 דקות אפייה עוצרים לערבוב וממשיכים לצלות. מוציאים אחרי כשעה וחצי, כשהכרוב שחום ופריך.