מרחיבים מעט את הפעילות: כך יפעלו בתי המשפט החל מיום ראשון

הודעת שר המשפטים על מצב החירום נמשכת, ומנהל בתי המשפט פרסם עדכון לגבי המתכונת המצומצמת - אך המעט מורחבת - שבה יפעלו שירותי קבלת הקהל במזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה ברחבי הארץ החל מיום ראשון הקרוב.

מזכירויות בתי המשפט הן הגורם המנהלי שמטפל בקשר בין הציבור למערכת המשפט, ובהן מוגשים כתבי תביעה ובקשות, נפתחים תיקים חדשים, מתקבלים מסמכים לתיקים קיימים וכו'. נציין כי לא נמסרה התייחסות באשר לדיונים ולקיומם.

● המשק נפתח: האם חייבים להגיע לעבודה, ומה עושים הורים לילדים?

● לא נתנו לכם להיכנס למקלט? מדובר בעבירה פלילית

■ במחוז תל אביב יפעלו בית המשפט המחוזי שבהיכל ויצמן בתל אביב; בתי משפט השלום בבת ים, בהרצליה ובתל אביב (רח' שוקן); וכן בית המשפט לענייני משפחה מהיכל ויצמן. שירות יינתן גם בבית הדין האזורי לעבודה בבת ים. מנגד, לא יינתן שירות בבית משפט השלום בתל אביב ברחוב ויצמן.

■ במחוז ירושלים יפעלו בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי מהיכל בית המשפט העליון. בתי המשפט לתעבורה ולמשפחה בעיר יפעלו מבית הדפוס (בית השנהב), וכן יינתן שירות בבית הדין האזורי לעבודה. עם זאת, לא יינתן שירות בבית משפט השלום בבית שמש, בבית משפט השלום בירושלים, ובבית המשפט המחוזי בירושלים.

■ במחוז מרכז יפעלו בתי משפט השלום בראשון לציון, בפתח תקווה (רח' גיסין), בנתניה, ברמלה ובכפר סבא. לא יינתן שירות בבית המשפט בפתח תקווה ברחוב באזל, בבית משפט השלום ברחובות ובבית משפט השלום בכפר סבא - פלילי (רח' טשרניחובסקי).

■ במחוז דרום יפעלו בתי משפט השלום בבאר שבע, באילת, באשדוד, בקריית גת ובאשקלון, וכן יינתן שירות בבית הדין האזורי לעבודה. לא יינתן שירות בבית משפט השלום בדימונה.

■ במחוז צפון יפעלו בתי משפט השלום בנצרת ובטבריה וייתנו מענה לכל בתי משפט השלום במחוז. במחוז חיפה יפעלו בתי המשפט בחיפה, בעכו, בקריות ובחדרה. גם בתי הדין לעבודה ימשיכו לפעול במתכונת חירום. לא יינתן שירות בבתי משפט השלום במסעדה, בקריית שמונה, בבית שאן, בצפת, בקצרין ובעפולה.

■ בתי המשפט המחוזיים בלוד, באר שבע, תל אביב, נצרת וחיפה יפעלו מהיכלי המשפט בערים אלה.

בנוסף נמסר כי קבלת הקהל במזכירויות בתי הדין הרבניים תתקיים כרגיל. הדיונים שנקבעו ליום ראשון מבוטלים, למעט סידורי גט, אישור הסכמי גירושין ודיונים דחופים המוגדרים בתקנות - שיתקיימו כמתוכנן. בתי הדין בחיפה ובצפת יהיו סגורים ביום ראשון. עקב מחסור בעובדי מזכירות, הציבור מתבקש ככל האפשר להגיש מסמכים ולפתוח תיקים באמצעות המייל; עובדי המזכירות הפועלים מהבית יטפלו במסמכים.

בנוסף, הוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי חזרו לפעול החל מהיום. למי שחושש להגיע או שנמנע ממנו להתייצב לוועדות הפרונטליות, תיבדק האפשרות לקיים את הוועדה באמצעות וידאו או על סמך מסמכים בלבד, בהתאם לאופי הפגיעה ולנסיבות התיק.