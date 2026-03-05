בעקבות הודעת פיקוד העורף על שינוי ההנחיות, המשק מתחיל היום (ה') לחזור באופן הדרגתי לפעילות. החל מהשעה 12:00 בצהריים ניתן יהיה לפתוח מחדש מקומות עבודה שבהם יש מרחב מוגן (ולא רק עסקים חיוניים), ויורשו התקהלויות של עד 50 איש. לצד זאת, המסגרות החינוכיות עדיין סגורות.

השינוי מגיע אחרי שמשרד האוצר העריך כי החזרה לפעילות תחסוך למשק כ-5 מיליארד שקל בשבוע - זאת בעוד שההפסד למשק כתוצאה מסגירת העסקים נאמד בכ-8 מיליארד שקל בשבוע ואף מגדיל את היקף הפיצויים שהמדינה תצטרך לשלם בהמשך לעסקים שספגו הפסדים.

אלא שההנחיות החדשות צפויות להגביר את חוסר הוודאות בקרב עובדים ומעסיקים לגבי המותר והאסור ביחסי העבודה. לדוגמה, מי נדרש לחזור למשרד, מה מצופה מעובדים שאין להם סידור לילדים קטנים, והאם ניתן לפטר או לשלול שכר מעובדים החוששים להגיע? גלובס עושה סדר.

אילו גופים צפויים להיפתח?

על-פי ההנחיות החדשות, כל המשק צפוי להיפתח, אולם במגבלות הבאות: התקהלויות ושירותים של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות; וכן פעילות במקומות עבודה במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. עדיין קיים איסור על קיום פעילויות חינוכיות. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. אם מקום העבודה אינו עומד בתנאי ההתגוננות (למשל, אין בו מרחב מוגן תקני), אין לקיים פעילות - כך מסבירה עו"ד הלית שמחוני, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.

האם כל העובדים בחברות ובמשרדים שיש בהם עד 50 עובדים נדרשים להגיע, ומה לגבי כאלה שיש בהם למעלה מ-50 עובדים (לדוגמה, משרדי עורכי דין גדולים או חברות הייטק)?

לפי עו"ד שמחוני, על פניו נראה כי אין מגבלה. לכאורה המגבלה של התקהלות עד 50 איש לא הוחלה על מקומות עבודה. זוהי שאלה הפתוחה לפרשנות, ופיקוד העורף לא נתן עליה מענה מפורש, ובכל מקרה מומלץ להימנע מהתקהלויות של יותר מ-50 אנשים.

האם מוכר בחנות הפתוחה לקהל נדרש להגיע לעבודה?

כן, בכפוף לכך שניתן להגיע למרחב מוגן תקני. אולם אם העובד נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 (או עד גיל 21, אם מדובר בילד עם צרכים מיוחדים) בשל סגירת מוסדות חינוך, יש לו זכות להיעדר מעבודתו.

האם ישנה עדיין חלוקה בין עובדים חיוניים לכאלה שאינם חיוניים?

כפי שמפורט בהנחיות, במקומות עבודה שהוגדרו כמשק חיוני ניתן לקיים פעילות בתנאי שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני.

האם המעסיק רשאי לדרוש מעובד שנאלץ להישאר בבית עם הילדים להגיע לעבודה, והאם ניתן לפטר עובד המסרב להגיע בשל כך?

ראשית, לפני הכלל המשפטי, אומרת עו"ד שמחוני, צריך לנהוג ברגישות גדולה, כי המצב מאוד מורכב. חל איסור מכוח החוק על פיטורים של עובד שנעדר מעבודתו עקב צורך להשגיח על ילד עד גיל 14 (או עד גיל 21, אם מדובר בילד עם צרכים מיוחדים) בשל סגירת מוסדות חינוך. בהתאם, לעובד יש זכאות להיעדר מעבודתו.

האם עובד שייעדר בשל כך יקבל שכר?

עובד המבקש להיעדר עקב השגחה על ילדו, ככלל זכאי להיעדר ולהגנה מפני פיטורים בהתאם לדין. אם העובד אינו מבצע עבודה בפועל, לא קמה לו זכאות לשכר מכוח הדין הכללי, אלא אם חלה זכאות מכוח הסכם אישי או קיבוצי או נוהג במקום העבודה.

האם העובד רשאי לנצל ימי חופש כדי להיעדר, או שהמעסיק רשאי לנכות ממכסת ימי החופש שצבר במקרה כזה?

ככל שלזכות העובד צבורה יתרת חופשה שנתית, ניתן להגיע עמו להסכמה על ניצול ימי חופשה. בנוסף, ניתן לבחון פתרונות כגון עבודה מרחוק, פיצול שעות או הוצאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - בכפוף להסכמת העובד. עו"ד שמחוני ממליצה להגיע להסכמות עם העובדים ולהימנע ככל הניתן מצעדים חד-צדדיים.

האם ניתן לבקש מהמעסיק לעבוד מהבית, והאם המעסיק רשאי לדרוש חזרה למשרד?

כאשר הפעילות מותרת במקום העבודה, ועומדים בתנאי ההתגוננות, היעדרות של עובד בשל חשש בלבד אינה בהכרח מוגנת משפטית ותלויה בנסיבות. יחד עם זאת, מומלץ לנהוג ברגישות ולבחון פתרונות אחרים, כגון עבודה מהבית, התאמות זמניות, שימוש בימי חופשה או הסכמה על חופשה ללא תשלום - בהתאם לדין ולנסיבות הפרטניות.

במקרה שהעובד חושש לנסוע כדי להגיע למשרד בגלל המצב, האם המעסיק רשאי לפטרו בשל כך, והאם העובד ימשיך לקבל שכר אם יעבוד מהבית?

ככל שהמעסיק רשאי להפעיל את מקום העבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף ועומד בתנאי ההתגוננות (לרבות אפשרות הגעה למרחב מוגן תקני), היעדרות בשל חשש בלבד אינה בהכרח מוגנת משפטית. עם זאת, בכל מקרה אנו ממליצים למעסיקים לנהוג ברגישות ובתום-לב, ולבחון חלופות אחרות, מבהירה עו"ד שמחוני.

מקום העבודה חזר לפעילות חלקית/מלאה, אך אני חושש להשאיר את הילדים לבד בבית ומעדיף להישאר איתם. מה הזכויות שלי במקרה כזה?

לדברי עו"ד גיא גולן, שותף וראש מחלקת דיני עבודה במשרד פירון, "הזכות להיעדר מהעבודה קמה רק לעובד שהוא הורה לילד עד גיל 14 או לילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, אשר המסגרת החינוכית בה הוא לומד נסגרה, וככל שהילד מצוי בחזקתו הבלעדית, או אם בן או בת זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו, ואם נעדר, נבצר ממנו להשגיח על הילד. ככל שמקום העבודה מציע סידור להשגחה על הילד, זכות זו לא תחול".

עו"ד אורי טורקיה-שלס, שותפה וראש מחלקת דיני העבודה במשרד ERM, מסבירה כי "המצב הנוכחי הוכרז כמצב חירום עד ה-12 במרץ נכון להיום. בנסיבות אלה, המעסיק יכול לדרוש הגעה לעבודה רק כאשר יש מרחב מוגן תקני במקום העבודה או סמוך אליו.

"בשלב זה לא הוסדר מתווה לתשלום לעובדים, ולכן העובד אינו זכאי לתשלום שכר בגין ימי ההיעדרות הללו. ניתן בהסכמה עם המעסיק לתאם ניצול ימי חופשה. בכל מקרה, מומלץ להידבר עם המעסיק ולשקול פתרונות חלקיים כדי לצמצם את הפגיעה בעובד ובמשפחתו וגם במעסיק".

יש לי ילד מתחת לגיל 14, והמעסיק טוען שאם איעדר מהעבודה, אצטרך להשתמש בימי החופשה שלי. האם הדבר מותר לפי החוק?

עו"ד גולן מציין כי "אי-התייצבות לעבודה אינה מזכה את העובד בשכר, ועל כן אפשרות אחת היא ניצול ימי החופשה. ניתן לבקש מהמעסיק לדווח בשלב זה על היעדרות בלבד, כך ששאלת התגמול תוכרע בהתאם לעדכוני החקיקה שיתקבלו בהמשך".

אם עובד מחליט להישאר בבית בשל חשש מהמצב הביטחוני, האם המעסיק רשאי לכפות עליו יציאה לחופשה? ומה קורה אם אין לעובד יתרת ימי חופשה?

"עובד אינו רשאי להחליט על דעת עצמו שהוא אינו מגיע לעבודה בגלל המצב הביטחוני", אומרת עו"ד טורקיה-שלס. "ככל שבמקום העבודה או בסמוך אליו יש מרחב מוגן תקני, המעסיק יכול לדרוש מעובדיו להגיע לעבודה. עובדים שמבקשים להשאר בבית או עובדים מוגנים על-פי חוק הגנה על עובדים בשע"ח, התשס"ו-2006, יכולים להידרש על-ידי המעסיק לעבוד מהבית, לנצל ימי חופשה (עד 6 ימים כולל ללא התראה מראש) או להגיע להסכמות על חופשה זמנית ללא תשלום. נכון להיום עדיין לא הוסדר מתווה תשלום מטעם המדינה לעובדים שיצאו לחל"ת, ולא ידוע האם ומתי יפורסם מתווה כזה".

אני חושש להגיע למקום העבודה בגלל הדרך לשם, בין אם מדובר בנסיעה ברכב פרטי ובין אם בשימוש בתחבורה ציבורית. מה ניתן לעשות במצב כזה?

לדברי עו"ד טורקיה-שלס, "החשש מובן לחלוטין. עם זאת, מבחינה חוקית אין הסדר המאפשר לעובדים לא להגיע לעבודה בשל חשש ביטחוני מהדרך אליה. מומלץ לשוחח עם המעסיק ולבחון אפשרות של עבודה זמנית מהבית. ככל שהדבר אינו מאושר על-ידי מעסיק או אינו אפשרי מבחינת תחום העיסוק, ניתן לבקש לנצל ימי חופשה או לצאת לחופשה ללא תשלום (כרגע ללא מתווה מוסדר לעניין תשלום מהביטוח הלאומי בזמן החל"ת). יש לקחת בחשבון שאם אינך מוגן מפני פיטורים בהתאם לחוק הגנה על עובדים או מכוח הסדר חוקי אחר, המעסיק יכול לראות באי-הגעה לעבודה כעבירת משמעת, ולפעול בהתאם".

במקום העבודה שלי אין מרחב מוגן תקני, או שנראה כי ההגנה הקיימת אינה מספקת. כיצד עליי לפעול?

"נכון להיום וכל עוד מוכרז מצב חירום במדינה (כרגע עד ה12.3.26), חל איסור לדרוש מעובדים להגיע לעבודה כאשר אין מרחב מוגן תקני במקום העבודה או בסמוך אליו. המעסיק יכול לדרוש ביצוע של העבודה מהבית, להוציא את העובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים (עד 6 ימים כולל ללא התראה מראש) או להגיע להסכמה על חופשה זמנית ללא תשלום", מציינת עו"ד טורקיה-שלס.