מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום, דורש לפתוח את המשק לפעילות כבר מחר - כך עולה ממכתב ששיגר היום (ד') אל מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, במקביל לפרסומו בכלי התקשורת.

לפי רום, העלות של השבתת המשק במסגרת ההגבלות הנוכחיות עומדת על כ-9.5 מיליארד שקל לשבוע, וזאת כאשר ההגבלות נקבעו עד ליום שבת לפחות.

"נדרש לייצר פתרון המספק מענה לצרכים הביטחוניים של העורף ולצרכים הכלכליים המשקיים כאחד, וביתר שאת לאחר כשנתיים וחצי בהן המשק משלם מחיר כלכלי כבד לאור הגידול בצרכים הביטחוניים והשלכות המלחמה הרחבות", כתב רום.

רום כתב שבאוצר סבורים כי על המשק להתחיל לעבור לפתיחה מדורגת כבר מחר (ה'). "במסגרת מדיניות ההתגוננות תחת מצב 'כתום', מתאפשרת פעילות כלכלית בכפוף להגעה למרחב מוגן בלבד, וזאת במקביל להמשך האיסור על פעילות מוסדות חינוך, כך שעיקרון הליבה המחייב שהות תחת מרחבים מוגנים נשמר. עם זאת, בפעילות תחת מדרג זה, העלות השבועית למשק עומדת על כ-4.5 מיליארד שקל בלבד, המהווה פחות ממחצית מעלות הכלכלית של פעילות תחת מדרג 'אדום'", כתב מנכ"ל האוצר.

באגף הכלכלן הראשי הכינו בימים האחרונים עבודה שעליה התבסס המכתב. לפי אותה עבודה, במצב שבו הפעילות המתקיימת היא פעילות הכרחית בלבד (מצב "אדום"), המשק מפסיד כ-8 מיליארד שקל על ההשבתה הענפית של ענפים שלמים במשק, אליהם נוספות עליות השבתת מערכת החינוך (כ-800 מיליון שקל) ועלויות המילואים (כ-500 מיליון שקל).

לעומת זאת, במעבר מפעילות הכרחית לפעילות מצומצמת (כלומר מעבר ממצב "אדום" למצב "כתום"), ההפסד בגין השבתת הפעילות הענפית נחתך ל-2.4 מיליארד שקל. השבתת מערכת החינוך מוסיפה כ-1.2 מיליארד שקל, ופעילות המילואים מוסיפה כ-600 מיליון שקל.