ניהול וקריירה משרד העבודה אוסר לפטר עובדים שפונו מבתיהם במלחמה
משרד העבודה: לאסור על מעסיקים לפטר עובדים שפונו מבתיהם במלחמה

תזכיר חוק שהפיץ משרד העבודה אוסר על פיטורים של מפונים למשך שלושה חודשים, בהתאם לאישור על פינוי שיביא העובד מהרשות המקומית • אחרי ה-7 באוקטובר יושם איסור דומה לפטר מפונים, כמו גם קרובי משפחה של חטופים ונרצחים

עמירם גיל 11:27
פגיעת רסיסי טיל איראני בבית במרכז, השבוע / צילום: מד''א
פגיעת רסיסי טיל איראני בבית במרכז, השבוע / צילום: מד''א

בעקבות התמשכות המלחמה עם איראן, משרד העבודה הפיץ תזכיר חוק הקובע איסור על מעסיקים לפטר עובדים שפונו מבתיהם אחרי שאלה ניזוקו מירי טילים.

לפי התזכיר, התקופה שבה ייאסר על פיטורים כאלה תהיה שלושה חודשים מיום הפינוי. העובד שפונה יזכה להגנה אחרי שימסור למעסיק אישור מהרשות המקומית כי פונה מביתו. ההגנה תחול על כל מי שפונה מביתו החל מיום שבת האחרון, 28 בפברואר 2026 - המועד שבו התחילה המלחמה.

לצד זאת, התזכיר קובע כי לא ניתן יהיה להעמיד לדין פלילי מעסיק שפיטר עובד בניגוד לאיסור, אם הפיטורים התרחשו עוד לפני שהתיקון לחוק נכנס לתוקף. במילים אחרות, פיטורים שיצאו לפועל בין 28 בפברואר ועד למועד שבו יושלם הליך החקיקה של התזכיר, לא יגררו סנקציה פלילית נגד המעסיק - זאת כדי למנוע חקיקה רטרואקטיבית. נזכיר כי התזכיר טרם נחקק רשמית, ובשלב זה הוא מהווה הצעת חוק בלבד.

תזכיר החוק מגיע אחרי שהגנה דומה מפני פיטורים הוענקה לעובדים שפונו מבתיהם אחרי ה-7 באוקטובר 2023, כמו גם לבני משפחה של נרצחים וחטופים. באותו מקרה אישרה הממשלה את ההגנה מפני פיטורים בתחילת נובמבר 2023, קרוב לחודש אחרי מתקפת חמאס.

ניתן להעריך כי התיקון שיזם כעת משרד העבודה יובא לאישור ועדת השרים לחקיקה בהקדם.