"מועצת המומחים" של איראן, שאמורה לבחור את המנהיג העליון הבא של איראן לאחר שחמינאי חוסל במכת הפתיחה של המלחמה, הייתה אמורה לבחור את היורש שלו במהירות - אך בניין המועצה הותקף והבחירות נבלמו. כעת, לאחר שמועד חדש נקבע לחמישי ה-5 במרץ, הבחירה נדחתה במספר ימים נוספים לראשון ה-8 במרץ.

המועמד המוביל היה בנו של עלי חמינאי, מוג'תבא, אך זה עורר התנגדות בשל חשש מחזרה לשלטון שושלתי. בינתיים, "מועצת ההנהגה הזמנית" של הנשיא, נשיא ביהמ"ש העליון וראש מועצת המומחים לקחו לעצמם סמכויות נרחבות. במקביל, ישראל תקפה בונקר בו עשויים להימצא בכירי משטר.

לאחר שהמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי חוסל ב-28 בפברואר, התפקיד החשוב ביותר ברפובליקה האסלאמית נותר לא מאויש. ביום שלישי האחרון התכנסה "מועצת המומחים" של איראן כדי לבחור במנהיג חדש - אך זו הותקפה במהלך תהליך ההצבעה.

לא ברור האם וכמה מחברי המועצה נפגעו בתקיפה זו. אך מועד חדש נקבע יומיים לאחר מכן ביום חמישי, הפעם לא פיזית אלא בצורה מקוונת. אלא שיום חמישי בא והלך, וטרם נבחר מנהיג. באותו יום, "מועצת ההנהגה הזמנית" בראשות הנשיא פזשכיאן, נשיא ביהמ"ש העליון מוחסני-אז'אי וראש מועצת המומחים אעראפי לקחו לעצמם סמכויות נרחבות על פי חוקת הרפובליקה האסלאמית, למנות מפקדים בכירים ולבצע החלטות של מלחמה ושלום.

אחת הסיבות לכך שלא הצליחו לבחור מנהיג עליון חדש, על פי סוכנות הידיעות מזוהת-האופוזיציה איראן אינטרנשיונל, היא התנגדות עזה של לפחות 8 חברים במועצת המומחים, שאיימו להחרים את התהליך כדי למנוע את בחירתו של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, בשל חשש מחזרת שלטון שושלתי באיראן, אותו הדיחו אנשי הרפובליקה האסלאמית ב-1979 לטובת שלטון חכמי-דת. "האייתוללה עלי חמינאי לא היה מרוצה מהרעיון של מנהיגות של בנו ולא הרשה לעניין הזה לעלות במהלך חייו", כך אמר אחד מאנשי מועצת המומחים ליו"ר המועצה, כך על פי המקורות של איראן אינטרנשיונל.

על פי ד"ר תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, "אומרים שמשמרות המהפכה לוחצים למינוי דווקא של מוג'תבא חמינאי, אך טרם ברור למי בעצם הכוונה ב'משמרות המהפכה'. מי מקבל שם כרגע החלטות, אם בכלל?".

לדבריה, "אנשים מהמשטר, כמו עבאס אחונדי, שואלים 'האם המצב כעת דורש בחירה של מנהיג עליון, או הגנת המולדת?' ומתעקשים שלא מתאים כרגע לבחור מנהיג חדש, ומועצת ההנהגה הזמנית היא זו שצריכה לקבל את ההחלטות". בכל מקרה, מדווחים באיראן אינטרנשיונל, חבר הפרלמנט האיראני (מג'לס) מוחסן זנגנה הודיע שהבחירות נדחו ביומיים נוספים (ליום ראשון ה-8 במרץ). לדבריו, "שני המועמדים הסופיים היו מהוססים מלקבל את התפקיד". ד"ר עילם גינדין מעירה על כך במעט סרקזם: "לא מבינה למה הם מהססים אם זה מסלול מהיר לקידום לשהיד. הכבוד ממילא חשוב יותר מחיי אדם".

ומי שני המועמדים הסופיים? שמותיהם לא צוינו במפורש, מה שמשאיר פתח להשערות. מתבקש שאחד מהם הוא מוג'תבא חמינאי שעלה כבר כמועמד מוביל, אך הוא גם מעורר התנגדות רבה, ולמעשה לא ברור האם הוא עדיין בחיים. מועמדים אפשריים נוספים הם חסאן רוחאני, נשיא איראן עד 2021, וחסאן חומייני, נכדו של מייסד הרפובליקה האסלאמית רוחאללה חומייני, שנחשב מועמד ריאלי יחסית. אך ישנם מועמדים רבים נוספים, כולל חברים במועצת ההנהגה הזמנית הנוכחית.

במקביל, ישראל תקפה את בונקר הפיקוד של המנהיג העליון של איראן, בזמן שהוא עדיין נמצא בשימוש. אם התכנסו שם בכירים באותו הזמן, כמו חברי מועצת ההנהגה הזמנית, הדבר עשוי להכניס את איראן למשבר חוקתי עמוק עוד יותר, ויקשה עליה להתנהל בצורה קוהרנטית במלחמה.