ישראל במלחמה | סיקור שוטף

בכיר אמריקאי: "נושאת מטוסים שלישית תצא בקרוב למזרח התיכון"

לפי הבכיר:"'הג'ורג' בוש' צפויה להגיע לאזור בתוך כמה שבועות" • דיווחים בלבנון: 4 מסוקים הנחיתו כוח מיוחד במדינה - "בניסיון להביא את עצמותיו של רון ארד" • צה"ל תקף הלילה כמה אתרים צבאיים בטהראן • טראמפ על איראן: "הצבא שלהם איננו, אין להם מנהיגים" • עדכונים שוטפים

פורסם: 08:07 עודכן: 08:33
נושאת המטוסים ג'ורג בוש / צילום: Reuters
עדכונים שוטפים

08:28 - דיווח על פיצוצים באבו דאבי
בסוכנות הידיעות רויטרס דווח על פיצוצים עזים שנשמעו באבו דאבי.

08:03 - צה"ל תקף הלילה כמה אתרים צבאיים בטהראן

צה"ל תקף הלילה בטהראן עם יותר מ-80 מטוסי קרב. במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו כ-230 חימושים לעבר כמה אתרים צבאיים של המשטר ובהם: האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה, ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס של משמרות המהפכה במסגרת מבצע "עם כלביא" ובתקופה האחרונה בפרט, כך על פי הודעת דובר צה"ל.

לפי ההודעה, באוניברסיטה הוקמו מגוון נכסים המשמשים את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני בשגרה ובחירום. בין היתר גם הותקף אתר אחסון של יחידת הטילים שבו בונקרים ותשתיות שיגור לעבר שטח מדינת ישראל, ואת תת-קרקעי לאחסון וייצור טילים בליסטיים.

06:48 - דיווחים בלבנון: 4 מסוקים הנחיתו כוח מיוחד במדינה - "בניסיון להביא את עצמותיו של רון ארד"

על פי דיווחים בתקשורת הערבית פעולה שהסתבכה בלבנון בכפר נבי שית. על פי הדיווח ניסה כוח מיוחד להביא את עצמותיו של רון ארד לישראל. בחיזבאללה טוענים כי ארבעה מסוקים של ישראל חדרו אמש (ו') ב-22:30 לשטח לבנון והנחיתו כוח רגלי באזור משולש העיירות יחפופא, אל-ח'רביה ומערבון.

לפי הדיווח, ב-23:30 הכוחות הישראליים התקדמו לשכונה המזרחית של העיירה נבי שית' והגיעו לבית הקברות באזור. בעת הזאת פעילי הארגון התעמתו עם הכוחות - ואלה נאלצו לסגת. העיירה הזאת הייתה אחד המקומות האחרונים שבהם היה ידוע שרון ארד מוחזק. לקריאת הכתבה

06:44 - כטב"ם אותר במרכז הרפואי לגליל בנהריה

יורט הטיל ששוגר מאיראן לעבר המרכז. פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. גם אירוע חדירת הכטב"ם בגליל הסתיים וניתן לצאת באזור הזה מהמרחבים המוגנים. ארבעה כטב"מים חדרו, שניים יורטו, אחד נפל בשטח פתוח ואחד אותר בבית החולים בנהריה.

במהלך הלילה נשמעו כמה פעמים אזעקות ברחבי הארץ בעקבות שיגורים מאיראן ומלבנון. במד"א הודיעו כי בשלב זה לא ידוע על נפגעים.

05:50 -בכיר אמריקאי: "נושאת מטוסים שלישית תצא בקרוב למזרח התיכון"

בכיר אמריקאי: "נושאת מטוסים שלישית תצא בקרוב למזרח התיכון כדי לתגבר את הכוחות האמריקאים. 'הג'ורג' בוש' צפויה להגיע לאזור בתוך כמה שבועות".

01:06 - טראמפ על איראן: "הצבא שלהם איננו, אין להם מנהיגים"

נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה למלחמה עם איראן ואמר: "הצבא שלהם איננו, אין להם מנהיגים. הייתה לנו אפשרות לקחת את זה ולעשות משהו. אנשים מאוד מתרשמים מהצבא שלנו. אני חושב שכרגע מכבדים אותנו יותר ממה שכיבדו אי-פעם. שני סבבים של הנהגה באיראן כבר אינם".

פורסם לראשונה ב-N12