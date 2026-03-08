מהגולן ועד הדרום: רצף אזעקות בעקבות שיגורים מאיראן

עדכונים שוטפים

06:00 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן

05:45 - אזעקות בדרום בעקבות שיגורים מאיראן

יורטו השיגורים מאיראן. במקביל ליירוט, עדיין נשמעות אזעקות בדרום.

04:42 - פיקוד העורף: הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם בגולן, לאחר שנשמעו אזעקות בשל חשד לחדירת כלי טיס עוין

04:39 - שר החוץ של סין על איראן: "כל הצדדים צריכים לחזור לשולחן המו"מ בהקדם האפשרי. מדינות גדולות צריכות למלא תפקיד חשוב"

04:29 - צבא כווית: נזק נגרם לבניינים במתקפת כטב"מים

03:32 - דובר צה"ל: צה"ל תקף באופן ממוקד מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של כוח קודס במשמרות המהפכה האיראניות בביירות. "מפקדי הגיס של 'כוח קודס' פעלו לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בתחום לבנון, במקביל לפעילות משמרות המהפכה באיראן"

03:32 - האזעקות בקריית שמונה: זוהה מספר מצומצם של שיגורים מלבנון, והם נפלו בשטחים פתוחים

03:00 - לבנון: עלה ל-4 מספר ההרוגים בתקיפה במלון בביירות

02:18 - שיגור מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון בפעם השנייה בתוך דקות

בתוך דקות: שני מטחים מאיראן לעבר אזורים נרחבים בארץ הכניסו מיליוני אזרחים למרחבים מוגנים. בשני המקרים מדובר היה בשיגור של מטחים מצומצמים יחסית. כתוצאה מהמטח הראשון הופעלו אזעקות מנתניה ועד הכרמל. ממד"א לא התקבל שום דיווח על נזק או נפגעים - וכעבור מספר דקות התקבל אישור מפיקוד העורף על סיום האירוע.

כמה דקות לאחר מכן, הופעלו שוב אזעקות בצפון: מהכנרת ועד לחיפה . אזרחים בשורה של יישובים מהגליל ועד הכרמל נכנסו למרחבים מוגנים לדקות ארוכות בשל השיגור מאיראן. הערכה: מדובר היה בטילים בודדים. חלק מהטילים נפלו בשטח פתוח, וגם במקרה זה לא דווח על נזק או נפגעים.

01:42 - סיכול ממוקד במלון בביירות; צה"ל: תקפנו מפקדים מרכזיים של כוח קודס

בלבנון דיווחו על 4 הרוגים בתקיפה ממוקדת על חדר בבית המלון רמדה שביירות. דובר צה"ל אישר את התקיפה, והוסיף פרטים על היעדים: מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של "כוח קודס" במשמרות המהפכה.

"צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד, מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה שפעלו בביירות", נכתב בהודעת דובר צה"ל. "הם פעלו לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בשטח לבנון, במקביל לפעילות משמרות המהפכה באיראן".

מדובר צה"ל נמסר עוד: "משטר הטרור האיראני פועל באופן שיטתי בלב אוכלוסיות אזרחיות באיראן ובלבנון, תוך ניצול ציני של התושבים ושימושם כמגן אנושי לקידום מטרות טרור. גיס לבנון מהווה ציר קשר בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה".

01:33 - באיראן לא שועים לאזהרות של סעודיה: הממלכה הודיעה על יירוט של 8 כטב"מים מאיראן

סעודיה הודיעה שיירטה שמונה כטב"מים ששוגרו מאיראן לשטחה. המתקפה מגיעה חרף האזהרה שהעבירה הממלכה לאיראן, על פי דיווח ברויטרס, כי המשך התקיפת עליה ועל תשתיות האנרגיה שלה עלולות לגרום לה להגיב בצורה דומה.

במקביל, התקבלו דיווחים על פיצוצים באזור נמל התעופה בכוויית סיטי.

01:13 - הירי לצפון נמשך בלי הפסקה: אזעקות הופעלו בנהריה ובסביבה

אזעקות הופעלו בנהריה ובסביבה בעקבות ירי טילים. מוקדם יותר הלילה, הופעלו אזעקות במרגליות בשל חשש מירי טילים. לא דווח על נזק או נפגעים.

במהלך הלילה אזעקות הופעלו גם בקריית שמונה עקב ירי טילים. כלי טיס עוין הוביל להפעלת אזעקות ברמת הגולן.

00:42 - הבכיר האיראני טען שחיילים אמריקאים נפלו בשבי, בארה"ב סתרו את דבריו

הבכיר האיראני עלי לאריג'אני, המזכיר למועצה העליונה לביטחון לאומי, כתב בפוסט ברשת X: "דווח לי כי כמה חיילים אמריקאים נלקחו בשבי". בארה"ב הכחישו את דבריו: דובר פיקוד המרכז של סנטקום אמר כי בניגוד לדבריו לא נלקחו חיילים אמריקאים כשבויים בידי איראן.

00:01 - צה"ל מאשר: הותקפו מאגרי דלק של המשטר באיראן

צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מספר מאגרי אחסון דלק בטהרן. דובר צה"ל הבהיר: "הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות, ובעזרתם משטר הטרור האיראני מעביר דלק לצרכנים שונים, ובהם הגופים הצבאיים באיראן".

23:42 - במקביל לאזעקות נוספות בצפון, צה"ל תוקף בביירות

התרעות בעקבות ירי רקטות וטילים הופעלו שוב בקריית שמונה, בכפר גלעדי, בתל חי ומשגב עם. במקביל - דיווחים על תקיפות צה"ל בביירות שבלבנון.

23:34 - טראמפ: אין אינדיקציה שרוסיה עוזרת לאיראן

הנשיא טראמפ: "לא מחפשים פשרות עם איראן". טראמפ נשאל האם ישלח כוחות קרקעיים כדי להשתלט על האורניום המועשר של איראן והשיב: "לא עכשיו, אולי מאוחר יותר. צריכה להיות סיבה טובה מאוד כדי שנשלח כוחות קרקעיים לאיראן. בכל מקרה אם נעשה את זה - זה יקרה כשהצבא האיראני יהיה מרוסק לגמרי". עוד אמר הנשיא כי הוא לא רוצה שהכורדים ייכנסו לאיראן: "אמרתי להם שאני לא רוצה - המלחמה מסובכת מספיק גם ככה".

23:17 - טראמפ לועג לסטארמר: "לא צריכים שתצטרפו אחרי שכבר ניצחנו"

הנשיא טראמפ נגד ראש ממשלת בריטניה סטרמר- בציוץ ברשת Truth כתב הראשון: "בריטניה, בעלת בריתנו הגדולה פעם, סוף סוף שוקלת ברצינות לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון. זה בסדר, ראש הממשלה סטרמר, אנחנו כבר לא צריכים אותן - אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו".

21:17 - הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף במסיבת עיתונאים כי מבצע "שאגת הארי" יצא לדרך כמהלך מקדים לבלימת מתקפה איראנית מתוכננת נגד ישראל ויעדים אמריקאיים, והצהיר כי לישראל יש כעת "תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות" שמטרתה לערער את יציבות המשטר.

בפנייה ישירה וחסרת תקדים למשמרות המהפכה, הציב נתניהו אולטימטום ברור: "גם אתם על הכוונת", אך הוסיף כי מי שיבחר להניח את נשקו לא יפגע.

במקביל, פנה לעם האיראני בקריאה להתקוממות ושינוי גורלם: "רגע האמת מתקרב... איננו מבקשים לחלק את איראן, אנחנו מבקשים לשחרר אותה מעול העריצות. אבל בסופו של יום, השחרור הזה יהיה תלוי בכם". הוא חתם בתקווה לעתיד משותף: "לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות".

21:13 - דיווח: ישראל תקפה מאגרי נפט בטהרן

באיראן מדווחים כי מתקני הנפט בטהרן הותקפו.

18:40 - בישראל מעריכים: בנו של ח'אמנאי שרד את התקיפות - אך נפצע

בישראל מעריכים כי מוג'תבא ח'אמנאי, שסומן להיות יורשו של אביו, שרד תקיפה ישראלית - אך נפצע.

פורסם לראשונה ב-N12