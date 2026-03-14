

עדכונים שוטפים

10:31- חלק מפעולות העמסת הנפט בנמל פוג'יירה של איחוד האמירויות, מחוץ למצר הורמוז, הושעו לאחר תקיפת כטב"ם וירי הבוקר, כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג מפי מקורות המעורים בנושא/



10:23- גם הפעם מדובר ברקטות בודדות - שיורטו



10:20- אחרי 20 דקות: שוב אזעקות באזור מעלות תרשיחא. אזעקות נשמעו גם בכפר ורדים ויישובים סמוכים



10:11- בפיקוד העורף מעדכנים כי האירוע בצפון הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים



10:04- האזעקות במעלות תרשיחא: מדובר בשיגורים בודדים שנפלו בשטח פתוח

10:00- דובר צה"ל בערבית: "במסגרת פעילות הטרור שלו, חיזבאללה משתמש באמבולנסים באופן נרחב למטרות צבאיות. אנחנו מזהירים כי יש להפסיק מיד את השימוש הצבאי במתקנים רפואיים ובאמבולנסים, ומדגישים כי אם זה לא ייפסק, ישראל תפעל בהתאם לדין הבין-לאומי נגד כל פעילות צבאית המבוצעת בידי חיזבאללה באמצעות מתקנים ואמבולנסים אלו"



09:56- אזעקות בגליל המערבי



09:45- באיראן טוענים: הפלנו כטב"ם אמריקני מסוג MQ-9 סמוך לבנדר עבאס



09:44- לצד הגינויים נגד התקיפות האמריקאיות-הישראליות והדגשת "זכותה של איראן להגיב": חמאס קרא מוקדם יותר הבוקר לאיראנים להימנע מתקיפת המדינות השכנות, על רקע האירועים האחרונים



09:34- ראש המטות המשולבים, דן קיין, הזהיר לפני המלחמה את הנשיא טראמפ שאיראן עלולה לסגור את מצר הורמוז, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. טראמפ הכיר בסיכון, אך אמר לצוותו כי טהראן כנראה תיכנע לפני שתסגור את המצר - וגם אם איראן תנסה, צבא ארה"ב יוכל להתמודד עם זה



09:33- מתקפת ענק של רוסיה הלילה באוקראינה: חיל האוויר האוקראיני הודיע שהפיל 58 מתוך 68 טילים ו-402 מתוך 430 כטב"מים ששיגר צבא רוסיה

09:31- חירט וילדרס, מנהיג הימין בהולנד, צייץ הבוקר: ראש הממשלה, ראשת העירייה והמשטרה יעדיפו להצטרף לסעודת איפטאר מאשר להילחם בשנאה האנטי-יהודית

08:38- בתקיפה בשגרירות ארה"ב בבגדאד נפגעה עמדת מכ"ם של מערכת ההגנה האווירית שהייתה על גג המבנה



08:32- בהולנד מדווחים כי פיצוץ גרם נזק בבית ספר יהודי באמסטרדם. על פי הדיווח ראש עיריית אמסטרדם אמר כי מדובר במתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית וב"מעשה תוקפנות פחדני"



08:24- צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה שהכניסו רקטות למחסן אמצעי לחימה במרחב אל-מג'דל שבדרום לבנון

06:16- דיווח בעיראק: מתקפת כטב"מים כוונה לעבר שגרירות ארה"ב באזור הירוק בבגדאד



ע"פ דיווח של AP , שמצטט שני גורמי ביטחון עיראקיים, טיל פגע במנחת המסוקים שבמתחם.

04:42- בשיחת טלפון עם הנשיא טראמפ השבוע הציע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להעביר את האורניום המועשר של איראן לרוסיה כחלק מעסקה לסיום המלחמה. טראמפ דחה את ההצעה, כך אמרו שני מקורות שמעורים בפרטים.



02:48- פגיעה ישירה בחצור הגלילית

01:22- חבר הלשכה המדינית של החות'ים מוחמד אל-בוח'ייתי לערוץ אל-מיאדין: "יש תיאום מלא בין מדינות 'ציר ההתנגדות', כולל תימן. לגבי ההחלטה לעמוד לצד איראן מצד תימן - ההחלטה הזו כבר התקבלה, ואנחנו עוקבים אחר המצב, ואצבענו, כפי שאמר עבד אל-מלכ אל-חות'י, מונחת על ההדק. לכן, השתתפותה של תימן היא רק עניין של זמן, ויש תיאום מלא גם בהיבט הזה"

גורם צבאי בחות'ים אמר לעיתון אל-אח'באר הלבנוני: "צנעא עוקבת אחר כל תנועות האויב הישראלי ומפקחת על מהלך המערכה הצבאית המתנהלת זה כשבועיים בין ארה"ב וישראל לבין איראן ותנועות ההתנגדות"

הוא הדגיש כי "אצבעה של צנעא על ההדק והיא נמצאת בכוננות גבוהה לכל התפתחות במערכה. תגובתה לכל תוקפנות ישראלית ואמריקנית מקדימה תהיה שונה הפעם - הן מבחינת הטקטיקה הצבאית והן מבחינת סוגי הנשק שישמשו בעימות"

01:18- דיווח של וול-סטריט ג'ורנל: חמישה מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני נפגעו וניזוקו על הקרקע בבסיס חיל האוויר פרינס סולטאן בערב הסעודית

פורסם לראשונה ב-N12