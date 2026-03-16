טראמפ מקווה להכריז על "קואליציית הורמוז" עוד השבוע

05:34 - אזעקות בקריית שמונה ובסביבתה

05:24 - דובר משמרות המהפכה של איראן: מאז תחילת המלחמה שיגרנו כ-700 טילים ו-3,600 רחפנים נגד מטרות אמריקניות וישראליות

05:16 - טראמפ שוקל השתלטות על "אי הנפט" של איראן

במהלך הלילה דווח כי טראמפ מקווה להכריז על הקמת הקואליציה של המדינות שיסייעו בפתיחת מצר הורמוז שתבטיח מעבר בטוח למכליות נפט - כבר בהמשך השבוע. למעשה טראמפ אף בוחן אפשרות לתפיסה של מאגר הנפט הקריטי של איראן באי ח'ארג, צעד שידרוש כוחות אמריקאיים בשטח.

שלשום טראמפ הודיע כי צבא ארה"ב הפציץ את האי ח'ארג, שבו נמצא מרכז יצוא הנפט של איראן, במה שכינה "אחת מההפצצות החזקות ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון". לדבריו, ארה"ב השמידה לחלוטין כל יעד צבאי "ביהלום שבכתר של איראן".

בכיר אמריקאי: "יש סיכונים גדולים, יש גם רווחים גדולים".

02:37 - רצף התרעות בדרום הארץ בעקבות שיגורים מאיראן; פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן

צה"ל זיהה שיגורים מאיראן, רצף התרעות ואזעקות הופעלו בעוטף עזה, בנגב ובאזור ים המלח. לפי מד"א לא התקבלו דיווחים על נפגעים. בהמשך הודיע פיקוד העורף שניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

02:13 - טראמפ: "ישראל עוזרת לאבטח את מצר הורמוז. אני לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן"

נשיא ארה"ב טראמפ אמר כי ישראל עוזרת לאבטח את מצרי הורמוז. "אנחנו מנהלים מגעים עם מדינות אחרות בנוגע לקואליציה לאבטחת המצר". בנוסף אמר הנשיא: "איראן רוצה מאוד לנהל מו"מ אבל אני לא חושב שהם מוכנים לעסקה".

טראמפ: "אנחנו מדברים עם איראן. אנחנו לא חושבים שהם מוכנים (לעסקה), אבל הם מתקרבים. אף אחד לא יודע עם מי בכלל סוגרים עסקה בצד השני, כי כולם נהרגו. אני לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן".

02:07 - אחרי התקיפות בביירות: צה"ל פתח בגל תקיפות בטהרן

דובר צה"ל הודיע כי לאחר התקיפות בביירות: צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

01:50 - טראמפ מזהיר: אם בעלות הברית לא יסייעו לנו - נאט"ו עומדת "בפני עתיד רע מאוד"

הנשיא טראמפ אמר בריאיון לפייננשל טיימס כי אם בעלות בריתה של ארה"ב לא יסייעו בפתיחת מצר הורמוז - נאט"ו תעמוד בפני "עתיד רע מאוד". טראמפ אמר לעיתון שהוא עלול לדחות את הפסגה שלו עם נשיא סין בהמשך החודש, בניסיון להפעיל לחץ על בייג'ינג כדי שתעזור בפתיחת נתיב המים החשוב. "זה רק ראוי שאנשים שנהנים מהמצר יעזרו לוודא ששום דבר רע לא יקרה שם", אמר טראמפ לעיתון.

01:29 - אחרי כ-12 שעות: שיגורים מאיראן לאזור המרכז; תושבים דיווחו על הדי פיצוצים

אזעקות הופעלו בעשרות יישובים בגוש דן, בשרון, בשפלה ובשומרון בעקבות שיגורים מאיראן. פיקוד העורף הורה לתושבים באזורים הללו "להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה", ולאחר כרבע שעה הודיעו בפיקוד העורף על "סיום האירוע".

בהמשך לאזעקות - על פי דיווחים זוהו נפילות בשטחים פתוחים, ותושבים במרכז דיווחו על הדי פיצוצים. במד"א לא התקבלו דיווחים חריגים.

00:42 - מקרון שוחח עם פזשכיאן: "קראתי לו להפסיק מיד את ההתקפות הבלתי מקובלות של איראן"

נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב ברשת X ששוחח עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. "קראתי לו לשים קץ מיד את ההתקפות הבלתי מקובלות שאיראן מבצעת נגד מדינות באזור, בין אם הן ישירות ובין אם באמצעות שלוחיה, כולל בלבנון ובעיראק. הזכרתי לו שצרפת פועלת במסגרת הגנתית לחלוטין שמטרתה להגן על האינטרסים שלה, על שותפותיה האזוריות ועל חופש השיט, ושלא מקובל שארצנו תהיה מטרה".

"ההסלמה הבלתי מבוקרת שאנו עדים לה גוררת את האזור כולו לכאוס, עם השלכות חמורות כיום ועל השנים הקרובות", המשיך מקרן. "אזרחי איראן, כמו אלה ברחבי האזור, משלמים את המחיר. רק מסגרת פוליטית וביטחונית חדשה יכולה להבטיח שלום וביטחון לכולם. מסגרת כזו חייבת להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, בתוך התמודדות עם האיומים שמציבות תוכנית הטילים הבליסטיים שלה ופעילויותיה שמערערות את היציבות באזור ובעולם".

00:35 - במקביל לתקיפות צה"ל בדאחיה בביירות - אזעקות ביישובים בגבול עם לבנון

לאחר שדובר צה"ל אישר כי צה"ל תוקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, אזעקות הופעלו ביישובים בגבול עם לבנון בצל ירי מלבנון.

00:25 - למרות דרישת טראמפ: סטארמר מסרב לשלוח ספינות מלחמה למצר הורמוז

לפי דיווח בטלגרף, ראש ממשלת ברייטניה קיר סטארמר מסרב לשלוח ספינות מלחמה שיסייעו בפתיחת מצרי הורמוז, וזה בניגוד לדרישת נשיא ארה"ב טראמפ שקרא לתגבורת במטרה למנוע משבר כלכלי. עוד צוין כי במקום ספינות מלחמה, שרים הציעו לשלוח רחפנים בניסיון להקל על השיט במצר.

23:44 - דיווח: ממשל טראמפ יכריז השבוע על מדינות שהסכימו ללוות ספינות במצר הורמוז

ממשל טראמפ מתכנן להודיע כבר השבוע כי כמה מדינות הסכימו להקים קואליציה שתלווה ספינות במעבר במצר הורמוז - כך דווח ה"וול סטריט ג'ורנל", על בסיס גורמים אמריקאים. לפי הדיווח, עדיין מתקיימים דיונים אם פעילות הליווי תחל לפני סיום הלחימה או רק לאחריה.

לפי הגורמים, מדינות רבות עדיין נמנעות מלהתחייב בפומבי להשתתפות במשימת ליווי כזו עד לסיום הלחימה, בשל הסיכונים הביטחוניים הכרוכים בכך. הבית הלבן לא מסר תגובה רשמית לפרסום.

23:40 - איראן פרסמה "אזהרת פינוי" בדובאי ובדוחא: "נתקוף בשעות הקרובות"

איראן פרסמה הודעת "אזהרת פינוי" לתושבים באזורים מסוימים בדובאי שבאיחוד האמירויות ובדוחא, בירת קטאר, לקראת תקיפה אפשרית "בשעות הקרובות". לפי ההודעה, התקיפה צפויה בשל "נוכחותם של קציני צבא וחיילים אמריקאים המסתתרים באזורים אלה".

21:39 - הדרישה של ראשי הרשויות בקו העימות

ראשי הרשויות בקו העימות בצפון שיגרו פנייה דחופה לראש הממשלה ולשר הביטחון בדרישה לעמוד בהבטחות שניתנו לתושבים ולספק מיגון מלא ליישובים. במכתב, שפורסם הערב לראשונה, מזהירים ראשי הרשויות כי יותר מ-5,000 תושבים החיים סמוך לגבול מתמודדים עם ירי רקטות ותותחים והתרעות בלתי פוסקות - לעיתים ללא כל מרחב מוגן תקני.

לדברי יו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ', במרבית היישובים זמן ההתגוננות עומד על אפס שניות, ולכן אין לתושבים אפשרות להסתמך על התרעות או על הגעה למרחבים מוגנים מרוחקים. "המציאות הזו מחייבת מענה של מיגון זמין בכל מבנה", כתב, והוסיף כי למרות הבטחות שניתנו כבר ב-2018 להקמת ממ"דים ומרחבים מוגנים - בפועל התוכנית טרם מומשה, ואף נשקל קיצוץ בתקציבים שיועדו לשיקום הצפון.

21:10 - מקורות ישראלים לרויטרס: ישראל ולבנון יקיימו שיחות בימים הקרובים

ישראל ולבנון צפויות לנהל שיחות בימים הקרובים, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים ישראלים. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי ממשלת צרפת גיבשה הצעה לסיום המלחמה בלבנון שכוללת צעד חסר תקדים של הכרה לבנונית בישראל, כך אמרו שלושה מקורות המעורים בפרטים. לפי ההצעה הצרפתית, צבא לבנון ייפרס מחדש מדרום לנהר הליטני, וישראל תיסוג בתוך חודש מהשטחים שתפסה מאז תחילת המלחמה, כך אמרו המקורות.

