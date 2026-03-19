ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G איזו מדינה מעניקה מדליה נשיאותית רשמית לזוגות הנשואים 50 שנה?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

איזו מדינה היא היחידה בעולם שמעניקה מדליה נשיאותית רשמית לזוגות הנשואים 50 שנה?

במה עוסקים אונולוגים, על שם מי קרוי המושב הגלילי דוב"ב ומהו פוליגון? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:05
איזו מדינה היא היחידה בעולם שמעניקה מדליה נשיאותית רשמית לזוגות הנשואים 50 שנה? / צילום: Shutterstock
לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מהו פוליגון?
2. איזו מדינה היא היחידה בעולם שמעניקה מדליה נשיאותית רשמית לזוגות הנשואים 50 שנה?
3. על שם מי קרוי המושב הגלילי דוב"ב?
4. איזה שם נתן הפנטגון למבצע שאגת הארי?
5. על אלבומה של איזו להקה צייר אנדי וורהול בננה?
6. מהי יצירתו המפורסמת ביותר של האמן האיטלקי מאוריציו קטלאן?
7. במה עוסק הפודקאסט דוז או בוז?
8. כמה קפלים יש בכובע שף מסורתי?
9. איזו דמות גילם בילי קריסטל בסרט הנסיכה הקסומה?
10. במה עוסקים אונולוגים?
11. בכמה פרסי אוסקר זכו סרטי נטפליקס בטקס שנערך השבוע?
12. איזו מדינה הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית פחות מחודשיים לפני כניעתה?
13. מה הם גלאדיוס, פוגיו וסקוטום?
14. מה הייתה האפליקציה הראשונה שהציגה את פורמט ה"סטוריז" (שנעלם אחרי 24 שעות)?
15. איך נקרא הגוף הראשון שהוקם להגנת העורף בישראל?

תשובה 1

מצולע, צורה הנדסית בעלת צלעות ישרות

תשובה 2

פולין

תשובה 3

על שם דוד ברוך בלומנפלד, מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל וראש עיריית תל אביב בעבר

תשובה 4

Epic Fury (זעם עצום) 

תשובה 5

הוולווט אנדרגראונד

תשובה 6

היצירה "קומיקאי" המורכבת מבננה המודבקת לקיר באמצעות סרט הדבקה (שנמכרה לפני כשנתיים בבית המכירות סות'ביס בסכום של 2 מיליון דולר) 

תשובה 7

באירוויזיון

תשובה 8

מאה קפלים, המייצגים מאה דרכים להכנת ביצה

תשובה 9

מקס בעל הנס

תשובה 10

במדע ומחקר של יין וייצור יין

תשובה 11

חמישה, שלושה פסלונים לסרט "פרנקנשטיין" ועוד שניים ל-K-pop Demon Hunters

תשובה 12

ארגנטינה

תשובה 13

כלי נשק של הצבא הרומי: חרב, פגיון ומגן

תשובה 14

סנאפצ'אט

תשובה 15

הג"א (התגוננות בפני גזים והתקפות אוויר)