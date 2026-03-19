1. מהו פוליגון?
2. איזו מדינה היא היחידה בעולם שמעניקה מדליה נשיאותית רשמית לזוגות הנשואים 50 שנה?
3. על שם מי קרוי המושב הגלילי דוב"ב?
4. איזה שם נתן הפנטגון למבצע שאגת הארי?
5. על אלבומה של איזו להקה צייר אנדי וורהול בננה?
6. מהי יצירתו המפורסמת ביותר של האמן האיטלקי מאוריציו קטלאן?
7. במה עוסק הפודקאסט דוז או בוז?
8. כמה קפלים יש בכובע שף מסורתי?
9. איזו דמות גילם בילי קריסטל בסרט הנסיכה הקסומה?
10. במה עוסקים אונולוגים?
11. בכמה פרסי אוסקר זכו סרטי נטפליקס בטקס שנערך השבוע?
12. איזו מדינה הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית פחות מחודשיים לפני כניעתה?
13. מה הם גלאדיוס, פוגיו וסקוטום?
14. מה הייתה האפליקציה הראשונה שהציגה את פורמט ה"סטוריז" (שנעלם אחרי 24 שעות)?
15. איך נקרא הגוף הראשון שהוקם להגנת העורף בישראל?
תשובה 1
מצולע, צורה הנדסית בעלת צלעות ישרות
תשובה 2
תשובה 3
על שם דוד ברוך בלומנפלד, מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל וראש עיריית תל אביב בעבר
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
היצירה "קומיקאי" המורכבת מבננה המודבקת לקיר באמצעות סרט הדבקה (שנמכרה לפני כשנתיים בבית המכירות סות'ביס בסכום של 2 מיליון דולר)
תשובה 7
תשובה 8
מאה קפלים, המייצגים מאה דרכים להכנת ביצה
תשובה 9
תשובה 10
במדע ומחקר של יין וייצור יין
תשובה 11
חמישה, שלושה פסלונים לסרט "פרנקנשטיין" ועוד שניים ל-K-pop Demon Hunters
תשובה 12
תשובה 13
כלי נשק של הצבא הרומי: חרב, פגיון ומגן
תשובה 14
תשובה 15
הג"א (התגוננות בפני גזים והתקפות אוויר)
