אשל ארמוני, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר, הלך לעולמו
אשל ארמוני, לשעבר יו"ר דירקטוריון נמל חיפה ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, היה ממנסחי תוכנית "מחיר למשתכן", נפטר היום בגיל 66 לאחר מחלה קשה • ארמוני היה אחת הדמויות המוכרות במינהל הציבורי בישראל ועסק רבות בפעילות חברתית

מאיה לוין 17:15
אשל ארמוני ז''ל / צילום: איל יצהר
אשל ארמוני, לשעבר יו"ר דירקטוריון נמל חיפה, ולשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון נפטר היום (ה') בגיל 66 ממחלה קשה. הלווייתו תתקיים מחר (ו') בקיבוץ עינת.

ארמוני היה דמות מוכרת במינהל הציבורי בישראל. בשנים האחרונות שימש כיו"ר דירקטוריון נמל חיפה, ובעבר כיהן כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שם היה בין היוזמים והמובילים של תוכניות דיור משמעותיות, לרבות תוכנית "מחיר למשתכן".

לאחר שירותו הצבאי כקצין בשייטת התגייס אשל בשנת 1987 למוסד שם ביצע תפקידים מבצעיים מגוונים עד לתפקידו האחרון כראש אגף ההדרכה במוסד. בתפקידו במוסד עסק אשל בהעלאת יהודי אתיופיה במבצע משה.

לאחר פרישתו מכוחות הביטחון הצטרף אשל לשירות הציבורי וכיהן כמנכ"ל עיריית כפר סבא ומנכ"ל משרד השיכון והבינוי תחת שר השיכון דאז יואב גלנט.

בשנת 2017 מונה אשל על ידי שר האוצר משה כחלון ליו"ר דירקטוריון חברת נמל חיפה והוביל את החברה בשנת 2023 להפרטה היסטורית עם מכירת כלל מניותיה לחברת ADANI ההודית וחברת גדות כימיקלים הישראלית בהיקף של כ-4 מיליארד שקל.

אשל עסק רבות בפעילות חברתית. פעל במשך מספר שנים לחילוץ ילדים מכת 'לב טהור' שפעלה בדרום אמריקה. בנוסף היה אשל ממקימי עמותת דגן שפועלת לזכרו של ראש המוסד לשעבר מר מאיר דגן ז"ל.

בשנת 2025 מונה לחבר בוועדה ציבורית של רשות החברות הממשלתיות לקביעת סיווג חברות ממשלתיות.

אשל היה נשוי לאורית גבריאל והותיר אחריו 5 ילדים ונכדים, והתגורר בתל אביב. הלווייתו תערך מחר, יום שישי, 20.3.2026 בשעה 11:00 בית העלמין בקיבוץ עינת.